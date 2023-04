”Kiina voi rauhallisin mielin soittaa Zelenskyille.”

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat tänään kahdenkeskisen puhelinkeskustelun. Puhelu on ensimmäinen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan yli vuosi sitten.

Tiedot puhelun sisällöstä ovat niukat.

Zelenskyi twiittaa, että keskustelu oli pitkä ja merkityksellinen.

Kiinan valtiollinen televisio kertoo, että Kiina lähettää erityisedustajan Ukrainaan keskustelemaan osapuolten kanssa Ukrainan kriisin ratkaisusta.

Kiinan johdon mukaan neuvottelut ovat ainoa tie ulos sodasta.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sanoo puhelusta, että Kiina joutuu tasapainoilemaan, jotta maa ei lännen vinkkelistä näytä liikaa Venäjään sitoutuneelta.

Puhelu Zelenskyin kanssa auttaa mielikuvan luomisessa.

– Kiinalla on vähän samanlainen näkemys kuin vaikkapa Brasilialla ja monella muulla. Näyttää siltä, että me tässä ymmärretään Venäjää ja ollaan sen liittolaisia, mutta me pyrimme olemaan puolueettomina ratkaisijoina.

Teivainen kiinnitti huomiota, että presidentti Sauli Niinistö puhui Etelä-Afrikan vierailullaan rauhan prosessin tärkeydestä sellaiseen sävyyn, jota on totuttu kuulemaan Brasilian ja Etelä-Afrikan kaltaisilta mailta.

– Se oli yksi kiinnostava piirre, kun Niinistö piti lehdistötilaisuutta Etelä-Afrikan presidentin kanssa.

Kiina voi Teivaisen mukaan rauhallisin mielin soittaa Zelenskyille ja tehdä kädenojennuksia lännelle.

– Kiinalla on enemmän kuin koskaan Venäjä talutusnuorassa, koska Putin tarvitsee enemmän Kiinaa kuin Kiina Putinia.

Teivainen lisää, että Venäjä tuskin haluaa tässä tilanteessa tehdä irtiottoa Kiinasta yhden puhelun johdosta.

