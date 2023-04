Länsi-Virginiassa voi mennä vaikka ostoksille ase mukanaan. Tämän takia amerikkalainen asekulttuuri hämmästyttää usein ulkomaalaisia. Paikalliset kertovat nyt, miksi aseet ovat heille tärkeitä – osalle liki pyhiä.

Clarksburg, Länsi-Virginia, Yhdysvallat

Hermostuttaa. Pitelen käsissäni ladattua Glock-pistoolia. Tähtään ihmisen muotoiseen maalitauluun, puristan hitaasti liipaisimesta.

Ase potkaisee yllättävän paljon ja laukaus kajahtaa kovaa. Ruuti tuoksuu. Sydän tykyttää. Olen ensimmäistä kertaa elämässäni ampunut aseella.

Paikalliseen asekerhoon kuuluva Michael Lambiotte, 65, korjaa asentoani ja antaa lisäohjeita. Ammun uudestaan.

Vaikka aseen tuhovoima käsissä tuntuu vähän pelottavalta, on pakko myöntää, että tarkkuusammunta maaliin on kivaa. Olo on kuin lapsella huvipuistossa: vielä yksi kierros!

Ilta-Sanomien toimittaja kokeili, miltä ampuminen tuntuu.

Paikalliset poliisit käyvät ampumaradalla viikoittain harjoittelemassa.

Olemme Länsi-Virginiassa Clarksburgin kaupungin laitamilla sijaitsevalla ampumaradalla. Kaksi poliisia on harjoittelemassa ammuntaa. He kertovat käyvänsä ampumaradalla noin kerran viikossa.

– Patrioottien pitää olla valmiina, mikäli hallitus yrittää viedä meiltä aseet, toinen poliiseista perustelee.

Eurooppalaisten on usein vaikeaa ymmärtää amerikkalaista asekulttuuria. Olen tullut tänne Amerikan sydänmaille selvittämään, mistä siinä on oikein kyse.

Länsi-Virginiassa on Yhdysvaltain löyhimpiin lukeutuvat aselait. Osavaltiossa noin 60 prosenttia aikuisista omistaa ainakin yhden aseen.

– Aseet ovat osa paikalliskulttuuriamme, Michael Lambiotte sanoo.

Appalakkien vuoristoseudulla Länsi-Virginiassa on paljon harvaan asuttuja alueita. Historian aikana elämä alueella on ollut raskasta raatamista ja rouheaa menoa. Stereotyyppinen länsivirginialainen on vuoristomökissä elelevä viinan salapolttaja.

– Kulttuurimme perustuu siihen, että elämä on täällä ollut rankkaa ja eristäytynyttä. Täällä on täytynyt kehittyä omavaraiseksi. Emme halua tukeutua liikaa muihin ihmisiin.

2000-luvun aikana Länsi-Virginiassa tapahtui suuri poliittinen suunnanmuutos. Kaivosteollisuuden hallitsema osavaltio oli pitkään ollut demokraattien ydinaluetta, mutta parissa vuosikymmenessä osavaltio on muuttunut republikaanien hallitsemaksi.

Osansa muutoksessa ovat aselait, joiden rajoituksia osavaltion ihmisistä suurin osa vastustaa.

– Suurin osa asekerhomme jäsenistä on hyvin konservatiivisia. Kuten monet länsivirginialaiset, he haluavat, että liittovaltion hallinto pitää näpit irti meidän asioistamme. Länsi-Virginiassa asenne on: jätä minut rauhaan, ja minä jätän sinut rauhaan, Lambiotte kertoo.

Michael Lambiotte on paikallisen asekerhon jäsen, jonka mielipiteet aselaeista poikkeavat valtavirrasta.

Myös Michael Lambiotte kasvoi talossa, jossa oli aseita. Isä säilytti niitä lukitsemattomassa kaapissa ja neuvoi lapsia, että aseisiin ei saa koskea. Lambiotte lähti isänsä seuraksi metsästämään jo nuorena poikana.

