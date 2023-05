Tässä on Venäjän Ukrainaan rakentaman linnoitus­­verkoston heikkous – asian­tuntijat paljastavat

Ukraina joutuu vasta­hyökkäyksessään kohtaamaan Venäjän moninkertaiset puolustuslinjat panssari­kaivantoineen.

Venäjä pyrkii kampittamaan Ukrainan hyökkäystä satojen kilometrien puolustuslinjojen verkostolla, jota se on takonut Ukrainan maaperään jo kuukausien ajan. Venäjä on linnoittautunut lähes koko itärintaman pituudelta.

Satelliittikuvista on pystynyt seuraamaan esimerkiksi panssarikaivantojen, ”lohikäärmeen hampaiden” ja siksakkimaisia juoksuhauta­verkostojen kehitystä. Venäjän linnoitustalkoot ovat jatkuneet talvikuukausista pitkälle kevääseen.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että satelliittikuvien valossa Venäjä on vahvimmin valmistautunut puolustamaan Etelä-Zaporizzjan aluetta ja mantereelta Krimin niemimaalle johtavaa maayhteyttä.

Venäjän tuoreessa muistissa lienee vielä edellinen Ukrainan vastahyökkäys, jonka aikana Venäjä vetäytyi ensin kiireellä Ukrainan koillisosassa ja sitten hieman hallitummin eteläisestä Hersonin kaupungista.

Ukraina on vannonut, että se valloittaa takaisin kaikki sille kuuluvat alueet. Sen on arvioitu aloittavan vastahyökkäyksensä keväällä tai kesällä.

Reutersin haastattelemat sotilasasiantuntijat arvioivat, että Venäjän linnoitukset haastavat Ukrainan armeijaa ja sen kykyä toteuttaa tehokkaita, yhdistettyjä operaatioita.

– Venäläiset ovat osoittaneet, etteivät he siihen pysty. He ovat palanneet neuvostoaikaiseen väsytystaisteluun, kertoo Reutersille Neil Melvin, joka on ajatushautomo Royal United Services Instituten (RUSI) analyytikko.

Venäjän puolustuksen painopisteistä saadaan tietoa siitä, mihin Venäjä odottaa hyökkäystä ja samalla siitä, mitä alueita se pitää itselleen erityisen tärkeänä.

Reuters haastatteli juttuaan varten kuutta sotilasasiantuntijaa ja se analysoi avaruusyhtiö Capella Spacen ottamia satelliittikuvia.

Reutersin havaintojen mukaan Venäjä on rakentanut vahvimman puolustuksen Zaporizzjan kaakkoispuolelle, itään ja Krimin niemimaan kapean maayhteyden varrelle.

Haastatellut asiantuntijat yhtyvät arvioon, jonka mukaan Ukrainan vastahyökkäys suuntautuu todennäköisemmin etelään.

Alue on sille strategisesti merkityksellinen. Ukraina havittelee arvioiden mukaan Krimin maayhteyden katkaisua sekä pääsyä timantinmuotoisen niemimaan äärelle, jotta se yltää tykistöllään sinne.

Etelässä sijaitsee myös Zaporizzjan ydinvoimala, joka on Euroopan suurin. Venäjä otti ydinvoimalan hallintaansa sodan alkumetreillä.

Reuters kertoo, että Zaporizzjassa Polohyn kaupungissa panssarikaivannot ulottuvat 30 kilometrin matkalle. Puolustus on niiden jälkeen kerrostettu siten, että vastassa on ”lohikäärmeen hampaita” ja sen jälkeen juoksuhautoja, joihin sotilaat sijoitetaan. Kuva huhtikuun alkupuolelta.

Polohyn vieressä noin 15 kilometrin päässä sijaitsee Novofedorivka. Venäjä on kerrostanut puolustuksensa myös siellä. Ilmakuva otettu 11. huhtikuuta.

Zaporizzjan alueella sijaitseva Polohyn kaupunki voisi olla Ukrainalle keskeinen portti etelään. Reuters kertoo, että sinne Venäjä on rakentanut satelliittikuvien perusteella kaksi erillistä puolustuslinjaa: yhden pohjoiseen ja toisen etelään.

Lue lisää: Satelliitti­kuvat paljastavat Venäjän toimet Zaporizzjan ydinvoimalassa – britti­tiedustelu arvioi, mistä se kertoo

Muutoin tie etelään aukeaa Dneprjoen ylitse.

– Jäljitin, että ojia ja juoksuhautoja kulkee Dneprjoen itärannalta ja Vasylivkan eteläpuolelta aina Fedorivkaan asti. Eli ne kulkevat Zaporizzjan (hallinnolliseen alueen) halki, kertoo Montereyn Middleburyn tutkimusinstituutin tutkija John Ford Reutersille.

