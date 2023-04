Metsästä löydettiin ohjuksen jäännökset Puolassa

Puolan viranomaiset ilmoittivat torstaina, että Pohjois-Puolasta Bydgoszczin kaupungin läheltä löydettiin sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävä esine.

Puolassa maan pohjoisosan metsästä on löydetty esine, joka vaikuttaa olevan useita metrejä pitkän ohjus. Asiasta kertoo Reuters, joka lainaa puolalaisen tiedotusvälineen vielä vahvistamattomia tietoja aiheesta.

Mediatietojen mukaan esine kuuluu todennäköisesti Puolan armeijalle eikä sitä ole ammuttu toisesta maasta. Löytyöpaikka sijaitsee satojen kilometrien päässä Puolan rajoista Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjään kuuluvan Kaliningradin alueen kanssa.

Puolan viranomaiset ilmoittivat torstaina, että Pohjois-Puolasta Bydgoszczin kaupungin läheltä löydettiin sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävän esineen jäänteet. Paikallisissa tiedotusvälineissä liikkui jo aikaisemmin tietoja jonkinlaisen esineen löytymisestä alueelta.

Reutersin siteeraamaan puolalaisen radioyhtiö RMF FM:n mukaan ohjus on löydetty maahan juuttuneena ja ilman sen kärkikappaletta. Maan puolustus- ja oikeusministeriöt eivät ole vielä vahvistaneet, mikä löydetty esine on tai kertoneet, kuinka kauan se on ollut paikallaan.

RMF kertoi, että viranomaiset luulivat ensin kohteen olevan drone ennen kuin sen pääteltiin olevan ohjus.

Maan puolustusministeriöstä kerrottiin aiemmin, että tilanteessa ei ole vaaraa asukkaille ja että viranomaiset tutkivat löytöpaikkaa.

Puolassa asiasta ollaan oltu varpaillaan siitä, että mahdollisia aseita leviää sen maaperälle naapurimaa Ukrainasta, jossa soditaan. Kaksi ihmistä kuoli viime marraskuussa rajan tuntumassa sijaitsevassa Przewodówin kylässä, kun Puolaan iskeytyi Ukrainan ilmatorjuntaohjus.