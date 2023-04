Tuhopolttoyrityksien takana on ollut enimmäkseen vanhuksia, jotka eivät yrittäneet paeta virkavaltaa tekonsa jälkeen.

Venäjällä on huijattu useita vanhemman sukupolven edustajia yrittämään tuhopolttoa. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Business Insider, joka siteeraa venäläistä MediaZona -oppositiomediaa.

Insider kertoo, että ainakin 16 venäläistä on huijattu heittelemään polttopulloja esimerkiksi Venäjän armeijan hallinnollisiin rakennuksiin ja virkamiesten autoihin. Lehden tietojen mukaan osalle heistä on vakuuteltu, että he auttavat teoillaan Venäjän armeijaa.

Osa on sortunut huijareiden avustuksella jopa huutelemaan Ukraina-mielisiä iskulauseita.

Huijareiden pyynnöstä venäläiset ovat yrittäneet sytyttää värväystoimistoja, pankkiautomaatteja ja poliisiaseman. MediaZonan mukaan harhaanjohdetuista tuhopolttajista yksitoista oli yli 55-vuotiaita.

Tapausesimerkkinä mainitaan 65-vuotias Jelena Belova, joka pidätettiin elokuussa korkea-arvoisen apulaiskomentajan auton takakontin sytyttämisestä.

Venäläismedian mukaan nainen huusi ”Azov on voimaa!” heittäessään polttopulloa. Azov-pataljoona (myöhemmin rykmentti) on Itä-Ukrainan kriisin aikana 2014 muodostettu vapaaehtoisjoukko, jolla on vakiintunut maine vahvana sotilasyksikkönä Ukrainassa.

Venäjä on leimannut Azovin rykmentin "natsipataljoonaksi".

Lehden mukaan tuntematon soittaja oli vakuuttanut Belovalle, että hänet värvätään ”erikoisoperaatioon”. Pidätyksen aikana hän kertoi poliisille tukevansa Venäjän sotatoimia eikä olisi koskaan sytyttänyt autoa tuleen, jos olisi tiennyt sen kuuluvan sotilaskomentajalle.

Venäläisen Shot-julkaisun mukaan polttopullotoimintaan oli hurahtanut myös 67-vuotias Olga-niminen nainen. Hän oli maaliskuun 27. päivänä yrittänyt sytyttää kahta polttopulloa heittääkseen ne värväystoimistoon Nizhny Tagilin kaupungissa.

Poliisi ehti kuitenkin pysäyttää hänet. Olga sanoi viranomaisille, että tuntematon mies oli ollut häneen kuukauden ajan yhteydessä tekoon yllyttäen.

Venäjän turvallisuuspalvelut varoittivat huijauspuheluista viime joulukuussa. Syyttävä sormi osoitti Ukrainaan, tosin syytösten tueksi ei annettu mitään todisteita.