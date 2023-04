Nuorekkaasta macho-Putinista on tullut käyskentelevä toppa­takki­mies – asian­tuntija arvioi muutosta

Vladimir Putinin julkisissa esiintymisissä on tapahtunut valtava muutos.

Vladimir Putinista julkisuuteen levitetyissä valokuvissa on tapahtunut valtava muutos. Vasemmalla kuvat vuosilta 2009 ja 2007, oikealla vuodelta 2022.

Takavuosina ei ollut lainkaan tavatonta, että Venäjän presidentistä Vladimir Putinista julkaistiin näyttäviä valokuvia.

Milloin Putin poseerasi kalastusreissulla tai hevosvaelluksella ilman paitaa, milloin tiikerin kanssa, milloin judotatamilla tai hävittäjän ohjaimissa ja milloin mitäkin.

Lue lisää: Asiantuntija arvioi, oliko Putinilla käytössään kaksois­olento – nämä asiat kertovat vierailujen olleen toden­näköisesti ”stuntteja”

Propagandassa Putinista luotiin vahvaa kuvaa nuorekkaasta johtajasta ja macho­presidentistä.

Vastaavia kuvia ei ole nähty enää moneen vuoteen. Macho-Putinin tilalle on tullut arkinen toppatakkimies. Esimerkiksi vierailulla Mariupolissa kuukausi takaperin Putin käyskenteli kaupungissa toppatakissa.

Lue lisää: Vladimir Putinin macho-kuvat putkahtivat julki juuri sopivalla hetkellä – tästä on kysymys

Miksi Kreml on hylännyt propagandan nuorekkaasta macho-Putinista ja sen sijaan toppatakkimies käyskentelee videoilla?

– Ikääntyminen voi olla yksi mahdollinen tekijä. Vanhenemisen mukanaan tuoma raihnaisuus on aika yhteen­sovittamaton piirre sen kanssa, että voisi uskottavasti esiintyä nuorekkaana, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo.

Toisaalta Lassila sanoo, että Putinin iän – 70 vuotta – ei sinänsä pitäisi olla esteenä nuorekkaillekin kuville, vaikka kaikkien kroppa, myös Putinin, muuttuu ikävuosien myötä.

Vladimir Putin oli kalastusretkellä Siperiassa kesällä 2017.

– Varmaan yritetään tehdä siirtymää valtioviisaaseen guruun ja vanhan viisaan imagoon. Kuinka toimivaa ja uskottavaa se on, niin se on sitten toinen kysymys. Luulen, että se on yksinkertaista poliittista realismia ja ihan hyvääkin harkintaa. Ei ole kauhean uskottavaa lähteä rakentamaan mitään sellaista, johon ei kerta kaikkiaan ole enää edellytyksiä, Lassila arvioi.

Taustalla voivat olla myös terveyshuolet. Putinin on huhuttu kärsivän selkäkivuista, sairastavan syöpää, Parkinsonin tautia tai milloin mitäkin.

Millekään sairauksille ei ole vahvistuksia. Kreml on johdon­mukaisesti kiistänyt kaikki huhut mutta ei ole myöskään esittänyt mitään lääkärin­todistuksia tai -lausuntoja presidentin terveydentilasta.

Lassilan mukaan Venäjällä pyritään osoittamaan kaikin tavoin, että Putin on hyvässä kunnossa. Tapa vain on sellainen, joka lisää huhumyllyä.

– Se aiheuttaa pohjattoman kierteen: mitä enemmän vaietaan, sitä enemmän se generoi huhuja ja uusia epäilyksiä. Se on kierre, josta ei pääse ulos, Lassila kuvaa.

Vladimir Putin tutkaili hevosen selästä Siperian aroja lähellä Baikaljärveä kesällä 2009.

– Putinin ulkomuodossa ylipäätään on tapahtunut aika erikoisia muutoksia – esimerkiksi turvonneisuus – jos vertaa nuorempiin kuviin. Mistä se sitten ikinä johtuukin, on toinen kysymys, Lassila jatkaa.

