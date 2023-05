IS koosti yksityiskohdat, jotka ovat tiedossa Kremliin keskiviikon vastaisena yönä väitetysti kohdistuneesta lennokki-iskusta.

Venäjän hallinto syytti keskiviikkona Ukrainaa Kremliin suuntautuneesta droneiskusta, jonka kohteena oli sen mukaan presidentti Vladimir Putin. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putin ei loukkaantunut, sillä tämä oleskeli Kremlin-asuntonsa sijaan virka-asunnollaan Moskovan länsipuolella sijaitsevassa Novo-Ogarjovossa.

Väitetty isku on kirvoittanut Venäjällä aggressiivisia lausuntoja, joissa on vaadittu muun muassa kovempia otteita Ukrainaa vastaan.

Ukrainan viranomaiset kiistivät keskiviikkona jyrkästi maan osallisuuden väitettyyn iskuun, jossa Venäjän mukaan käytettiin kahta miehittämätöntä lennokkia.

– Me emme hyökkää Putinia tai Moskovaa vastaan. Me taistelemme omalla alueellamme. Me puolustamme kyliämme ja kaupunkejamme, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Suomen-vierailunsa yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole aseita edes toteuttaa vastaavaa iskua, sillä kaikki mahdolliset aseet ovat käytössä kotirintamalla. Saman kertoi jo aiemmin Zelenskyin lehdistösihteeri Serhi Nykyforov, joka antoi kommentissaan ymmärtää Venäjän lavastaneen iskun.

– Se mitä Moskovassa tapahtui, oli mitä ilmeisimmin tilanteen kiristämistä ennen toukokuun 9. päivää, Nykyforov sanoi.

Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak puolestaan sanoi Venäjän valmistelevan suurta iskua, jota voitaisiin oikeuttaa Kremlin yllä lentäneillä lennokeilla.

Myös yhdysvaltalainen ISW-ajatushautomo (Institute for the Study of War) arvioi keskiviikkona julkaisemassaan raportissa Venäjän luultavasti lavastaneen iskun. ISW uskoo lavastuksen pääkohteeksi kotiyleisön ja motiiviksi yhteiskunnan mobilisoimisen suurempia sotaponnistuksia varten.

ISW huomauttaa, että Venäjän viranomaiset ovat hiljattain parantaneet ilmatorjuntaa Venäjän sisällä ja myös Moskovassa. Julkisuudessa on levinnyt muun muassa kuvia, joissa ilmatorjuntajärjestelmiä on nostettu pääkaupungin hallintorakennusten katoille.

Tämän vuoksi tarinaa kahden lennokin yltämisestä hallintokeskus Kremlin muurien sisälle asti voi ISW:n mukaan pitää äärimmäisen epätodennäköisenä. Räjähdys Kremlin yllä tallentui myös epäilyttävän näyttävästi kameroihin.

Kuvakaappaus sosiaalisessa mediassa levinneeltä videolta näyttää räjähdyksen Kremlin yllä.

Sosiaalisessa mediassa levisi heti väitetyn iskun jälkeen videoita, joilla näkyi kaksi erillistä räjähdystä Kremlin senaatin kupolin läheisyydessä. Ukrainan sodan karttapalvelua ylläpitävä John Helin arvioi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että videomateriaali näyttäisi olevan aitoa.

Helinin mukaan kysymyksiä herättää kuitenkin esimerkiksi se, että lennokki vaikuttaa räjähtävän itsekseen ilman, että sitä ammuttaisiin millään alas. Kysymyksiä ovat maailmalla herättäneet myös ihmishahmot, jotka näkyvät toisella videolla kiipeämässä kupolissa juuri ennen räjähdystä.

Ennen räjähdystä samalla videolla on nähtävissä myös kupolia lähestyvä drone.

ISW:n mukaan oletusta lavastusoperaatiosta tukee myös Venäjän viranomaisten pikainen ja yhtenäinen viestintä iskusta. Myös ISW arvioi, että epäilty lavastus ajoitettiin tarkoituksella 9. toukokuuta vietettävän voitonpäivän läheisyyteen.

Putinin väitetyn salamurhayrityksen avulla Venäjän hallinto voi helpommin kuvata sodan kansakunnan kohtalonkysymyksenä ja lisätä tukea sotatoimille Ukrainaa vastaan. ISW kertoo raportissaan myös uskovansa, että luvassa voi olla lisää vastaavia peiteoperaatioita.

Toisaalta maanpaossa elävä venäläinen entinen kansanedustaja Ilja Ponomarjov väitti keskiviikkona CNN:lle, että iskun olisi toteuttanut ”venäläinen partisaaniryhmä”, jonka toimista hän ei kuitenkaan halunnut kertoa enempää julkisesti. Uutiskanava kertoi viranomaislähteisiinsä nojaten, että Ukraina olisi kiistänyt osallisuutensa iskuun Yhdysvalloille myös kulissien takana.

Ukrainan sotilasviranomaiset julkaisivat torstaina kuvia edellisyönä Odessaan lähetystä venäläisdronesta, jonka siivekkeeseen oli kirjoitettu muun muassa ”Kremlin puolesta”.

Kremlin tiedottaja Peskov kertoi keskiviikkona, että voitonpäivän paraati aiotaan edelleen järjestää Moskovassa yön tapahtumista huolimatta. Moskovan hallinto ilmoitti puolestaan kaupungissa välittömästi voimaan astuvasta siviilidronejen lennätyskiellosta.

Torstaina Ukrainan armeijan eteläinen komentokeskus julkaisi kuvia droneista, joilla Venäjän armeija iski torstain vastaisena yönä Odessan satamakaupunkiin. Niiden siivekkeisiin oli kirjoitettu lauseita, jotka näyttävät viittaavan Venäjän hallinnon väitteisiin Kremliin kohdistuneesta iskusta.

Dronejen kappaleista on kuvissa erotettavissa tekstit ”Kremlin puolesta” sekä ”Moskovan puolesta”.