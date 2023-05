Lakimiehestä politiikkaan siirtynyt Andri Jermak on Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkönä presidentin oikea käsi.

Hetkeä ennen Suomessa vierailevan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin saapumista Presidentinlinnalle, tummahiuksinen, roteva mies kuvattiin nousemassa mustasta autosta. Myöhemmin mies oli Zelenskyin ja vierailua isännöineen tasavallan presidentin Sauli Niinistön käteltävänä.

Mies on Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak.

Sen lisäksi, että Jermak matkustaa presidentin mukana ulkomaille, on hän usein mukana myös Zelenskyin Ukrainan-sisäisillä matkoilla.

Jermak näkyy myös Venäjän aloittaman hyökkäyksen alkamisen jälkeen kuvatulla kännykkävideolla, jossa Zelenskyi vakuuttaa pysyvänsä yhdessä muiden Ukrainan hallinnon edustajien kanssa Ukrainassa.

Andri Jermak matkustaa usein presidentin mukana ulkomaille, joskin sodan aikana kansainväliset matkat ovat olleet harvassa.

Jermak työskenteli ennen uraa politiikassa lakimiehenä. Hän on vaikuttanut myös media-alalla.

Jermak oli mukana Zelenskyin vaalikampanjassa vuoden 2019 presidentinvaaleissa. Zelenskyi nimitti voitettuaan Jermakin ensin ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi. Jermak nimitettiin kansliapäälliköksi ja kansallisen turvallisuusneuvoston jäseneksi helmikuussa 2020.

Kansainvälisesti tunnetuksi hahmoksi Jermak tuli vuonna 2019, kun Yhdysvaltojen silloista presidenttiä Donald Trumpia vastaan puuhattiin virkasyytettä.

Sivujuonne vyyhdissä oli Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin yhteydenotot Jermakiin. Giuliani myönsi olleensa yhteydessä Jermakiin ja "voimakkaasti kehottaneensa" Jermakia "tutkimaan niitä hemmetin asioita" eli Trumpin kilpakumppanin, demokraattien Joe Bidenin ja hänen poikansa toimia Ukrainassa. Ukraina oli havitellut tapaamista Yhdysvaltojen silloisen presidentin kanssa.

Zelenkyi vieraili Ukrainan ja Puolan ja Valko-Venäjän rajalla huhtikuussa. Jermak takana vasemmalla.

Jermak on tuntenut Zelenskyin useita vuosia ja hänen roolinsa on sanottu ulottuvan yli kansliapäällikön tavanomaisten tehtävien.

Esimerkiksi parin vuoden takaisin Radio Free Europen jutun mukaan Jermakilla on ”poliittista valtaa, joka ylittää hänen toimivaltansa”. Jermakilla kerrottiin olevan vaikutusvaltaa etenkin, mitä tuli Ukrainan politiikassa Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteen.

Ukrainalainen entinen pääministeri Oleksi Hontsharuk väitti tuolloin, että Jermak oli ”todennäköisesti de facto numero 2 presidentin jälkeen,” vaikka pääministerillä ja parlamentin puhemiehellä on Ukrainan perustuslain mukaan enemmän valtaa.

Vaikka Honsharukin kommenteista on aikaa, jotain Jermakin asemasta kertoo se, että Venäjän edustajan kerrotaan soittaneen hänelle sodan ensitunteina.

Washington Postin laajan artikkelin mukaan Venäjän hallinnon apulaishenkilöstöpäällikkö Dmitri Kozak soitti hyökkäyksen alettua Jermakille ja ilmoitti, että Ukrainan oli aika antautua.

Jermakin kerrotaan kironneen ja lyöneen luurin Kozakin korvaan.

Jermak tapasi Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin Ukrainassa helmikuussa.

Sodan aikana Jermak on aktiivisesti pitänyt Ukrainan asiaa esillä sosiaalisessa mediassa ja kansainvälisessä lehdistössä. Hänen mielipidekirjoituksiaan on julkaistu sodan aikana useasti. Kenties yksi mieleenpainuvimmista kirjoituksista on maaliskuun alussa 2022 New York Timesissa julkaistu teksti.

– Kirjoitan tätä vetoomusta bunkkerista pääkaupungissa, presidentti Volodymyr Zelenskyi rinnallani. Viikon ajan venäläiset pommit ovat pudonneet päällemme. Huolimatta venäläisten jatkuvasta tulituksesta, me pysymme lujina, yhtenäisinä ja päättäväisinä päihittääksemme tunkeutujat. Me taistelemme viimeiseen henkäykseen suojellaksemme maatamme, Jermak kirjoitti.

