Sofi Oksasen kolumni: Tunnistatko diktaattorin?

Länsimaat eivät ole päivittäneet käsitystään diktatuureista, koska sitä ei pidetty tarpeellisena. Siksi Venäjän ja Unkarin uudet tuulet ovat yllättäneet monet, kirjoittaa Sofi Oksanen.

Kun kävin ensimmäisen kerran Unkarissa, Puhdistus-romaanini oli ilmestynyt unkariksi ja Budapest näytti miltä tahansa keskieurooppalaiselta metropolilta. Varsinkin lähimenneisyyttä koskevat keskustelut olivat innostavia, sillä maan lukijat, toimittajat ja tutkijat tunsivat erinomaisesti Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton historian.

He tiesivät, mitä sananvapauden rajoittamisesta seuraa, miten autoritäärinen valtio toimii. Viktor Orban oli juuri noussut pääministeriksi ja hänen Fidesz-puolueensa oli saanut vaalivoiton. Kukaan ei silti oikein ollut huolissaan Fideszistä.

Seuraavat unkarinnokseni toivat mukanaan uusia Unkarin-matkoja, mutta ilmapiiri maassa oli alkanut muuttua nopeasti. Vaikka aikaisemmin maan romanivähemmistö ei ollut huomion polttopisteessä, yhtäkkiä se herätti kiivaita tunteita pelkällä olemassaolollaan ja kuulin, että romanien koteihin heiteltiin polttopulloja.

Kysyessäni siitä, miten virkavalta reagoi asiaan, sain vastaukseksi, että poliisia ei kiinnosta. Fidesz kontrolloi mediaa järjestämällä mainosrahaa ainoastaan heistä myönteisesti kirjoittaville lehdille. Muut tiedotusvälineet alkoivat olla taloudellisissa vaikeuksissa.

Romaniväestö unohtui keskusteluista nopeasti ja yhtäkkiä kiihkon kohteeksi nousivat maahanmuuttajat. Tuttavani kertoi, että opettaja oli lyönyt hänen tytärtään luokan edessä, kun tämä oli yrittänyt puolustaa pakolaisia. Seuraamuksia opettajalle hänen käytöksestään ei tullut.

Parin vuoden kuluttua tein jälleen haastatteluja unkarilaiseen mediaan uusimman unkarinnokseni ilmestyessä, mutta vieraillessani tutussa mediatalossa se muistutti kummitustaloa.

Kerros toisensa jälkeen oli pimeä, tyhjät tietokonerivistöt jatkuivat loputtomiin. Tapaamani toimittaja tuntui olevan talon ainoa työntekijä. Lehdistönvapaus tipahti 87 prosentista 37 prosenttiin vuosien 2010–2018 aikana.

Monet aikaisemmin tapaamani ihmiset olivat muuttaneet pois maasta. Kysellessäni maan poliittisesta tilanteesta minulle kerrottiin, että kynnelle kykenevät keskittyvät säästämään rahaa, jotta pystyisivät lähettämään lapsensa ulkomaille.

Kukaan ei uskonut kansannousun mahdollisuuteen huolimatta siitä, että Ukrainassa kansalaiset olivat jo häätäneet korruptoituneen presidentti Viktor Janukovitshin Venäjälle, ja unkarilaiset olivat itsekin nousseet aikaisemmin tyranniaa vastaan.

Yhdenkään Unkarin-matkani aikana en nähnyt patsaita Orbanista. Missään ei näkynyt diktatuureista tuttuja iskulauseita, saati sotilaita. Joka kerta maahan matkustaminen ja sieltä poistuminen oli yhtä helppoa kuin missä tahansa toisessa EU-maassa.

Turistin näkökulmasta Unkari ei näyttänyt tai tuntunut diktatuurilta, vaikka Orban ystävineen oli muuttanut maan muutamassa vuodessa demokratian irvikuvaksi.

Libyan johtaja Muammar Gaddafin syöksyttyä vallasta kenelläkään ei ollut epäilystä siitä, etteikö kyseessä ollut tyranni, ja maan kansalaiset olivat jo pitkään saaneet seurata televisioituja teloituksia kotisohviltaan.

Gaddafi näytti siltä, miltä diktaattorin oletetaan näyttävän, ja hän johti pelolla. Uuden sukupolven itsevaltiaat toimivat kuitenkin toisin: he hallitsevat manipuloimalla tietoa, mielikuvia ja mielipiteitä. Venäläinen ekonomisti Sergei Guriev kutsuu heitä spinnausdiktaattoreiksi.

2000-luvun despootit nousevat valta-asemaansa laillisten vaalien kautta, eivät sotilaskaappausten. He haluavat, että heitä kutsutaan presidenteiksi tai pääministereiksi, aivan kuten demokraattisten maiden johtajia.

He eivät keksi itselleen uusia titteleitä. He näyttävät länsimaisilta yritysjohtajilta, eivät Gaddafilta tai Josif Stalinilta, ja sulautuvat hyvin muiden länsijohtajien joukkoon.

Toisin kuin epämuodikkaiksi tyrannien ammattikunnassa muodostuneiden pelkodiktaattorien kohdalla, uusien despoottien vallan perustana ei ole ideologia tai uskonto, vaan he keskittävät sen itselleen heikentämällä maansa demokraattisia instituutioita ja etsimällä lainsäädännöstä siihen sopivia porsaanreikiä tai uudelleentulkitsemalla sitä.

