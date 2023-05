Ukrainan presidentti vieraili keskiviikkona Suomessa ja tapasi tasavallan presidentin Sauli Niinistön sekä muiden Pohjoismaiden pääministerit.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Suomen-vierailu päättyi keskiviikkoiltana. Vierailun turvatoimet olivat erittäin tiukat.

Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä liikkumista oli keskiviikkona rajoitettu sekä aamupäivällä että illalla. Ilta-Sanomien toimittajan Miikka Hujasen mukaan poliisi partioi lentokone­bongareiden suosimalla paikalla ja valvoi, ettei kukaan päässyt sinne. Poliisin lisäksi paikalla oli maastopukuisia sotilaita.

Poliisi ja sotilaat pyysivät toimittajaa ja kuvajaa näyttämään henkilöllisyys­todistukset ja lehdistökortit.

Aamupäivällä poliisit eivät ainakaan myöntäneet olevansa tietoisia siitä, kenen odotettiin saapuvan paikalle. Liikelentoterminaalille tulevaa konetta ei saanut kuitenkaan kuvata.

Poliisi rajoitti myös illalla kuvaamista. Tätä voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena turvatoimena, sillä perinteisesti valtionpäämiesten lentokoneita on saanut kuvata.

Julkisuuteen ei ole kerrottu Zelenskyin matkajärjestelyistä. Varmuutta ei ole siitä, miten Zelenskyi saapui Suomeen tai millä hän poistui.

Kun tieto Zelenskyin vierailusta oli julkinen, alkoivat spekulaatiot siitä, millä koneella presidentti matkusti Suomeen ja Suomesta Hollantiin, jossa hän vieraili torstaina muun muassa kansainvälisessä rikostuomio­istuimessa ICC:ssä ja tapasi pääministeri Mark Rutten sekä parlamentin jäseniä.

Keskiviikkoiltana Ilta-Sanomien lukija kuvasi videon, jolla näkyy, miten Helsinki-Vantaan lentoaseman ympärillä lensi helikopteri ja Hornet-hävittäjiä. Puolustusvoimista ei kommentoitu torstaina, liittyivätkö Hornetit ja helikopteri Zelenskyin vierailuun.

Lukija kertoo kuvanneensa videon lentokentän ulkopuolelta. Video on kuvattu hieman kello 21:n jälkeen. IS:n tietojen mukaan Zelenskyi oli poistumassa maasta samaan aikaan.

Hetkeä myöhemmin kentältä nousi videolla näkyvä Boeing 737 -lentokone, jonka omistaa Hollannin valtio. Kone lensi ensin Etelä-Ruotsiin ja sieltä Tanskan yli Hollantiin. Varmuutta ei ole siitä, että Zelenskyi lensi juuri kyseisellä koneella.

Kone laskeutui keskiviikkoiltana Hollantiin Schipholin lentokentälle. Hollantilainen De Telegraaf-lehti julkaisi videon, jolla kone laskeutuu. Lentotietojen mukaan kone laskeutui kello 22.18 paikallista aikaa. Se oli lähtenyt Helsinki-Vantaalta kello 21.12.

Sama kone lensi aiemmin keskiviikkoaamuna Puolasta Rzeszowin lentokentältä Helsinkiin. Kun Zelenskyi vieraili joulukuussa Yhdysvalloissa, hänen lentonsa lähti juuri Rzeszowista.

Kone, jolla Zelenskyi saattoi lentää, lensi Ruotsin ja Tanskan kautta Hollantiin.

Aiemmin keskiviikkona sama kone lensi Puolasta laajan mutkan kautta Helsinkiin.

Spekulaatioita herätti myös Helsinki-Vantaan lentokentällä havaittu Yhdysvaltojen ilmavoimien kone. Ilta-Sanomien lukijan mukaan kone laskeutui Helsinki-Vantaalle kello kahden aikaan eli samoihin aikoihin, kun Zelenskyi ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitivät lehdistötilaisuuden.

Lentokentällä nähty kone oli Boeing C-40B/C. Helsingin Sanomien tietojen mukaan kone saapui Liettuasta Helsinkiin iltapäivän puolella hieman presidentin jälkeen.

Yhdysvaltojen ilmavoimien sivuilla kerrotaan, että kyseisiä koneita käytetään Yhdysvaltojen johtajien kuljettamiseksi ”turvallisesti, mukavasti ja luotettavasti” ympäri maailmaa.

Epäselvää kuitenkin on, liittyikö Helsinki-Vantaalla nähty yhdysvaltalaiskone mitenkään Zelenskyin vierailuun. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä myös Arrow 23 -sotaharjoitus, jossa on mukana yhdysvaltalaisia joukkoja.

Arkistokuva Yhdysvaltojen ilmavoimien Boeing C-40B -koneesta.

C-40B-kone on suunniteltu toimimaan ”toimistona taivaalla” asevoimien ja hallinnon edustajille, Yhdysvaltojen ilmavoimien sivuilla kerrotaan. C-40C-konetta käyttävät ilmavoimien mukaan yleensä kongressin ja kabinetin jäsenet. Esimerkiksi Yhdysvaltojen edustajainhuoneen silloinen puhemies Nancy Pelosi lensi elokuussa 2022 Boeing C-40C -koneella Taiwaniin.

Aerotime-julkaisu kirjoittaa Zelenskyin käyttäneen C-40B-konetta matkustaessaan Yhdysvaltoihin viime joulukuussa. Julkaisun mukaan Puolan Rzeszowin lentokentältä nousi tuolloin Yhdysvaltojen omistama C-40B-kone. Sen jälkeen, kun Zelenskyi vahvisti olevansa matkalla Yhdysvaltoihin, lennosta tuli nopeasti seuratuin lento Flightradar24-sivustolla.