– Minua häiritsee kun kuulen tapauksista, joissa lapsi on vahingossa ampunut jonkun. Silloin perhe on epäonnistunut kasvattamaan lapset aseturvallisuuteen.

Viime viikkoina Yhdysvalloissa uutisia ovat jälleen kerran hallinneet useat kammottavat ampumistapaukset. Teinin syntymäpäiväjuhlissa tapahtui joukkoampuminen, samoin pankissa.

Myös pienet inhimilliset erehdykset ovat johtaneet ampumisiin. Teini soitti väärän osoitteen ovikelloa, naisseurue ajoi vahingossa väärälle ajotielle, cheerleaderit kokeilivat väärän auton ovea. ”Tunkeilijoita” ammuttiin kuolettavin ja vakavasti haavoittavin seurauksin.

– En voi ymmärtää, kuinka ihmiset voivat reagoida niin, että he ryhtyvät välittömästi ampumaan. Se on aivan kammottavaa, Lambiotte sanoo.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on ottanut asiakseen rajoittaa aselakeja. Pyrkimyksenä on kieltää puoliautomaattiaseet ja vaatia valtakunnallisia taustatarkastuksia aseenostajille.

Nämä pyrkimykset tuskin toteutuvat republikaanisen puolueen hallitessa kongressin alahuonetta. Kansallinen kivääriyhdistys NRA on vaikutusvaltainen lobbaaja.

Lambiotten mukaan monet paikallisen asekerhon jäsenistä omistavat kukin useita satoja aseita: kiväärejä, pistooleja, puoliautomaattiaseita. He ovat keräilleet aseita vuosikymmeniä, teini-ikäisestä lähtien.

– Mikäli puoliautomaattiaseet haluttaisiin kieltää, vastustus syntyy siitä, että näitä aseita vietäisiin lainkuuliaisilta kansalaisilta.

Vuonna 1791 luotu Yhdysvaltain perustuslain toinen lisäys takaa aseiden omistus- ja kanto-oikeuden. Lisäyksen tarkoituksena oli taata jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus puolustaa itseään ja maataan ulkoisia tai sisäisiä hyökkääjiä vastaan.

Monelle amerikkalaiselle tämä pykälä on lähes pyhä.

Mutta yhteiskuntaoppia ja valtio-oppia opettanut Lambiotte pohtii, mitä Yhdysvaltain perustajat ajattelisivat aseenomistusoikeudesta nykyisten, paljon tehokkaampien aseiden aikakaudella.

– Uskon, että tarvitsemme parempia taustatarkistuksia aseiden ostajille. Myös viiden päivän odotusaika voisi hillitä heräteostoksia ja antaa rauhoittumisaikaa.

Michael Lambiotte on innokas tarkkuusammunnan harrastaja.

Lambiotte ei vastustaisi joissakin osavaltioissa voimassa olevia niin sanottuja hälytysmerkkilakeja (red flag laws), jonka pohjalta poliisi voi takavarikoida aseen henkilöltä, jonka katsotaan olevan uhaksi itselleen tai muille.

Mutta hän ei usko, että tällainen laki voisi koskaan mennä läpi Länsi-Virginiassa. Hän ei edes haluaisi kertoa mielipidettään muille asekerhon jäsenille.

– Täällä kerholla ei puhuta politiikkaa, Lambiotte kertoo.

Länsi-Virginian osavaltion lain mukaan kuka hyvänsä, jota ei ole tuomittu rikoksesta, voi kantaa asetta ilman lupaa tai asekoulutusta. Lambiottesta se on täysin hullua.

– Tässä suhteessa eroan monista länsivirginialaisista. Mutta en mainitsisi sitäkään kenellekään täällä.

” Voisin mennä Walmartiin ase kotelossa näkyvillä ja se olisi täysin laillista.

Länsi-Virginiassa saa kantaa asetta näkyvillä, mutta Lambiotte sanoo kantavansa omaansa piilotettuna. On täysin laillista kantaa asetta mukanaan esimerkiksi ostoksilla.