Unkarissa perustuslain muuttaminen oli käsittämättömän helppoa jo ennen Orbanin yksinvaltiutta. Luisu kohti autoritääristä järjestystä voi siis tapahtua täysin laillisesti ja se on mahdollista toteuttaa yllättävän huomaamattomasti, sillä yksittäiset juridiset muutokset harvoin saavat kansan kaduille tai johtavat maailmanlaajuisiin lehtiotsikoihin.

Niiden merkitykset jäävät usein hämäräksi jopa kotiyleisölle, kunnes kansainvalta on jo hapertunut olemattomiin. Siinä vaiheessa spinnausdiktaattori on ehkä ehtinyt muuttua pelkodiktaattoriksi, kuten Putinille näyttää käyvän. Despootinuransa alussa hän oli silti pitkään spinnausdiktaattori.

Putinin Venäjän määrittely on tuottanut vuosien ajan päänvaivaa ja sitä on kutsuttu mafiavaltioksi, oligarkiaksi ja kleptokratiaksi. Viime vuoden aikana Venäjän harteille on yritetty sovitella fasismin viittaa, mutta mikään näistä määritelmistä ei vastaa Venäjää täysin.

Putinismi ei ole ideologia, vaan viitekehys tai paradigma, ja Venäjä on valtio, joka imitoi vuosien ajan demokratiaa olematta sitä. Perusidea on kuitenkin sama kuin pelkodiktatuurissa: vallan keskittäminen.

Asteittaisten lakimuutosten lisäksi spinnausdiktaattorit etenevät kohti despotiaa rajoittamalla sananvapautta.

Kun pelkodiktatuurien propaganda on toisteista pakettamista, spinnausdiktatuurit leikittelevät narraatioilla ja tarjoavat loputtoman määrän vaihtoehtoisia kertomuksia samasta aiheesta, jolloin yleisö ei luota enää mihinkään. Uutisia voi manipuloida myös tekemällä asian naurettavaksi tai pilkanalaiseksi– tai tarjoamalla ongelmiin valmiit syntipukit.

Politiikan tutkijat Arturos Rozenas ja Denis Stukal kävivät läpi yli 30 000 Venäjän taloutta koskevaa uutista maan valtiojohtoisessa mediassa vuosien 1991–2016 välillä.

Yllättävää kyllä, lähes kaikkien kotimaan uutisten faktat olivat totta, mutta jos uutiset olivat hyviä, niiden esitettiin olevan Kremlin asiantuntevan johdon ansiota. Ikävistä tapahtumista puolestaan olivat vastuussa aina ulkomaiset hallitukset ja globalismi.

Neuvostoliitossa pyrittiin estämään ulkoapäin tulevan informaation kulku maahan ja valtio esiintyi propagandassaan työläisten paratiisina. Putinin Venäjällä media ei väitä maan olevan ongelmaton ihannevaltio.

Se vain esittää länsimaat kaaoksen kautta heikossa valossa, jolloin yleisölle syntyy väkisin käsitys siitä, ettei vaihtoehtoa nykyhallinnolle ole; muualla asiat eivät ole sen paremmin. Näin kukistetaan usko muutoksen mahdollisuuteen.

Unkarissa kokemuksellinen tieto lähimenneisyyden diktatuurista ei johtanut massaprotesteihin Orbanin hallitusta vastaan, vaikka riittävän laajalle ulottuvat protestit ovat tähän mennessä osoittautuneet ainoaksi tavaksi estää salamatyrannian nousu.

Mielenosoittaminen ei Unkarissa ollut edes kiellettyä. Mutta väki intoutui protestoimaan lähinnä korkeampia internet-maksuja ja kauppojen aukioloaikojen supistamista vastaan.

Venäjän ja Unkarin kohdalla tie imitaatiodemokratiaan oli helppo, sillä kommunistihallinnon aikana kaikki olivat jo tottuneet näyttelemään uskoa kommunismiin.

Koska länsijohtajat halusivat entisten itäblokin maiden pyrkivän kohti demokratiaa, tulevat spinnausdiktaattorit tarjosivat länsijohtajille juuri sellaisen tarinan, jonka he halusivat kuulla, eikä heitä epäilty, sillä he näyttivät länsimaiden valtiopäämiehiltä, eivät Osama bin Ladenilta tai Maolta. Imitaatiodemokratioiden imitaatio otettiin todesta.

Kyvyttömyys nähdä vaihtoehtoja tulevaisuudelle ei koske vain Venäjää. Myös länsimaat ovat kärsineet samasta vaivasta, joskin eri syistä. Kylmän sodan loppuessa demokratioiden voittokulku vaikutti lännessä niin ylivoimaiselta, että siihen oli alettua suhtautua kuin se olisi vääjäämätön kehityssuunta.

Käsitystä diktatuureista ei päivitetty, sitä ei pidetty tarpeellisena. Siksi Venäjän ja Unkarin uudet tuulet yllättivät monet.

On siis mahdollista, että seuraavan sukupolven tyranneja ei tunnisteta ajoissa, heitä joiden rinnalla Orban ja Putin alkavat näyttää vanhanaikaisilta despooteilta. Siinä asiassa auttaa kuitenkin se, ettei pidä demokratiaa itsestäänselvyytenä, kuten lännessä tehtiin, vaan arvona jonka eteen on tehtävä töitä.