Kiovassa on nyt Suomen­kuja – Suomea rakastava Oleg, 33, on omistanut elämänsä Venäjän pyyhkimiseen Ukrainasta

Venäjän kielen valta ja muistot neuvostoajoista katoavat nyt kovaa vauhtia Ukrainasta.

Kiova

Kiovan asukkaiden suosikki oli selvä: kadun uudeksi nimeksi tulisi Suomenkuja – Finskyi Provulok.

Voittanut vaihtoehto sai viime kesäkuussa sähköisessä äänestyksessä 10 775 ääntä, enemmän kuin kaikki muut ehdotukset yhteensä.

Elokuussa Kiovan kaupunginvaltuusto vahvisti muutoksen: Karjalankujasta tuli Suomenkuja.

Suomalaisen korvissa Karjalankuja ei kuulosta pahalta, mutta Ukrainassa sen katsottiin viittaavan ikävästi Venäjään ja Neuvostoliittoon. Sellaisista muistoista pyritään nyt eroon kaikin tavoin. Puhutaan dekolonisaatiosta, siirtomaavallan purkamisesta.

Suomenkujan alkuperäinen nimi oli Uusikuja, mutta 1955 se nimettiin Karjalais-suomalaiskujaksi. Sillä viitattiin Karjalais-suomalaiseen sosialistiseen neuvosto­tasavaltaan, joka tosin lakkautettiin seuraavana vuonna.

Tilalle tuli Karjalan autonominen sosialistisen neuvosto­tasavalta, ja niin kadunnimikin vaihtui Kiovassa Karjalankujaksi.

Mutta nyt katu on Suomenkuja. Katukylttejä ei tosin ole vielä ehditty uusia. Ukrainassa on nyt muutakin tehtävää – ja monta katua nimettävänä uudelleen. Pelkästään Kiovassa lähes 300 katua on saanut uuden nimen Venäjän suurhyökkäyksen alettua.

Oleg Slabospitsky, 33, on suunnitellut tekevänsä itse Suomenkujalla sijaitsevalle kaupalle kyltin, jossa näkyy kadun uusi nimi. Asia on hänen sydäntään lähellä, sillä Slabospitsky on yksi aktiiveista dekolonisaatiota ajavassa kansanliikkeessä – ja lisäksi suuri Suomen ystävä.

– Suomi on suosikkimaani – Ukrainan jälkeen tietysti, Slabospitsky sanoo.

Oleg Slabospitsky opiskeli yliopistossa tietotekniikkaa, mutta kansalaisaktivismi vei hänet mukanaan.

Slabospitskyn kiinnostus Suomeen juontaa vuoteen 2004 ja oranssiin vallankumoukseen, jossa ukrainalaiset protestoivat venäläismielisen presidentin Viktor Janukovytshin harjoittamaa vaalivilppiä vastaan.

– Silloin kiinnostuin enemmän historiasta ja yhteiskunnallisista asioista. Vaihdoin kieltäni, koska olin aiemmin venäjänkielinen, Slabospitsky sanoo.

Samalla hän havaitsi yhtymäkohdat Suomen ja Ukrainan historian välillä. Slabospitskyä kiinnosti erityisesti lokakuun vallankumouksen jälkeinen aika, jolloin sekä Suomi että Ukraina julistautuivat itsenäiseksi.

Ukrainan itsenäisyys jäi tuolloin kuitenkin lyhytaikaiseksi. Neuvosto-Venäjän joukot valtasivat Kiovan 1919 ja julistivat Ukrainan neuvostotasavallaksi.

Slabospitsky on käynyt Suomessa kuusi kertaa. Hän on muun muassa vieraillut Ukrainan ensimmäisen meriministerin Oleksandr Gaddin haudalla Helsingissä.

Kun Slabospitsky seikkaili Suomen ensimmäisen Ukrainan-suurlähettilään Herman Gummerruksen jalanjäljillä Paimiossa, paikallinen Kunnallislehti kirjoitti hänestä artikkelin.

Oleg Slabospitsky tapasi yhdellä Suomen-matkoistaan Jura Zubin, joka on kirjoittanut suomi-ukraina-sanakirjan.

Venäjän käynnistämä täysimittainen sota on mullistanut monta asiaa ukrainalaisessa yhteiskunnassa. Yksi niistä on kielipolitiikka.

Ukrainassa on vain yksi virallinen kieli, ukraina, vaikka vajaa 30 prosenttia väestöstä puhuu äidinkielenään venäjää. Lähes kaikki ukrainalaiset ymmärtävät molempia, vaikka kielet eroavat toisistaan merkittävästi.

Vuonna 2019 Ukrainan parlamentti hyväksyi uuden kielilain, jonka mukaan ukraina on kaiken julkisen viestinnän kieli. Mainokset, opasteet ja opetus olivat sallittuja enää ukrainaksi. TV-ohjelmista 90 prosentin pitää olla ukrainankielisiä.

Joissain tapauksissa laki sallii poikkeuksen englannille tai EU:n virallisille kielille – mutta ei venäjälle. Jopa tarjoilijan tai parturin pitää puhutella asiakasta ukrainaksi ja vaihtaa toiseen kieleen vain, jos asiakas sitä pyytää.

Oleg Slabospitskylle uusi kielilaki oli toiveiden täyttymys. Hän alkoi kampanjoida ukrainan kielen puolesta jo 2004, vaikka kasvoi itse pääasiassa venäjää puhuen.

– Ukrainassa monet venäjämieliset poliitikot käyttävät Suomea esimerkkinä. He muistuttavat, että siellä on toinen virallinen kieli, Slabospitsky sanoo.

Slabospitskyn mielestä kyseessä on kuitenkin täysin eri tilanne. Ukrainan lähihistoria on täynnä taistelua Moskovan valtaa vastaan.

– Ei Ruotsi ole yrittänyt vallata Suomea tämän tästä.

Ukrainassa kaikkien julkisten kylttien tekstien kieli on ukraina. Kyltti Zaporizzjassa viime kesänä ennusti venäläisille tuomiopäivää Haagissa.

Slabospitskyn mukaan kieli on vallan väline. Ennen uutta kielilakia venäjän kieli hallitsi opetusta ja julkista elämää Ukrainan itä- ja eteläosissa. Se aiheutti poliittisen kuilun: karkeasti jaettuna ukrainankielinen ukraina katsoi kohti länttä, venäjänkielinen Ukraina kohti itää.

– He eivät ymmärtäneet eurooppalaisen elämäntavan etuja. He olivat osa venäläistä yhteisöä, Slabospitsky sanoo venäjänkielisestä Ukrainasta.

Slabospitskyn mukaan venäjän kielen valta näkyi yhteiskunnan kaikilla tasoilla: Netistä löytyi helpommin venäjäksi kuin ukrainaksi dubattuja elokuvia. Venäjänkielisiä kirjoja oli enemmän myynnissä, sillä suurilla venäläisillä kustantajilla oli enemmän resursseja kuin ukrainalaisilla. Yliopistot tekivät yhteistyötä venäläisten tutkijoiden kanssa.

– 90 prosenttia ihmisistä ei edes ajatellut asiaa: kaikki tapahtuu venäjäksi, joten minäkin käytän venäjää. Olin samanlainen.

Oranssin vallankumouksen jälkeen Slabospitsky otti jyrkän kannan: hän ei puhu venäjää yhdenkään ukrainalaisen kanssa. Hän käyttää venäjää ainoastaan puhuessaan ulkomaalaisille, joiden kanssa ei muuta yhteistä kieltä löydy.

Aina hän ei ole saanut vastausta ukrainaksi. Slabospitskyn mukaan Itä- tai Etelä-Ukrainassa saattoi kohdata ihmisiä, jotka suhtautuivat hänen kielivalintaansa kylmäkiskoisesti.

– Jos joku jatkaa minulle venäjän puhumista, vaikka minä puhun ukrainaa, se ei johdu siitä, että he eivät osaa ukrainaa vaan siitä, että he eivät halua, Slabospitsky väittää.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti. Slabospitskyn mukaan esimerkiksi Kiovassa uutta kielilakia noudatetaan tarkasti, ja myös Itä-Ukrainan suurissa kaupungeissa ukraina yleistyy.

Slabospitsky arvioi, että kymmenen vuotta sitten Harkovan ja Zaporizzjan tapaisissa kaupungeissa vain kymmenen prosenttia ravintoloista palveli ukrainaksi. Nyt osuus on hänen mukaansa jo 60 prosenttia.

Osansa on uudella kielilailla, mutta vieläkin tärkeämpää on asennemuutos.

– Tilanne muuttuu nyt todella nopeasti Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen takia, Slabospitsky sanoo.

– Nyt ukrainasta on tullut brändiasia. On isänmaallista palvella ukrainaksi. Yritykset ovat myös ymmärtäneet, että edes Harkovassa ei kannata tehdä enää Facebook-päivityksiään venäjäksi.

Myös valtiovalta jatkaa ruuvin kiristämistä. Lokakuussa 2022 astui voimaan laki, joka kieltää neuvostoajan jälkeen tuotetun venäläisen musiikin soittamisen radioissa tai julkisissa kulkuneuvoissa. Poikkeuksena sallitaan vain artistit, jotka ovat tuominneet sodan ja Putinin.

Slabospitsky on taistellut venäläisiä vaikutteita vastaan jo lähes 20 vuotta. Työ on edelleen kesken, mutta nyt sille on enemmän tukea kuin koskaan. Maaliskuussa Ukrainan parlamentti hyväksyi dekolonisaatiolain, jonka tarkoituksena on pyyhkiä muistot Venäjän vallasta Ukrainassa.

Kansalaisaktivistit tunnistavat jatkuvasti lisää Venäjään viittaavia kadun- ja paikannimiä tai muistomerkkejä. Jostain pikkukylästä saattaa edelleen löytyä pystyyn jäänyt Leninin patsas, mutta nyt taistelua käydään pääasiassa symboleista, jotka eivät ole yhtä selviä.

Mitä tehdä esimerkiksi toisen maailmansodan muistomerkeille? Slabospitsky haluaisi häivyttää niistä Neuvostoliiton imperialismia ihannoivat piirteet mutta säilyttää kaatuneita ukrainalaisia sotilaita muistavat elementit.

Nyt Slabospitskyn tähtäimessä on Nikolai Shthsorin ratsastajapatsas Kiovan keskustassa. Shtshor oli Ukrainassa syntynyt puna-armeijan komentaja, joka johti taisteluja Ukrainan itsenäisyyden puolesta kamppailleita joukkoja vastaan 1918–1919.

Nikolai Shtshorin ratsastajapatsasta odottaa kaataminen.

Tilalle tulee uutta historiankirjoitusta. Katuja ja aukioita nimetään varhaisten itsenäisyystaistelijoiden mukaan, mutta myös tuoreet sankarit muistetaan.

Yksi Kiovan kaduista nimettiin uudelleen Slabospitskyn läheisen ystävän Denys Antipovin mukaan.

– Teimme ystävieni kanssa aloitteen hänen muistamisestaan, Slabospitsky kertoo.

– Hän oli korean kielen lehtori Taras Shevtshenkon yliopistossa. Vuosi sitten hän lähti toista kertaa vapaaehtoisena sotimaan. Hän kaatui viime toukokuussa taistelussa Harkovan lähellä.