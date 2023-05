Madeleine McCann katosi 3. toukokuuta 2007 Portugalissa.

Portugalissa tasan 16 vuotta sitten kadonneen Madeleine McCannin vanhemmat ovat julkaisseet koskettavan viestin tyttärensä katoamisen vuosipäivänä.

Madeleine siepattiin perheen loma-asunnosta 3. toukokuuta.

Vanhemmat kirjoittavat, kuinka he kaipaavat tytärtään, joka olisi nyt 19-vuotias.

– Edelleen kateissa…… edelleen erittäin ikävä.

– On vaikea löytää sanoja ilmaisemaan, miltä meistä tuntuu, vanhemmat kirjoittavat sanomalehti The Sunin mukaan.

Vanhemmat julkaisivat tunteellisen runon nimeltä The Contradiction (suomeksi ristiriitaisuus), jonka on kirjoittanut brittiläinen kirjailija Clare Pollard.

Vanhempien mukaan runo kuvaa heidän tunteitaan.

”The absence contradicts itself:

the missing conjures what we miss.

You are not here, I’m not myself,

but still I talk to you like this.

You’re in the crowd, the news, the glimpse

-I make you there when you’re not there.

I trace your steps, I map your face,

I say your name, see you in air.

You’re all I know and so unknown.

I cannot hold you, yet I do:

please let me hold you in my head

and where you are now, hold me too.

How can you be so near and far?

You are not here. But here you are.”

Runo suomennettuna:

Poissaolo on ristiriidassa itsensä kanssa: puuttuva loihtii sen, mitä kaipaamme. / Et ole täällä, en ole oma itseni, / mutta silti puhun sinulle näin. / Olet väkijoukossa, uutisissa, välähdyksessä / - Minä saan sinut sinne, kun et ole paikalla. / Seuraan askeleitasi, kartoitan kasvosi, sanon nimesi, nähdään ilmassa. / Olet kaikki mitä tiedän ja niin tuntematon. / En voi pitää sinua, mutta teen kuitenkin: / anna minun pitää sinua mielessäni / ja missä olet nyt, pidä myös minua. / Miten voit olla niin lähellä ja kaukana? / Sinä et ole täällä. Mutta tässä sinä olet.