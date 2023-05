Zelenskyin taustalla Helsingissä näkyi taas tuttu, synkkä hahmo – henki­vartio­kaartin johtajasta on tullut jopa TikTok-seksi­symboli

Missä Volodymyr Zelenskyi, siellä myös Maksym Donets.

Ukrainan presidentin turvajoukkojen päällikkö Maksym Donets seurasi esimiehensä liikkeitä Presidentinlinnan edessä keskiviikkona. Donets on tullut tunnetuksi vaativasta työstään ja siitä, että hän seuraa Zelenskyia kaikkialle.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tiukasti turvatulla Helsingin-vierailulla hänen taustallaan häilyi jälleen tuttu hahmo.

Kun presidentti Sauli Niinistö otti Zelenskyin keskiviikkona vastaan Presidentinlinnan edessä, portin pielessä nähtiin seisomassa myös Zelenskyin oman henkivartiokaartin johtaja maastopuvussaan.

Hän näytti keskustelevan ainakin kahden suomalaisen turvahenkilön kanssa, ennen kuin presidentit siirtyivät sisätiloihin.

Maastopukuinen Maksym Donets seurasi taustalla, kun Sauli Niinistö ja Volodymyr Zelenskyi astelivat tarkastamaan kunniakaartia.

Donets seurasi tilannetta kauempaa Pohjois-Esplanadin varrelta vielä siinä vaiheessa, kun Zelenskyi ja Niinistö astelivat Presidentinlinnan pihalle.

Donets siirtyi lähemmäs porttia presidenttien astellessa sisätiloihin.

Mies seurasi samalla tiiviisti esimiehensä liikkeitä Linnan edessä.

Maksym Donets ei ole kuka tahansa henkivartija, sillä hänestä on Zelenskyin maineen myötä tullut itsestäänkin julkkis.

Se on varsin epätyypillinen rooli turvamiehelle, sillä ammattikunnan edustajat tapaavat yleensä pysytellä taustalla.

Donets ei tässä ole onnistunut, ja syynä lienee se, että hän seuraa Zelenskyin kannoilla niin tiiviisti – mihin ikinä tämä meneekään.

Donets ei itse ole koskaan itseään korostanut, eikä hän esimerkiksi ole antanut ainoatakaan haastattelua, vaan on pysytellyt aina kivikasvoisena ja tummanpuhuvana presidentin takana.

Donets palkattiin Zelenskyin turvaksi jo tämän presidentinvaali­kampanjan aikaan 2019. Vaalivoiton myötä Zelenskyi värväsi Donetsin valtion palvelukseen, ja tämä yleni pian presidentin turvallisuudesta vastaavan kaartin johtoon.

Sodan aikana Donets on varjostanut Zelenskyia entistäkin tiiviimmin, kun presidentin uskotaan olleen Venäjän salamurhaajien kohteena. Lähelle rintamaa suuntautuneilla matkoilla Donets on usein ollut raskaasti aseistettu.

Lue lisää: Tämä mies johtaa Zelenskyin henki­vartio­kaartia – ilmeettömän lihas­kimpun tausta on aiheuttanut myös kohun Ukrainassa

Presidentti ja turvamies Harkovan alueella toukokuussa 2022.

Kaikesta voi päätellä, että Zelenskyi luottaa Donetsiin – ja päinvastoin. Presidentin entinen lehdistöedustaja Julia Mendel kuvaili Newsweekille Donetsin olevan ”täydellisesti omistautunut työlleen, tekee valtavasti töitä, ja on uskollinen presidentille”.

Tiettävästi miehiä yhdistää myös syntyperä, sillä kummankin kerrotaan olevan kotoisin Kryvyi Rihin kaupungista Etelä-Ukrainasta.

Donets on olemuksensa ja työnsä takia noussut sodan aikana myös laajaan suosioon sosiaalisessa mediassa, kun häntä on bongailtu kuvista yhdessä Zelenskyin kanssa.

Palvonta on yltynyt niin kovaksi, että Donetsin kerrotaan jopa nousseen eräänlaiseksi seksisymboliksi. Hänelle on muun muassa TikTokissa omistettu oma kanava, jolla jaetaan kuvia ja videoita hänestä. Seuraajia on satoja tuhansia ja tykkäyksiä miljoonia.

Maksyn Donets seurasi Zelenskyia ja Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia Kiovassa viime helmikuussa.

Donets on myös joutunut salaliitto­teoreetikkojen kohteeksi, kun hänen on väitetty todellisuudessa olevan Zelenskyin ”kaksoisolento”.

Teoria sai alkunsa videolta, jossa Zelenskyi esiintyi Kiovassa Joe Bidenin vierailun aikana. Donets oli eräässä tilanteessa pukeutunut aivan samalla tavalla kuin esimiehensä, ja samanlainen hiusmalli ja parta saivat joidenkin mielikuvituksen laukkaamaan liikaa.

Donetsista kerrotaan myös tarinaa, joka kuvaa hänen tiukkaa suhtautumista Zelenskyin suojeluun.

Zelenskyin pääneuvonantaja Andri Jermak kertoi Newsweekille, että Britannian ex-pääministeri Boris Johnson oli viime vuonna Kiovan-vierailullaan ehdottanut kävelyä kaupungin kaduilla. Jermak kertoi Zelenskyin kääntyneen Donetsin puoleen ja kysyneen tämän mielipidettä.

– No, antaa herra Johnsonin kävellä, Donetsin kerrotaan vastanneen.