Videon alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Vaikuttaa siltä, että sen on kuvannut Venäjän propagandaa toistava saksalaisvaikuttaja.

Sosiaalisessa mediassa leviää video kahdesta teinipojasta ilmeisesti Krimin niemimaalla Jaltassa. Videolla pojilta kysytään, eivätkö he pelkää Ukrainan vastahyökkäystä.

– Me olemme Ukrainan puolella, toinen heistä vastaa, kun kaksikko kävelee kysyjän ohi.

Venäjä miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014.

Videota on jaettu sekä venäläisillä tileillä että ukrainalaisilla.

Videon on jakanut esimerkiksi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak. Podoljak kirjoittaa Twitterissä, kuinka Venäjän propaganda on väittänyt virheellisesti, että Krimin niemimaan väestö on Venäjä-myönteistä, vaikka niemimaa on Ukrainassa.

– Tässä on todellisuus, kaksi teinipoikaa, jotka yksinkertaisesti vain kävelevät Jaltan rantakadulla, julistavat, etteivät pelkää vastahyökkäystä, koska he ovat Ukrainan puolella, Podoljak kirjoittaa.

Hän sanoo Venäjän puolella toimivien propagandistien vaatineen välittömiä kostotoimia.

– On selvää, että muutamassa päivässä, ellei jo tänään, ilmaantuu video poliisiasemalta ”vilpittömine anteeksi­pyyntöineen”, teinit erotetaan koulusta ja heidän vanhempiaan vastaan nostetaan syytteet, Podoljak väittää.

Täyttä varmuutta ei ole siitä, milloin video on kuvattu tai kuka se on kuvannut.

Video on julkaistu ainakin Venäjän propagandaa toistavan saksalais­vaikuttajan Alina Lippin Telegram-kanavalla maanantaina. Pojat näkyvät yhteensä neliminuuttisella videolla, jossa naisääni kyselee ihmisiltä, pelottaako vastahyökkäys.

– Kysyin krimiläisiltä, pelkäävätkö he ukrainalaisten vastahyökkäystä. Katso lopputulos, videon saateteksti kuuluu.

Sosiaalisessa mediassa on myös levinnyt video, jossa toinen videolla näkyvistä pojista pahoittelee sanomisiaan. Ainakin yhdellä videolla näkyvä vesileima on Venäjän propagandaa jakavan Telegram-tilin nimi.

Videon aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan.