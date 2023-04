Ukrainan vastahyökkäyksen väitetään siirtyneen – suomalainen asiantuntija näkee toisin: ”On löydettävä se optimihetki”

Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu maailmalla jo pitkään. Everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa arvioi ukrainalaislehden väitteitä, joiden mukaan se olisi siirtynyt aiemmin suunnitellusta ajankohdasta.

– Milloin vastahyökkäys alkaa? Millä suunnalla? Kuinka monta ihmistä ja kuinka paljon kalustoa siinä tulee olemaan? Mikä on taistelusuunnitelma? kiteytti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak tiistaina twiitissään kysymykset, joita toimittajat tivaavat nyt viranomaisilta herkeämättä.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov kertoi huhtikuun alussa Radio Svobodalle, että ”koko planeetalla” on korkeintaan viisi ihmistä, jotka tietävät, missä ja milloin Ukrainan armeija käynnistää kauan odotetun vastahyökkäyksensä.

Muutamaa päivää myöhemmin julkisuuteen tuli Yhdysvaltain puolustusministeriön ja tiedusteluelinten asiakirjoihin kohdistunut tietovuoto, jonka myötä Ukrainan epäiltiin mahdollisesti joutuneen muuttamaan suunnitelmiaan.

Puolustusministeri Oleksi Reznikov kiisti oitis, että vuodetuilla dokumenteilla olisi minkäänlaista vaikutusta vastahyökkäyksen valmisteluun. Samoilla linjoilla olivat nimettömät puolustuslähteet, jotka puhuivat Ukrainska Pravda -lehdelle vastahyökkäyksen valmisteluista sen maanantaina julkaisemassa laajassa artikkelissa.

Ukrainalaissotilaat kuvattiin taisteluharjoituksessa Zaporizzjan alueella perjantaina.

Lehden mukaan vielä helmikuun alussa näytti siltä, että vastahyökkäyksen käynnistymisen aikahaarukka asettuisi huhti-toukokuulle. Lähteiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Ukrainska Pravda kirjoittaa, että se näyttäisi kuitenkin siirtyneen touko-kesäkuulle.

– Mutta syynä tähän muutokseen eivät ole vuodetut dokumentit, vaan ennemminkin luonto ja Ukrainan kumppanit, lehti kirjoittaa.

IS:n haastattelema Venäjä-asiantuntija, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa näkee asian kuitenkin toisin.

– Kyse ei ole viivästyksestä tai siirtymisestä, koska kukaan ei ole pystynyt sanomaan sellaista päivää, jolloin sen olisi pitänyt alkaa, hän sanoo.

Pihlajamaa on jo aiemmin sanonut, että Ukrainan vastahyökkäys voi alkaa vasta sitten, kun kolme edellytystä täyttyvät: kalusto, koulutus ja sääolosuhteet.

– On löydettävä se optimihetki, jolloin nämä kolme asiaa kohtaavat niin, että vastahyökkäys kannattaa aloittaa. Siinä on kuitenkin oltava ne voiton tai onnistumisen elementit. Toki sitä voidaan joutua odottamaan vaikka ensi vuoteen, mutta toisaalta toiveet hyökkäystä kohtaan ovat niin suuret, että sen on pakko tapahtua kesän kynnyksellä, esimerkiksi juuri toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Juhani Pihlajamaan Ukrainan vastahyökkäyksen käynnistyminen vaatii kolmen edellytyksen täyttymistä.

Pihlajamaan mukaan vastahyökkäyksen on tapahduttava, koska länsi odottaa Ukrainan saavan aikaan jotain merkittävää. Samalla Ukraina haluaa osoittaa itselleen, lännelle –sekä myös Venäjälle – että se kykenee siihen.

Joitakin viitteitä Ukrainan kyvystä on nähty lauantaina, kun Venäjän miehityshallinto kertoi, että Ukrainan tykistö tulittaa rajusti Nova Kahovkan kaupunkia Hersonissa Etelä-Ukrainassa. Myös venäläisten miehittämällä Krimillä palaa öljyjalostamo ukrainalaisten aamuöisen lennokki-iskun jäljiltä.

Sää on ollut tänä keväänä Ukrainassa poikkeuksellisen kostea. Sateiden mukanaan tuomat tulvat mutkistavat logistiikkaa sekä hankaloittavat raskaan kaluston siirtelyä.

