Kuvernöörin mukaan tulipalon syynä on Ukrainan lennokki-isku.

Sevastopolissa Krimin niemimaalla on tulessa polttoainevarasto, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass. Uutistoimisto viittaa lähteenään Krimin miehityshallintoon kuuluvan Sevastopolin kuvernöörin Mihail Razvotshajevin Telegram-viestiin.

Kuvernöörin mukaan tulipalon syynä on lennokki-isku ja tulessa on noin tuhannen neliömetrin suuruinen alue. Razvotshajevin mukaan mahdollisten uhrien etsintä on edelleen kesken. Alueella on kuvernöörin mukaan riittävästi viranomaisia ja pelastusmiehistöä, joten asukkaat voivat pysyä rauhallisina.

Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan sammutustöissä on yli 18 pelastusyksikköä ja yli 60 palomiestä. Alustavien tietojen mukaan 4–7 öljysäiliötä on tulessa ja palo uhkaa laajeta edelleen. Iso musta savupilvi peittää Sevastopolin kaupungin alleen.

Ukrainan hallinnon edustajat eivät ole kommentoineet asiaa mitenkään. Ukraina ei yleensäkään virallisesti sen paremmin kiistä kuin vahvista osallisuuttaan mahdollisiin iskuihin Krimille.

Venäjä liitti Krimin niemimaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti alueisiinsa vuonna 2014.