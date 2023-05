Yhdysvallat yrittää lievittää jännitteitä Armenian ja Azerbaidžanin välillä

Yhdysvallat ja EU ovat ottaneet roolia alueella, kun Venäjä käy sotaa Ukrainassa eikä halua kiristää välejään Turkin kanssa.

Yhdysvallat aloitti maanantaina välittämänsä Armenian ja Azerbaidžanin väliset neuvottelut Washingtonissa. Tarkoituksena on lievittää Kaukasuksella sijaitsevien entisten Neuvostoliiton osatasavaltojen välisiä jännitteitä.

Armenia ja Azerbaidžan ovat käyneet kaksi sotaa Vuoristo-Karabahin alueen hallinnasta vuosina 1990 ja 2020. Alue kuuluu Azerbaidžanille, mutta sen väestö on pääosin etnisiä armenialaisia.

Maiden välit kiristyivät viime viikolla, kun Azerbaidžan ilmoitti avanneensa tarkastuspisteen Lachinin käytävään. Kyseinen käytävä on ainoa kulkuväylä, joka yhdistää Armenian Vuoristo-Karabahiin. Armenia katsoo Azerbaidžanin teon rikkovan maiden välistä tulitaukosopimusta.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken järjesti sunnuntaina työillallisen yhdessä Armenian ulkoministerin Ararat Mirzojan ja Azerbaidžanin ulkoministerin Jeyhun Bayramovin kanssa. Sen jälkeen yhdysvaltalaisdiplomaatit aloittivat maanantaina neljä päivää kestävät neuvottelut osapuolten välillä ulkoministeriön tiloissa Washingtonin ulkopuolella.

Maanantaina nimettömänä puhunut yhdysvaltalaisviranomainen sanoi keskustelujen pyrkivän ennemmin Armenian ja Azerbaidžanin suhteiden normalisoimiseen kuin rauhansopimukseen.

Maiden välisen viimeisen vuoden 2020 sodan jälkeen Venäjä neuvotteli osapuolten välille aselevon ja lähetti joukkojaan Lachinin käytävään.

Armenian perinteinen liittolainen on ollut Venäjä, kun taas Turkki on tukenut Azerbaidžania. Lisäksi Turkki ja Armenia ovat naapurimaita, mutta maiden välit ovat hyiset. Taustalla on 1915 tapahtunut armenialaisten kansanmurha Osmanien valtakunnassa eli nykyisessä Turkissa.

Venäjä käy nyt omaa sotaansa Ukrainassa eikä ole halukas kiristämään suhteitaan Turkin kanssa, joten Yhdysvallat ja EU ovat pyrkineet välittämään maiden välisiä neuvotteluja.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna vieraili viime viikolla sekä Armenian pääkaupungissa Jerevanissa että Azerbaidžanin Bakussa. Hän kehotti osapuolia lieventämään jännitteitä tarkastuspisteillä.

Colonna oli kehottanut Azerbaidžania palauttamaan ihmisten esteettömän liikkumisen Lachinin käytävään. Azerbaidžan vastasi Colonnalle, että se on perustanut tarkastuspisteen Azerbaidžanin maaperälle.