– Voisin mennä Walmartiin ase kotelossa näkyvillä. Ongelma on, että nykyisen aseväkivallan aallon aikaan ihmiset pelästyisivät. Eräs ystäväni, joka on entinen poliisi, neuvoi, että jos näet jollain aseen vaikka ostoskeskuksessa, häivy paikalta.

Lambiotte toivoo, että Yhdysvalloissa eri näkemyksiä edustavat voisivat käydä enemmän rakentavaa vuoropuhelua.

Jälleen hän ei sanoisi tätä mielipidettään ääneen asekerhon muille jäsenille, joista suuri osa on kovia Donald Trumpin kannattajia: Lambiotte ei pidä Trumpista ja siitä, miten tämä toi vastapuolen pilkkaamisen ja kärjistämisen poliittiseen keskusteluun.

– Toivon, että demokraatit ja republikaanit voisivat istua yhteisen pöydän ääreen ja oikeasti yhdessä etsiä ratkaisuja.

Mike Propst on innokas golfaaja ja tarkkuusampuja.

Tie kiemurtelee vihreillä kukkuloilla ja johtaa komean omakotitalon luo.

Reservin kenraali Mike Propst, 65, ja hänen vaimonsa ovat innokkaita golfaajia. Autotallissa golfmailojen vieressä on kassakaappimainen asekaappi, joka aukeaa numeroyhdistelmällä. Täällä it-analyytikkona ilmavoimille ja FBI:lle työskennellyt Propst säilyttää useaa kivääriä ja pistoolia.

Propst on jäsen ja sihteeri Salem Pistol and Rifle -kerhossa. Hän harrastaa tarkkuusammuntaa kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla. Hän on myös NRA:n hyväksymä aseturvallisuuskouluttaja.

Hänelle tarkkuusammunnassa on kyse meditaatiosta: tarkka keskittyminen sulkee kaikki muut ajatukset ulkopuolelle.

Mike Propst säilyttää kivääreitä, pistooleja ja ammuksia asekaapissa autotallissa.

Propst ja hänen veljensä hankkivat vuonna 2011 45. kaliiberin Colt-pistoolin, joka vietti satavuotisjuhlavuottaan. Heidän isällään oli ollut samanlainen pistooli, kun tämä työskenteli sotavalokuvaajana.

– Ostimme tällaisen pistoolin isämme kunniaksi ja kaiverrutimme siihen juhlavuoden. Se oli ensimmäinen omistamani ase.

Propstin pistoolit: Silver Walther PPKIS, Colt 45 1911 ja Top Ruger MK III.

Propstin 357 Magnum.

Isä opetti Propstin ja hänen veljensä ampumaan kiväärillä. Propst arvelee olleensa 8-vuotias.

– Isä sanoi, että on parempi oppia ampumaan vaikka ei tarvitsisi – kuin että tarvitsisi, mutta ei osaa. Isä tiesi, että Amerikassa kohtaamme aseita ja meidän täytyy tietää, kuinka toimia niiden kanssa.

Yhdysvalloissa on eri arvioiden mukaan noin 300–700 miljoonaa asetta. Suuri haitari arviossa johtuu siitä, että monissa osavaltioissa ei vaadita aseiden rekisteröintiä, ei myöskään Länsi-Virginiassa.

– Suurin osa tuntemistani ihmisistä olisi aseiden rekisteröimistä vastaan. Ajattelen asian niin, että jos vaikka Venäjä haluaisi hyökätä Suomeen, he haluaisivat todennäköisesti ensimmäiseksi löytää aserekisterin, jotta he tietäisivät, ketkä omistavat aseita, Propst sanoo.

” Jos leijona haluaa hyökätä seepran kimppuun, se löytää siihen keinon. Näin myös meidän yhteiskuntamme toimii.

Myös Clarksburgin kaupunginvaltuutetun Will Hymanin, 42, mielestä se, että Amerikassa on jo satoja miljoonia aseita tarkoittaa sitä, että uudet rajoitukset aselakeihin eivät käytännössä vaikuta mihinkään.

