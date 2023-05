Ukrainan presidentti tapasi pohjoismaisia johtajia keskiviikkona Helsingissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi keskiviikko­iltapäivänä Pohjoismaiden pääministereiden ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin huippukokouksen.

Zelenskyi toisti kokouksen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa näkemyksensä siitä, miten Ukrainaan saadaan rauha.

– Jättäkää meidän maamme, joka todella on meidän maamme. Kaikki ovat tunnustaneet Ukrainan alueellisen koskemattomuuden. Lähtekää vain maaltamme. Vastaus on yksinkertainen, Zelenskyi sanoi viitaten Venäjän hyökkäykseen.

Zelenskyi kommentoi myös Venäjän väitteitä, joiden mukaan Ukraina olisi yrittänyt iskeä kahdella dronella Kremliin viime yönä.

– Emme iske Kremliin tai Putinin kimppuun, me puolustamme omaa maatamme. Me puolustamme omia kyliämme ja kaupunkejamme. Meillä ei ole riittävästi aseita tähän. Me emme käytä niitä muualla. Me emme hyökänneet Putinia vastaan, Zelenskyi jyrähti.

Zelenskyi myös sanoi, ettei Ukraina enää lähetä viestejä Venäjälle vaan keskittyy maansa puolustamiseen.

– Ajattelemme ihmisiä Ukrainassa. Kaikki maat haluavat rauhaa. Sitä ei saada, ennen kuin Venäjän hyökkäys loppuu.

Zelenskyi kiisti Ukrainan yhteyden väitettyihin droneiskuihin.

Niinistöllä oli sen sijaan selvä viesti Venäjälle:

– Viesti Venäjälle on selvä ja yksimielinen: me tuemme Ukrainaa, ukrainalaisia. Heillä on oikeus elää rauhanomaista elää. Heillä on oikeus oikeudenmukaiseen rauhaan. Tästä olemme keskustelleet tänään ja tätä haluamme viestiä myös Kremliin.

Etukäteen oli kerrottu, että huippukokouksen aiheina on Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota, Pohjoismaiden tuki Ukrainalle, Ukrainan EU- ja Nato-suhteen kehitys ja Ukrainan aloite oikeudenmukaiseksi rauhaksi.

Niinistö kertoi Zelenskyin kanssa pitämässä tiedotustilaisuudessaan aiemmin, että Zelenskyi oli toivonut voivansa tavata Pohjoismaiden johtajat.

Niinistö, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir vakuuttivat kokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa maiden tuen Ukrainalle olevan horjumaton.

– Tämä ei ole vain teidän taistelunne, Støre sanoi.

– Pidämme Venäjää vastuullisena laittomaan hyökkäykseen, Jakobsdóttir totesi.

– Pääviestimme on, että kaikki Pohjoismaat seisovat Ukrainan takana, Frederiksen tiivisti ja muistutti, että Tanska ilmoittanut uudesta 250 miljoonan euron avustuspaketista.

– Sodalla täytyy olla seurauksensa, Kristersson painotti.

Johtajat esiintyivät tiedotustilaisuudessa hyväntuulisina.

Pääministereiltä kysyttiin muun muassa Ukrainalle annettavasta sotilaallisesta avusta. Tanskan pääministeri Frederiksen kommentoi hävittäjien toimittajista ja sanoi, että hävittäjien antamisesta on keskusteltu liittolaisten kesken, mutta kysymys on vaikea.

Frederiksen huomautti, että Tanska on toimittanut kuitenkin paljon eri tyyppisiä aseita.

– Tykistöämme on matkalla, pääministeri sanoi.

Kristersson katsoi tärkeäksi, että EU on päässyt yhteisymmärrykseen ammustoimituksista.

– Se on hyvin tärkeää.

– Ruotsi tarjoaa Ukrainalle monipuolista sotilaallista apua: ajoneuvoja, tankkeja, sotilaallista koulusta.

Zelenskyi sai halauksen Norjan pääministeriltä.

Zelenskyi puolestaan kiitti liittolaisia jatkuvasta tuesta.

– Kiitän Ruotsin pääministeriä vahvasta EU:n puheenjohtajuudesta. Tanskaa kiitän nopeista toimista ja tuoreesta avusta. Norjaa siitä, että se ajaa vahvaa rauhan sanomaa ja vahvasta taloudellisesta avusta. Myös Islantia siitä, että Islanti toivoo Ukrainalle oikeutta. Kiitos ystävät!

Tapaamisen päätteeksi Pohjoismaiden johtajat kättelivät ja halasivat vielä Zelenskyiä.

– Kuulosti siltä kuin meillä olisi kuudes Pohjoismaa, kun keskustelimme, Niinistö sanoi Zelenskyille.