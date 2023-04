Putin haaveili jo viime vuonna juhlivansa voitonpäivää Kiovan keskustassa. Siitä ei tullut mitään – ja tänä keväänä se on vieläkin kaukaisempi houre.

Vladimir Putinin painajainen toteutui taas. Toukokuun yhdeksäs painaa päälle, mutta Venäjän hyökkäysarmeija on juuttunut Ukrainan mutaan.

– Se on totta kai nöyryytys. Voitonpäivän pitäisi kytkeytyä merkittävän saavutukseen, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo.

Venäjä-tutkijan mukaan jo viimevuotista voitonpäivän juhlaa leimasi aivan erityisen pettynyt tunnelma, vaikka Venäjän armeija oli toukokuuhun mennessä vallannut suuria alueita Ukrainan maaperästä.

– Taustalla oli se ajatus, että paraati olisi pitänyt olla Kiovassa, Lassila sanoo ISTV:n Ukraina-studiossa, josta on videoklippi artikkelin pääkuvana.

Venäjän armeijan paraatijoukot äkseerasivat 27. huhtikuuta, jotta voitonpäivän paraatissa ruodut pysyisivät suorina.

Itärintaman verisiksi jumittuneet taistelut, Ukrainan vastahyökkäyksen pelko sekä pula panssaroidusta kalustosta ovat pakottaneet Kremlin perumaan tai supistamaan voitonpäivän paraateja eri puolilla valtakuntaa.

Erityisesti Ukrainan rajan läheisyydessä sijaitsevat kaupungit, kuten Kursk ja Belgorod, on jouduttu rauhoittamaan täysin.

Pääkaupungin paraati kuitenkin on ja pysyy. Sen rooli Venäjän sotilaallisen voiman osoittajana ja natsi-Saksan voittajana isänmaallisen sodassa on liian vahva horjutettavaksi.

– Punaisen Torin sotilasparaati on omassa eristäytyneessä tilassaan ja pystytään pitämään riippumatta, mitä muualla tapahtuu.

Lassila korostaa kuitenkin perumisten muissa kaupungeissa kertovan, että voitonpäivää ei pystytä pitämään todellisuudesta irrallaan.

Voitonpäivänä Venäjä yrittää unohtaa sodan realismin: hyökkäysarmeija on pysäytetty, kalustoa tuhottu ja sotilaita kuollut valtavia määriä.

Kuinka makaaberia on vyöryttää paraatijoukkoja vanhaan malliin, kun muutaman sadan kilometrin päässä raivoa ehkä jo 200 000 sotilaan hengen vienyt sota?

– Yleisessä kuvassa ei nähdä tätä yhteyttä, Lassila sanoo.

Punaisella torilla puolustusministeri Sergei Shoigun on määrä tarkastaa paraatijoukot ja ilmoittaa ne presidentti Putinille, joka pitää tärkeän puheensa.

Totinen diktaattori piti puheen voitonpäivänä 2022.

Kuinka suuren kansainvälisen huomion kohteena ovat tänä vuonna Putinin puhe ja hänen habituksensa?

– Luulen että viimevuotinen puhe oli ehkä merkityksellisempi.

– Nyt tässä on vuosi ollut aikaa, eikä ole mitään edistystä tapahtunut. Tilanne on suuressa kuvassa entistä huonompi. Ajatus jonkinlaisesta suuresta käänteestä on vieläkin kauempana.

– Odotettavissa on, että puheessa tulee uudenlaista kehystämistä. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, onko aistittavissa jotain sellaista, jossa ei olisi enää niin paljon maksimalistista ajatusta Ukrainan ja Venäjän olemassaolon yhteydestä.

Toistaiseksi Putin on Lassilan mukaan korostanut, että tässä sodassa on ”vain ja ainoastaan saavutettava totaalinen voitto”.

– Jää nähtäväksi. Jonkinlaista yritystä uudenlaiseen kehystämiseen on.

Putinin regiimin aikana paraatin sotakaluston esittely on saanut yhä mahtipontisimpia piirteitä. Tällä kertaa arvuutellaan riittääkö moderneja panssarivaunuja torille lainkaan, vai mennäänkö pelkästään museokalustolla.

Miksi Putinille on tärkeätä esittää kansalle ja kansainvälisille tarkkailijoille moderneinta sotakalustoa?

– Perinne tuntuu edelleen olevan militaristisen-symbolisen voiman osoittaminen. Se on niin syvällä.

– Tällä on hyvin vahvasti kylmän sodan peru. Jo Nikita Hrushtshovilla (NL:n johtaja 1953–1964) oli päähänpinttymä esittää modernimpia aseita, suunnitteilla olevia mannertenvälisiä ydinohjuksia. Sehän säikäytti läntiset sotilasasiamiehet. Todellisuudessa ne olivat pelkkiä kuoria.

Nyky-Venäjällä on Armata-panssarivaunun kanssa sama taktiikka. Niitä on esitelty vuosien ajan, mutta jostain syystä niitä ei ole nähty rintamalla.

– Mutta irvokkaaksihan se tulee. Se, että aseita näytetään, mutta niillä ei näytä olevan todistusarvoa tositoimissa.

Punaisen torin paraatissa tullaan näkemään ainakin tätä kalustoa. Kuva harjoituksista 27. huhtikuuta.

Kuinka tärkeätä Putinille on esitellä Venäjän ydinaseita?

– Varmasti on hyvinkin odotettavaa, että niitä voidaan nähdä jopa korostetussa määrin.

– Se on viimeinen perälauta Venäjän suurvaltaisuuden osoittamisessa.

Kirgisian presidentti Sadyr Žaparov on luvannut antaa tukensa Vladimir Putinille voitonpäivänä.

Tänä vuonna presidentti Putinin kanssa paraatia seuraa vain yksi valtionpäämies, Kirgisian presidentti Sadyr Zhaparov, koska hän sattuu olemaan tuolloin Moskovassa.

Ykkösjohtajien kato ei ole uutta. Vuonna 2021 Tadzhikistanin presidentti Emomali Rahmon sai edustaa yksin koko muuta maailmaa.

Lassila muistuttaa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenten voitonpäivistä, jolloin paraatikatsomossa oli useita länsimäisiä valtionpäämiehiä. Jopa Yhdysvaltain presidentti George W. Bush puolisoineen.

Kuinka suuri isku Putinille on se, että tänäkään vuonna Kiinan ja Intian johtajat eivät tule Moskovaan?

– Kyllä se on iso. Sen pystyy päättelemään siitä, kuinka vahvasti Venäjä etsii arvostusta ja hyväksyntää toimilleen.

– Ja nimenomaan Putinin statuspolitiikkaan liittyvä ajatus siitä, että hän paistattelee tasavertaisena suurvaltajohtajana. Hän ei tätä saa enää.

Kreml ilmoitti, että tänä vuonna ei lähetetty erityiskutsuja, koska kyseessä ei ole riemujuhla.

– Ilman muuta siinä on selittelyn makua. Ja totta on, että tämä ei riemujuhla ole.

– Tietenkään ei lähetetä kutsuja, sillä kukaan ei vastaa.

– Se aistitaan selkeästi ulkoministeriön toimijoiden taholta, että tämmöistä nöyryytystä ei haluta ottaa, missä tulisi julkisia kieltäytymisiä.