– Henki on jo päästetty pullosta ulos, eikä sitä saa enää takaisin, Hyman sanoo.

Hyman kertoo tuntevansa empatiaa aseväkivallan uhreja kohtaan. Hänestä paras tapa suojella ihmisiä joutumasta ampumisen uhriksi on kuitenkin kantaa itse asetta.

– Minusta on inhottavaa sanoa näin, mutta kukaan ei suojele sinua, jos et suojele itseäsi. Jos leijona haluaa hyökätä seepran kimppuun, se löytää siihen keinon. Näin myös meidän yhteiskuntamme toimii. Ihmiset ovat kuitenkin jossain määrin eläimiä, Hyman sanoo.

– Aseiden vastustajat uskovat, että poliisi tai hallinto pystyvät suojelemaan heitä. Mutta todellisuudessa se ei vain ole niin.

Clarksburgin kaupunginvaltuutettu Will Hyman oli pukeutunut Länsi-Virginian kansalaisten puolustusliigan huppariin. Kyseessä on lobbausryhmä, joka tukee vapaata aseen omistamis- ja kanto-oikeutta.

7-vuotiaan tyttären isä on ammatiltaan graafinen suunnittelija. Hyman kertoo nuorena olleensa demokraattien kannattaja. Irakin sodan vastustaminen auttoi häntä löytämään nykyisen poliittisen puolueensa.

Hän on libertaari ja uskoo yksilön vapauteen ja mahdollisimman pieneen valtion hallintoon.

– Olen poliittisilta näkemyksiltäni hieman eri muotista kuin monet muut ihmiset täällä. Minulle oikeus omistaa aseita ja perustuslain toinen lisäys eivät perustu niinkään lakiin, vaan ne ovat Jumalan meille antamaa.

Myös Hyman selittää, että aseet kuuluvat länsivirginialaiseen kulttuuriin. Hänen isällään oli ”tyypillinen” paikallinen asevarasto: metsästyskivääri, pienoiskivääri ja haulikko.

– Tosin isäni ei koskaan vienyt minua metsälle. Opin ampumaan partiossa 12-vuotiaana.

Hyman keräilee aseita. Hän omistaa muun muassa Suomen armeijan todennäköisesti jatkosodan aikana käyttämän Mosin-Nagant 91-30 -mallisen kiväärin.

– Minulle aseissa merkityksellisintä on niiden historia. En ole kiinnostunut metsästämisestä tai muusta.

Will Hyman hankki Mosin-Nagant 91-30 -maalisen kiväärin. Se on valmistettu 1941 Neuvostoliitossa, ja se päätyi Suomen haltuun todennäköisesti jatkosodan aikana.

SA-merkintä kiväärissä kertoo, että se oli Suomen armeijan käyttöön hyväksytty.

Hyman kuvailee olevansa perustuslain toisen lisäyksen innokas kannattaja.

Hän selittää perustuslain toisen lisäyksen tietynlaista pyhyyttä monille amerikkalaisille historian kautta. Yhdysvaltain vapaussodan (1775–1783) aikana britit yrittivät kieltää amerikkalaisten oikeuden omistaa aseita ja takavarikoida aseet.

Oikeus omistaa aseita takaa turvan sortajia vastaan.

– Tämä on tärkeää monille amerikkalaisille, ja varsinkin länsivirginialaisille. Meillä on pitkä historia huonosta kohtelusta liittovaltion tasolta ja epäluuloisuudesta auktoriteetteja kohtaan. Me emme tule luopumaan aseistamme.

Hyman ei usko, että eri näkemyksiin aselaeista löydetään mitään kompromissia liittovaltiotasolla.

Hänen mukaansa ihmisten tulisi pyrkiä vaikuttamaan paikallisella tasolla omien arvojensa mukaisesti. Ja jos oman kotiosavaltion aselait eivät miellytä, aina voi muuttaa osavaltioon, jossa aselait ovat enemmän omien arvojen mukaiset.

– Kiistely aselaeista jakaa kansakuntaamme entisestään.

