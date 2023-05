Niinistö pamautti näkemyksensä Suomen Hornet-tilanteesta – Zelenskyin kommentti sai salin repeämään

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee parhaillaan Helsingissä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nauratti tiedotustilaisuudessa Helsingissä heitollaan Suomen Hornet-hävittäjistä.

Zelenskyi vierailee parhaillaan Helsingissä. Hänet otti vastaan presidentinlinnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Myöhemmin hän tapaa myös Pohjoismaiden pääministereitä.

Zelenskyiltä ja Niinistöltä kysyttiin hävittäjien antamisesta Ukrainalle.

Niinistö aloitti sanomalla, että Suomella on Hornet-hävittäjiä, mutta Horneteja ei ole kovin monessa maassa eikä kovin paljon.

– On hyödyllistä purkaa erilaisia avustusrakenteita. Suomen asema on erilainen kuin monella muulla Nato-maalla. Olemme juuri hankkineet F-35-hävittäjiä, koska Suomi tarvitsee vahvan puolustuksen. Emme voi luovuttaa Horneteja ennen kuin saamme uudet hävittäjät. Valitettavasti tuolloin niiden käyttöaika on käytännössä lopussa, Niinistö sanoi.

Zelenskyi kevensi tunnelmaa sanomalla, että Ukraina tykkää Suomen lentokoneista.

– Me pidämme teidän lentokoneistanne, Zelenskyi sanoi.

– Ne ovat hyviä. Kaikki tietävät sen, Niinistö jatkoi.

– Naapurinne tietävät sen, Zelenskyi heitti.

Salissa olevaa yleisöä presidenttien sanailu nauratti. Myös presidentit naureskelivat hyväntuulisina.

Suomi on vaihtamassa F-18-hävittäjänsä uudempiin F-35-hävittäjiin. Pääministeri Sanna Marin (sd) kohautti maaliskuussa vieraillessaan Kiovassa, kun hän sanoi, että Suomessa tulisi keskustella siitä, voidaanko Hornetit luovuttaa Ukrainalle, kun ne korvataan uudemmilla hävittäjillä.

Zelenskyi sanoi, että Ukraina tarvitsee kipeästi hävittäjiä.

– Olen hyvin varma, että aloitamme vastahyökkäyksen pian. Olisi helpompi saada hävittäjiä pian kuin myöhemmin, Zelenskyi sanoi.