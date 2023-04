Kommentti: Etelä-Afrikka on valinnut puolensa – Putinia ei panna rautoihin Brics-maiden huippu­kokouksessa elokuussa

On turha odottaa, että Etelä-Afrikan hallitus noudattaisi Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräystä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa lipsautti tiistaina suustaan lausunnon, joka ehti herättää kohtalaista polemiikkia ennen kuin se peruutettiin. Ramaphosan mukaan Etelä-Afrikan hallituspuolue ANC haluaisi vetää maan pois Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä.

Lausunto tulkittiin heti niin, että Ramaphosa haluaisi avata Venäjän presidentille Vladimir Putinille tien matkustaa vapaasti Etelä-Afrikan isännöimään Brics-maiden kokoukseen ensi elokuussa. ICC on antanut Putinista pidätysmääräyksen. Etelä-Afrikan ei tarvitsisi panna pidätysmääräystä toimeen, mikäli se irtautuu ICC:stä.

Kotvasen kuluttua ANC kuitenkin perui Ramaphosan lausunnon. Sen kerrottiin johtuneen väärinymmärryksestä – oikeasti ANC haluaa sittenkin pitää Etelä-Afrikan ICC:n perustaneen Rooman sopimuksen allekirjoittajavaltiona.

Putin todennäköisesti haluaa osallistua huippukokoukseen, sillä Brics-maat ovat tärkeä viiteryhmä kansainväliset ystävät menettäneelle Venäjälle. Etelä-Afrikan ja Venäjän lisäksi ryhmään kuuluvat Brasilia, Intia ja Kiina. Ne kaikki ovat enemmän tai vähemmän Venäjän kumppaneita.

Mitä siis tapahtuu Putinille, jos hän matkustaa Etelä-Afrikkaan?

Ennakkotapaus löytyy lähihistoriasta.

ICC antoi vuonna 2009 pidätysmääräyksen Sudanin presidentistä Omar al-Bashirista. Perusteluina olivat kansanmurha, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan 2000-luvun alussa puhjenneessa Darfurin kriisissä.

Uhrimäärä Darfurissa oli järkyttävä: YK:n arvion mukaan 300 000 ihmistä sai surmansa ja 2,5 miljoonaa joutui jättämään kotinsa.

Al-Bashir vieraili Etelä-Afrikassa vuonna 2015. Isäntämaan silloinen presidentti Jacob Zuma toivotti verisen diktaattorin tervetulleeksi eikä passittanut tätä selliin odottamaan kuljetusta Haagiin.

Darfurista paenneita sudanilaisia lapsia Araran pakolaisleirillä syyskuussa 2004.

Perusteluna ICC:n pidätysmääräyksen huomioimatta jättämiselle Etelä-Afrikan hallitus esitti, että kansainvälisen oikeuden mukaan pidätysmääräys ei koskenut istuvaa valtionpäämiestä.

ICC:n tuomarit – ja kaksi eteläafrikkalaista tuomioistuinta – totesivat, että Etelä-Afrikan kanta oli väärä. YK:n turvallisuusneuvosto oli vienyt Darfurin kriisin ICC:n tutkittavaksi ja asettanut siten Sudanin vastaavaan asemaan kuin Rooman sopimuksen allekirjoittajavaltiot. Rooman sopimus toteaa myös selkeästi, että istuva valtionpäämies voidaan asettaa rikosvastuuseen yksityishenkilön asemassa.

Presidentit Sauli Niinistö ja Cyril Ramaphosa tapasivat tiistaina Pretoriassa.

Etelä-Afrikan ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Steven Grudz otti Putinin mahdolliseen matkaan kantaa EWN-uutiskanavan haastattelussa.

Grudzin mukaan Etelä-Afrikalla on velvollisuus pidättää Putin, vaikka maan hallitus päättäisikin ennen Brics-huippukokousta vetäytyä yhteistyöstä ICC:n kanssa. Syynä on se, että eroprosessi Rooman sopimuksesta kestää noin vuoden. Vielä elokuussa Etelä-Afrikka olisi ICC:n jäsenvaltio.

Kansainvälisistä sitoumuksistaan huolimatta voimme olettaa, ettei Etelä-Afrikka ota Putinia kiinni elokuussa. Hallitus keksii taatusti siihen jonkin syyn, kuten al-Bashirin tapauksessa.

Etelä-Afrikka on puolensa valinnut eikä halua pilata suhteitaan Venäjään. Valtionhoitajapuolue ANC:n hyvien Moskovan-suhteiden historia ulottuu jo Neuvostoliittoon, jolta se sai vahvan tuen pitkässä taistelussa Etelä-Afrikan valkoista apartheid-hallintoa vastaan.

Myötämielisyyttään Etelä-Afrikka osoittaa monin tavoin. Se ei ole tuominnut Putinin hyökkäyssotaa Ukrainassa, koska se haluaa pysyä ”puolueettomana” ja toimia tarvittaessa rauhanvälittäjän asemassa.

Kovin uskottavaa kuvaa puolueettomuudesta ei antanut se, että Etelä-Afrikka otti hiljattain osaa suureen yhteiseen merisotaharjoitukseen Venäjän ja Kiinan kanssa.

Muiden Pohjoismaiden tavoin myös Suomi tuki ANC:tä Etelä-Afrikan tiellä kohti demokratiaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailu Pretoriassa on osoitus siitä, että Suomen suhteet Etelä-Afrikkaan ovat edelleen lämpimät. Yhteyksiä on pidetty siitä huolimatta, että Etelä-Afrikan kehitys apartheid-hallinnon purkamisen jälkeen on ollut kaikkea muuta kuin toivottavaa.

Tälläkin hetkellä ANC on johtajuuskriisissä ja sitä on epäilty vahvoin perustein systeemisen korruption ylläpitämisestä. Kaikki Etelä-Afrikan demokratian aikakauden presidentit, kansallissankari Nelson Mandelaa lukuun ottamatta, ovat uponneet syvälle erilaisiin skandaaleihin – myös Cyril Ramaphosa.

Putinin mahdollinen vierailu Brics-maiden huippukokoukseen on vedenjakaja. Jos Etelä-Afrikka laistaa velvollisuudestaan pidättää Putin, on sääntöpohjaiseen maailman­järjestykseen sitoutuneiden maiden tarkasteltava uudelleen suhteitaan Etelä-Afrikkaan. Suomi mukaan luettuna.