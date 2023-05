Odessan ammattiliittojen talon traagisesta tulipalosta tulee kuluneeksi yhdeksän vuotta. Yksi sieltä kirjoittamistani jutuista on noussut sittemmin Suomen putinistien suosikkiartikkeliksi, Arja Paananen kirjoittaa.

Odessan ammattiliittojen talon tulipalo toukokuussa 2014 on ollut yksi oman toimittajanurani vaikeimmista ja surullisimmista raportoinnin kohteista.

Kaiken lisäksi sen piti olla mukava kevätloma Mustanmeren Odessassa, jonne olin varannut matkan jo ennen Kiovan Maidan-kumousta ja Venäjän Krimin valloitusta.

Sattuman oikusta saavuin Odessaan junalla varhain aamulla 3. toukokuuta, eli vain muutamia tunteja traagisen tulipalon jälkeen. Odessan ammattiliittojen talolla oli kuollut 2. toukokuuta yhteensä 42 henkilöä, ja lisäksi kuusi henkilöä oli saanut surmansa keskustan katutaisteluissa.

Lomailu saikin jäädä taka-alalle. Ensimmäinen Odessasta kirjoittamani uutinen ilmestyi IS:n nettisivuilla sinä samana päivänä kello 13.26. Artikkelin otsikkona oli: Ilta-Sanomat Odessassa: ”Putin on pääsyyllinen”.

Kirjoitin Odessasta seitsemän artikkelia kolmen päivän aikana. Haastattelin sekä Ukrainan-mielisiä että Venäjän-mielisiä ja yritin selvittää, mitä odessalaiset ajattelivat yhteensä 48 ihmisen hengen vieneistä väkivaltaisuuksista.

Yksi tuolloin Odessassa tekemistäni jutuista on noussut sittemmin suorastaan legendaariseen maineeseen Suomen Venäjän-mielisten keskuudessa. Netissä 4. toukokuuta 2014 julkaistun artikkelin otsikkona on: IS vieraili Odessan palotalossa: "Vain fasistit voivat tehdä tämän".

Tuota kyseistä artikkelia jaetaan Putin-mielisten keskuudessa nykyisin ikään kuin todisteena siitä, että sekä IS lehtenä että minä toimittajana olisimme tuolloin jo todistaneet, että Odessan tulipalo olisi ollut ukrainalaisten fasistien tekosia.

Tulipalon jäljet Odessan ammattiliittojen talon sisällä näkyivät muun muassa rikkoutuneina ja mustuneina ikkunoina. Kuva on otettu 4. toukokuuta 2014, tulipalo tapahtui 2. toukokuuta.

Odessalaiset toivat talon sisälle kukkia ja kynttilöitä.

Tulipalon jälkiä ammattiliittojen talon sisällä Odessassa.

Putinistien some­postauksissa minua kiitellään myös siitä, että vielä toukokuussa 2014 olin rehellinen toimittaja ja väitetysti tunnustin ukrainalaiset natseiksi, jotka olivat polttaneet tahallaan elävältä Venäjän-mielisiä.

Näin helposti se siis tapahtuu – osaksi Venäjän propagandaa joutuminen.

Kun suurin osa ihmisistä lukee vain otsikon, saadaan luotua esimerkiksi mielikuva, että palotalolta tehdyn reportaasin otsikkoon nostettu paikallisen odessalaisen sitaatti ”fasisteista” olisi minun tai lehden johtopäätös.

Se sijaan ensimmäinen Odessasta kirjoittamani artikkeli, jossa Putin nimetään haastateltavan suulla Odessan tulipalon ”pää­syylliseksi”, ei näytä saavuttaneen vastaavaa suosiota Suomen putinistien kanavissa.

Tällä hetkelläkään kukaan ei tiedä täyttä totuutta Odessan tapahtumista, mutta jo tuolloin oli selvää, että syyttömiä eivät ole sen paremmin Venäjän-mieliset kuin Ukrainan-mielisetkään.

Venäjän-mielisten aggressio aloitti väkijoukon katutaistelut, ja ensimmäiset kuolonuhrit olivat Ukrainan-mielisiä. Seurasi raivokas kaaos ja tuhoisa tulipalo, jonka seurauksena suurin osa päivän kuolonuhreista oli Venäjän-mielisiä.

Odessan poliisia on syytetty siitä, että se mahdollisti tragedian tapahtumisen. Odessan silloinen apulaispoliisipäällikkö pakeni pian tapahtuneen jälkeen Moldovan Transnistrian kautta Venäjälle.

Ukrainan nykyhallinto on tehnyt tulipalon selvittelyissä ainakin sen virheen, että se ei ole tutkinut tapahtumia nopeasti eikä myöskään puolueettomasti. Näin Ukraina on antanut itse aseet Kremlin propagandan käsiin, ja vuosikausien paisuttelujen tuloksena yhdestä tulipalosta on saatu tehtyä nykyisen sodan yksi yleisimmin käytetyistä perusteluista Vladimir Putinin propagandapuheissa.

On silti hyvinkin mahdollista, että Venäjän tiedustelu­palveluilla oli Odessassa provokaattoreita, jotka saivat katutaistelut käyntiin.

Sekin on mahdollista, että Venäjän-mielisillä oli Odessan poliisi­viranomaisissa omat tukijansa, jotka sallivat kaiken tapahtua.

Tähän viittaa muun muassa Odessan silloisen apulais­poliisi­päällikön Dmitri Futshedzhin toiminta. Kun Venäjän-mieliset aloittivat katutaistelut Odessassa, Futshedzhi seurasi väki­valtaisuuksia sivusta, vapautti sitten Venäjän-mielisiä pidätettyjä poliisiasemalta ja pakeni pian itse pois Ukrainasta Moldovan kautta.

Reilu viikko sitten odessalainen tuomioistuin langetti Futshedzhille poissaolevana 15 vuoden vankeus­rangaistuksen Odessan väki­valtaisuuksien lietsomisesta ja salaliitosta Venäjän-mielisten kanssa. Vankilaan häntä tuskin koskaan saadaan, sillä hän asuu nykyisin Venäjällä ja hän sai Venäjän kansalaisuuden 2017.

Odessalaiset päästettiin 4. toukokuuta 2014 talon sisälle katselemaan tulipalon jälkiä.

Mutta tämä kaikki ei silti poista ammatti­liittojen talolla riehuneiden Ukrainan-mielisten vastuuta. He heittelivät todistettavasti polttopulloja ja käyttivät aseita – olkoonkin, että heidän raivonsa oli yllytetty huippuunsa ehkä tahallisella provokaatiolla.

Odessan tragedia kertoo myös siitä, kuinka vaikeita asioita Ukrainalla on vielä edessään, kun sen pitäisi pystyä tutkimaan parhaillaan meneillään olevan sodan lukuisat julmuudet.

Vaikka Venäjä on sodan aloittaja ja syyllinen useimpiin raakuuksiin, Ukrainan tulisi selvittää tarkkaan myös omiensa ylilyönnit ja julmuudet, sillä vasta se nostaa ukrainalaiset kestävästi venäläisten yläpuolelle.