Lassila sanoo, että viimeksi Putin osoitti machomaisuuttaan toukokuussa 2019 Sotshissa Notshnaja Liga -jääkiekko­tapahtumassa. Se päättyi kommellukseen, kun ottelun jälkeen yleisölle huiskutellessaan Putin ei huomannut jäälle levitettyä punaista mattoa. Putinin luistin tökkäsi maton reunaan, ja presidentti lensi turvalleen matolle.

Lassilan mukaan Putinin julkisissa esiintymisissä on tapahtunut toinenkin merkittävä muutos machoilun poisjäämisen lisäksi. Esiintymiset ylipäätään ovat vähentyneet roimasti kolmen viime vuoden aikana.

– Silloin kun niitä on, ne ovat korostetun rakennettuja ja silmiinpistävän lavastettuja. Niin sanottuja spontaaneja tapaamisia tavan kansan kanssa ei ole ollut. Ehkä joitakin yksittäisiä on saattanut olla, mutta hyvin vähiin ne ovat jääneet.

Nykyhabitus ei machoilusta juuri enää kerro. Vladimir Putin vieraili sota-alueella Mariupolissa 19. maaliskuuta.

Syitä on kaksi: koronapandemian ja Ukrainan sodan tuomat pelko ja turvattomuus. Ja ehkä myös ne väitetyt terveyshuolet.

– Jos esiintymiset liittyvät säädeltyyn, raskaasti editoituun ja vahvasti kontrolloituun julkisuudessa olemiseen, niin kyllähän se jotakin paljastaa. Silloinhan ymmärrettävästi nousee esille se, onko hänen ulosannissaan, terveydessään tai ylipäänsä toiminta­kyvyssään jotakin sellaista, mitä ei voida näyttää, Lassila pohtii.

Voiko machompaa kuvaa enää olla: Putin ja kivääri Siperian Tuvassa kesällä 2007.

– Putinin julkisissa esiintymisissä alkaa olla sellaisia piirteitä, että en olisi varma, menisikö hän enää mihinkään, vaikka tilanne olisi normaalikin. Tässä tullaan näihin hänen väitettyihin terveyshuoliinsa ja ylipäätään siihen varovaisuuteen, joka hänelle on tullut julkisiin esiintymisiin isojen ihmisryhmien keskellä, Lassila jatkaa.

Lassila ei kuitenkaan usko, että ainakaan videoiden lähikuvissa Putinin sijasta kuvissa käytettäisiin kaksoisolentoa.

Alla olevalla videolla Vladimir Putinin puheeseen tulee epämukava hiljaisuus. Putin puhui suurlähettiläille Moskovassa 6.4.2023.

– Kaksoisolentoajatus on sen verran villi, etten ihan siihen usko. Kuitenkin hänen äänensä on niin lähellä alkuperäistä Putinia.

Seuraavan kerran Putinin odotetaan esiintyvän voitonpäivän juhlallisuuksissa 9. toukokuuta Moskovassa. Kyseessä on natsi-Saksan kukistumisen vuosipäivä ja tätä nykyä Venäjän tärkein valtiollinen juhlapäivä, joten Putinin on virkansa puolesta pakko osallistua juhlallisuuksiin.

Miljoonien ihmisten katseet kiinnittyvät tuolloin Putinin olemukseen – fyysiseen ja henkiseen vireystilaan.

Vladimir Putin esiintyi arkisesti toppatakissa myös Luzhnikin stadionin konsertissa maaliskuussa 2022, kun Venäjällä vietettiin Krimin valloituksen kahdeksanvuotispäivää.

Vähän sen jälkeen Putinin odotetaan pitävän kahden vuoden tauon jälkeen ”suoran linjan”. Ohjelman, jossa kansalaiset saavat esittää presidentille kysymyksiä.

– Se, että siitä ilmoitettiin jo näin hyvissä ajoin, kertoo, että tilaisuuteen aiotaan myös panostaa. Paine Kremlissä kasvaa siihen suuntaan, että Putin joutuu tulemaan enemmän julkisuuteen ja että tällainen keskustelu yhteiskunnan kanssa on pakko tehdä. Siinä on ilmeisesti joitakin rajoitteita, ettei hän ole tällä hetkellä pystynyt sellaisia täysin vapautuneesti tekemään, Lassila sanoo.