Maanpinnan kantavuuden seuraamista Pihlajamaa luonnehtii ”perusmeteorologiseksi hommaksi”, jota tekevät tällä hetkellä Ukrainan lisäksi luonnollisesti myös Venäjä ja länsi. Sääennusteiden perusteella toukokuun loppu näyttää loogisemmalta ajankohdalta vastahyökkäyksen käynnistymiselle kuin sen alkupuoli.

– Ennusteethan ovat ennusteita. Mutta sitten kun sitä kokeilee käytännössä, niin tajuaa että ei hitto, sehän upottaakin vielä. Eletään siis ikään kuin sen mukaan, että tehdään sellaista kokeilua, Pihlajamaa sanoo.

Hänen mukaansa säätä koskeva edellytys täyttyy kuitenkin joka tapauksessa jossakin vaiheessa, todennäköisesti kesäkuun alkupuolella.

– Täyttyvätkö kaksi muuta? Se on sitten se seuraava kohta, jossa tehdään se linjanveto, että alkaako se kesäkuun alussa, puolivälissä tai heinäkuun alussa. En usko sen menevän pidemmälle, koska tarve vastahyökkäykselle on olemassa.

Lue lisää: Koko sota voi ratketa tähän – Ukraina haluaa murtaa Putin-linjan

Olosuhteet olivat mutaiset ja kosteat huhtikuun alussa Bahmutin etulinjassa, kun Da Vincin sudet -pataljoonan sairaanhoitaja Liana, 25, odotteli haavoittuneita kuljettavaa evakuointikyytiä.

Jo pidempään on puhuttu siitä, kuinka liittolaisten Ukrainalle lupaaman kaluston toimitukset ovat viivästyneet. Maaliskuun lopulla Zelenskyi sanoi julkisesti, että keväälle suunniteltu vastahyökkäys olisi viivästymässä aseiden puutteesta johtuen.

Ukrainska Pravdalle puhuneen armeijan edustajan mukaan yksi suurimmista ongelmista on lännen lupaaman kaluston kunto.

– Poliitikkojen puheet ja se, mitä on oikeasti valmiina, ovat kaksi eri asiaa. Heidän kalustoaan on usein säilytetty avoimen taivaan alla, ja se, mitä paperilla näkyy on paljon monimutkaisempaa kentällä. Tämän vuoksi toimitukset ovat hitaita, suoraan asetoimitusten kanssa tekemisissä oleva lähde kertoi.

Muun muassa Espanja on joutunut siirtämään Leopard 2 -tankkitoimituksiaan kaluston huoltotarpeen vuoksi.

Tilanne näyttäisi kuitenkin helpottaneen sen perusteella, mitä Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Christopher Cavoli sanoi keskiviikkona Yhdysvaltain edustajainhuoneen puolustuskomitealle.

– Yli 98 prosenttia taisteluajoneuvoista on jo perillä. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että olemme toimittaneet heille kaiken heidän tarvitsemansa materiaalin, ja jatkamme myös heidän operaatioidensa tukemista, Cavoli sanoi lausunnossaan New York Timesin mukaan.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov ja pääministeri Denys Shmyhal poseerasivat tyytyväisinä Puolasta Ukrainaan saapuneen Leopard 2 -taistelupanssarivaunun edessä sodan alkamisen vuosipäivänä 24. helmikuuta. Kuvan sijaintia ei ole kerrottu julkisuuteen.

Torstaina vastaavan viestin antoi myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Pihlajamaa pitää tätä mahdollisena, mutta korostaa, että kyse on nimenomaan Ukrainalle luvatusta kalustosta.

– Sehän ei tarkoita sitä, että Ukraina ei tarvitsisi enää yhtään ajoneuvoa sen jälkeen. Se tulee tarvitsemaan niitä enemmän myös hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Jos tuo on totta, niin tavallaan se kuvastaa lukuina sitä minimimäärää, joka tarvitaan vastahyökkäyksen aloittamiseen.

Lue lisää: Tunnettu britti­toimittaja pitää Ukrainan vasta­hyökkäystä varmana – lataa myös kovan väitteen Putinin Ukrainan-vierailusta

Kalustoon liittyvä keskeinen kysymys on myös ammustarvikkeiden riittävyys. Ukrainalaisviranomaisten mukaan pulaa on edelleen muun muassa 155 millimetrin tykistöammuksista.

Sota-ajan valvontakomiteaa johtavan kansanedustajan Oleksandra Ustinovan mukaan Ukrainan joukot ampuvat nyt arviolta 6 000–8 000 155 millimetrin ammusta päivässä. Se on huomattavan vähän verrattuna venäläisten vastaavaan määrään, jonka arvioidaan olevan noin 40 000 päivässä.

