Video: Näin Zelenskyi vakuutti, ettei Ukraina iskenyt Kremliin: ”Me taistelemme omalla alueellamme”

Helsingissä vierailevan Ukrainan presidentin mukaan maa taistelee oman maansa rajojen sisällä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiisti Helsingissä pidetyssä Ukrainan ja pohjoismaisten johtajien välisessä tiedotustilaisuudessa Ukrainan osallisuuden Kremlin lennokki-iskuihin.

Kreml väittää Ukrainan yrittäneen salamurhata Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdella lennokilla, jotka Kreml omien sanojensa mukaan onnistui pysäyttämään ennen osumaa. Kremlin mukaan Putin ei ollut Kremlissä väitetyn iskun aikaan.

Tapahtuneesta leviää video, jossa lennokki lentää kohti Kremliä ja räjähtää palasiksi sen yläpuolella.

– Me emme hyökkää Putinia tai Moskovaa vastaan. Me taistelemme omalla alueellamme. Me puolustamme kyliämme ja kaupunkejamme, Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole aseita edes toteuttaa sellaista iskua, josta Kreml sitä syyttää.

– Me emme hyökänneet Putinia vastaan. Jätämme asian tuomioistuimelle, Zelenskyi painotti.