Vladimir Putinin kaksoisolennoista ja Ukrainan-vierailun videoiden aitoudesta on käyty kovaa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Mitä mieltä ISTV:n Ukraina-studiossa vieraillut Upin vanhempi tutkija Jussi Lassila on villeistä huhuista?

Venäjä julkaisi presidentti Vladimir Putinin väitetystä vierailuista Ukrainan Hersoniin ja Mariupoliin 17. huhtikuuta useita videoita. Pian sosiaalisessa mediassa ja asiantuntijapiireissä heräsi keskustelu sekä kuvausajasta ja -paikasta että Putinista itsestään.

Avainkysymyksiä on kaksi. Onko kyseessä aito Putin, joka on muualla kuin Ukrainassa? Onko kyseessä aito Ukraina, mutta videoissa onkin väärä Putin?

ISTV:n Ukraina-studiossa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila jarrutteli puheita Putinin kaksoisolennosta.

– En ihan tähän kaksois­olento­ajatukseen usko. Se on sen verran villi. Esimerkiksi hänen äänensä on kuitenkin näissä (videoissa) alkuperäistä Putinia.

Lassila kiinnittäisi Putinin olemuksen sijaan huomiota sijaintitietoihin sekä videoiden rakenteeseen ja mahdollisiin tavoitteisiin. Hän etsisi näin ollen merkitystä videoiden tavoitteista ja välitetyistä viesteistä, ei Putinin ulkonäöstä.

– Pidän todennäköisempänä sitä, että kyseessä on aito Putin – mutta ei ehkä Ukrainassa. Ja jos hän on Ukrainassa käynyt, niin kyllä se on rakennettu tilanne.

Vanhempi tutkija pitää spekulaatioita Putinin kaksoisolennoista varsin villeinä. Kotimaassa turvallisuuden eteen tehdään kuitenkin uskomattomia asioita.

Putin tervehti kenraalieversti Oleg Makarevitshiä saapuessaan Hersonin alueella sijaitsevaan armeijan päämajaan. Kuvauspaikan on tunnistettu tosiaan olevan Hersoniin kuuluvalla Arabatinkynnäksellä, lähellä Shtshaslyvtseven kylää.

Lassila huomautti, että Putinin vierailuvideoiden kuvauspaikkoja on paikannettu ainakin Krimin pohjoisosiin. Lisäksi useat Twitter-käyttäjät ovat sijoittaneet kuvia Rostovin alueelle Venäjän puolelle rajaa.

Bunkkereissa kuvatuissa videoissa on puolestaan päivänselvä ongelma: maan alla nähtävät vierailut on voitu kuvata aivan missä tahansa.

Esimerkiksi toimittajat, asiantuntijat ja vapaaehtoiset pyrkivät selvittämään erilaisten videoiden kuvauspaikkoja geopaikannuksen avulla – käytännössä satelliittikuvia hyödyntämällä. Maan alta maamerkkejä ei kuitenkaan pystytä kaivamaan. Näin ollen satelliittikuville ei ole vertailukohtia.

Julkisten esiintymisten rinnalle Lassila nostaisi kysymyksen Putinin turvallisuuden omassa kotimaassaan. Presidentin turvallisuudesta huolehditaan ympäri vuorokauden, ja tietoa turvajärjestelyistä on tihkunut kuluvan vuoden aikana lisää.

– Turvajärjestelyistä on varsin pitävää tietoa viime ajoilta, Lassila toteaa ja viittaa Venäjä turvallisuus­palvelun FSO:n entisen kapteenin Gleb Karakulovin kertomiin tietoihin.

Karakulov loikkasi länteen viime syksynä, kun hän ei enää pystynyt palvelemaan sotarikollisena pitämäänsä Putinia. Hän on kertonut Putinin turvajärjestelyistä Dossier Center -julkaisussa. Karakulovin uskotaan olevan korkea-arvoisin Venäjältä länteen loikannut erikoisjoukkojen edustaja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Putin elää Karakulovin kuvauksen mukaan hyvin eristettyä elämää, ja hänen elämänpiirinsä on hyvin rajattu. Lisäksi Putin on edelleen hyvin tarkka korona­turvallisuudestaan ja pitää etäisyyttä jopa lähipiiriinsä. Ilman karanteeni­aikaa Putinia ei pääse tapaamaan.

Jussi Lassila huomauttaa, että edes Karakulov ei päässyt fyysisesti lähelle Putinia, vaikka tämä työskenteli turvallisuus­palvelussa ja välitti tiettävästi salattuja viestejä Putinille.

– Siellä luotu kontrolli on niin vahva. Tällaisissa yhteyksissä, kun he ovat tällä puolella, en yhtään ihmettelisi, jos käytössä olisi erilaisia ”näennäisputineita” esimerkiksi salamurhan välttämiseksi tai torjumiseksi.

ISTV:n Ukraina-studion juontaja Antti Virolainen kiinnitti Putinin Ukrainan-vierailua käsitteleviin videoihin liittyen huomiota siihen, että Putin nousee kuvissa helikopterista ja tapaa ventovieraita ihmisiä, vaikka hänen on kerrottu suojelevan itseään ja terveyttään jopa vainoharhaisella tavalla.

– Nämä ovat juuri sellaisia aihetodisteita, jotka pistävät ihan perustellusti epäilemään, että tässä on rakennettu stuntti. Hänen on väitetty kärsivän lentopelosta tai suosivan junia, sillä junien liikkeitä on vaikeampi jäljittää kuin lentoja. Mielestäni nämä ovat sen sortin aihetodisteita, että kyllä tällaisia kuvia pitää ehdottomasti epäillä, Lassila summaa.

Eräällä Kremlin julkaisemalla videolla Putin laskeutuu helikopterista.

Voisiko olla niin, että epäonni ja huono menestys sodassa saattavat pakottaa näyttäytymään julkisesti?

– Kyllä se varmasti niin on. Kun tämä (Venäjän hyökkäys Ukrainaan) on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan, niin silloin huomio ei ole mennyt Putinin ”saavutuksiin”, jolloin kuvaa voitaisiin sitten taas rakentaa uudella tavalla. Silloin olisi yhdentekevää, onko Putin ollut bunkkerissa.

Nyt huomio kiinnittyy sen sijaan juuri siihen, että Putin piileskelee bunkkereissa.

Lassilan mukaan sotatappiot ja sodan pitkittyminen ovat luoneet eräänlaisen jatkumon korona-ajan eristäytymiselle. Tämä ei ole jäänyt kansalaisilta huomaamatta.

– Oppositio on Venäjällä paljastanut, että kun Kreml ja tiedustelupalvelut suodattavat venäläistä nettiliikennettä, niin yksi termi, jota kohtaan on ollut erityistä mielenkiintoa, on bunkkeripappa (бункерный дед).

Bunkkeripappa on terminä levinnyt jo lähes meemimäisellä tavalla, mikä nähdään Kremlissä kiusallisena asiana, Lassila kertoo.

Venäjän johtava hakukone Yandex eli ”Venäjän Google” on riippumattoman Meduza-venäläismedian mukaan pyrkinyt estämään useita muitakin Putinia halventavia hakusanoja.

Bunkkeripapan lisäksi listalla ovat olleet muun muassa seuraavat haut: mulkku puvussa (хуй в скафандре), kalju (плешивый) ja koska hän kuolee (когда он сдохнет).

Lassila kertoo, että kaikki istuvan presidentin maineeseen liittyvä korostuu etenkin, kun presidentin­vaali­kampanja lähestyy. Presidentinvaalit pidetään Venäjällä vuonna 2024.