Hänen mukaansa pelkästään puolustusasemat levittyvät 120 kilometrin pituudelle.

Asiantuntijoiden mukaan panssarikaivannot ovat riittävän syviä ja leveitä pysäyttämään panssaroitujen ajoneuvon etenemisen.

Venäjän puolustus on monikerroksinen. Kaivantojen jälkeen vastassa on lohikäärmeen hampaita eli betonisia panssarintorjunta­esteitä. Juoksuhaudat on kaivettu noin kilometrin päähän panssarikaivannoista.

Lisäksi Venäjä puolustaa miehitettyjä alueita miinoittamalla alueita.

Zaporizzjan alueelta otetut satelliittikuvat osoittavat, että esimerkiksi Tokmakin ja Bilmakin kaupungit ovat linnoitusten ympäröimiä. Juoksuhautoja on kaivettu esimerkiksi teiden varrelle sekä Melitopolin ja Berdjanskin lentokentille.

Myös Krimin pohjoisosaa on linnoitettu vahvasti.

Lue lisää: Satelliitti­kuvat paljastivat Venäjän linnoitukset Krimillä – tämän takia läpi murtaminen on vaikeaa

Melitopolin lentokentän alueelta otettu ilmakuva helmikuulta 2023.

Satelliittikuva Berdjanskin lentokentältä helmikuulta 2023.

Reutersin haastattelemista asiantuntijoista neljä arvioi, että Venäjän puolustusrintaman laajuus tekee siitä haavoittuvaisen. Heidän mukaansa Ukraina aikoo eittämättä hyödyntää sitä järjestämällä Venäjälle ”yllätyksiä” ja ”häiriötekijöitä”.

Ukrainalainen sotilas­analyytikko Oleksandr Musijenko kertoo yhdeksi mahdolliseksi liikkeeksi sen, että Ukraina lähtee hyökkäämään syvälle Hersoniin Dneprjoen toiselta puolelta länsiliittolaisten toimittamien aluksien voimalla.

Kyse voisi olla harhautuksesta, joka pakottaisi Venäjän ohjaamaan tueksi joukkojaan muualta. Toisaalta Musijenko ei myöskään pidä mahdottomana, että joelta myös lähtisi käyntiin täysimittainen hyökkäys.

Musijenkon arvioiden mukaan Ukrainan miehistövahvuus vastahyökkäystä varten on 100 000–110 000 sotilasta.

Ukrainassa taistelevien Venäjän joukkojen kokonaisvahvuudesta ei ole täyttä varmuutta eikä siitä, miten moni joukoista on tällä hetkellä toimintavalmiudessa.

Sotilasasiantuntijat eivät ole aiemmin antaneet järin mairittelevia lausuntoja Venäjän joukkojen koulutuksesta, varustelusta tai taisteluhengestä. Middleburyn tutkimusinstituutin tutkija Ford näkee, että linnoitukset eivät yksinään riitä.

– Taistelukentän esteet toimivat esteenä vain niin kauan, kun niitä vartioivat kykenevät joukot, Ford sanoi.

Musijenkon arvion mukaan Ukraina aikoo keskittyä Venäjän ”logistisiin solmukohtiin” kuten se teki ennen viime syksyistä Hersonin kaupungin takaisin valtausta. Venäjän huoltolinjojen tuhoaminen hiostaisi joukkojen olosuhteita juoksuhaudoissa.

– Linnoitetut asemat ovat tehokkaita silloin, jos on ammuksia, patruunoita ja aseita puolustautumiseen, hän sanoi.

Ukraina on haalinut runsaasti asetukea länsimailta, myös tulevaan vastahyökkäykseen vedoten.

Pentagonin asiakirja­vuodossa välittyi Yhdysvaltojen huoli Ukrainan armeijan ilmapuolustuksen tilasta, joka oli sen mukaan surkeassa kunnossa.

Reuters huomauttaa, että tästä voi koitua ongelmia, mikäli Ukraina mielii nopeaa toimintavauhtia. Siihen se tarvitsisi välitöntä suojaa yläilmojen iskuilta.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla, että liittolaiset ovat toimittaneet Ukrainalle yli 98 prosenttia Ukrainalle luvatuista taisteluajoneuvoista. Tämä tarkoitti hänen mukaansa yli 1 550 panssaroitua ajoneuvoa, 230 tankkia ja muita varusteita.

Stoltenbergin sanoi samassa tiedotustilaisuudessa, että Ukrainalla näyttäisi olevan valmiudet alueidensa takaisin valtaukseen.