Ukrainska Pravdan mukaan maahan olisi saapumassa arviolta puoli miljoonaa 155 millimetrin ammusta.

– Jos aktiivinen vaihe kestää kuukauden, Ukrainan armeija voi laukaista arviota 20 000–25 000 ammusta päivässä, lehti kirjoittaa.

– Siinä ollaan puolessa välissä, Pihlajamaa huomauttaa viitaten Venäjän käyttämiin ammusmääriin.

Etelä-Ranskan Tarbesissa sijaitsevalla Forges de Tarbes -ammustehtaalla valmistetaan 155 millimetrin ammuksia ukrainalaisjoukkojen Ranskalta saamiin Caesar-haupitseihin. Kuva on otettu huhtikuun alussa.

Lisäksi tarvetta on modernimpien aseiden kuten Himars-raketinheitinten ammuksille.

Ukraina ei ole edelleenkään saanut ainakaan julkista lupausta moderneista F-16-hävittäjistä tai pitkänmatkan ohjuksista, joiden saamiseksi se on jo pitkään kampanjoinut liittolaistensa keskuudessa. Nato-komentaja Cavolin mukaan Ukrainalla on muita, hävittäjiä kiireellisempiä tarpeita vastahyökkäyksen suhteen.

Yhdysvaltain kansainvälisistä turvallisuusasioista vastaava apulaispuolustusministeri Celeste Wallander sanoi viranomaisten keskittyvän ”korkeimpiin prioriteetteihin”, joita hänen mukaansa ovat ilmapuolustus, tykistö ja suojavarusteet.

Pihlajamaa viittaa Zelenskyin pohjoismaisille tiedotusvälineille äskettäin antamaan yhteishaastatteluun, jossa tämä otti itse esille Ukrainan hävittäjätarpeen. Julkisuudessa on liikkunut joitakin vahvistamattomia tietoja, joiden mukaan ukrainalaiset saisivat jo jonkinlaista koulutusta F-16 hävittäjien käyttämiseen.

– Tämä voisi tavallaan viitata siihen, että vielä vähän aikaa odoteltaisiin. Samalla saataisiin kasvatettua vielä sitä kalustopohjaa, joka on keskeinen tekijä.

Pihlajamaan mukaan Ukrainassa pohditaan tällä hetkellä varmasti ja jatkuvasti sitä, milloin kaluston ja ammusten määrä on riittävä siihen nähden, mitä halutaan ja voidaan saavuttaa.

Lue lisää: Korkea-arvoiselta asiantuntija­ryhmältä kovaa kritiikkiä lännen Ukraina-avulle: ”Mitä nopeammin Putin ymmärtää...”

Vaikka Ukrainan aseistus olisi riittävä vastahyökkäystä varten, se ei auta, jos aseita käyttämässä ei ole riittävästi asiansa osaavia sotilaita. Tähän tarpeeseen länsiliittolaiset ovat vastanneet kouluttamalla ukrainalaisia jo kuukausien ajan sekä perustaitojen että länsiaseiden käyttämisen osalta.

Reuters kertoi huhtikuun alkupuolella, että Ukraina on perustanut vastahyökkäystä varten kahdeksan uutta, sisäministeriön vastuulla olevaa rynnäkköprikaatia, joissa on yhteensä noin 40 000 sotilasta. Suurin osa heistä on koottu poliisin, kansalliskaartin sekä rajavartioston jäsenistä.

”Meillä on vapaus, antakaa meille siivet sen suojelemiseen”, luki hävittäjälentäjän kypärässä, jonka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toi mukanaan Britanniaan helmikuussa. Ukrainan viranomaiset ovat kampanjoineet voimakkaasti saadakseen liittolaisiltaan hävittäjälentokoneita.

Uutistoimiston mukaan prikaateista koostuvan ”hyökkäyskaartin” on tarkoitus taistella tavallisten, länsiaseita käyttävien armeijan yksiköiden sekä lännessä koulutettujen, uusien joukkojen rinnalla.

Ukrainska Pravda puolestaan kertoi, että Ukraina kouluttaa yli 12:ta uutta asevoimista ja kansalliskaartista koottua prikaatia vastahyökkäystä varten. Julkisten tietojen perusteella vastaavia prikaateja on ainakin 16, ja niissä olevien sotilaiden määrä olisi kaikkiaan 40 000–50 000.

Lehti kuitenkin huomauttaa, että hyökkäyskaartissa on kyse enimmäkseen jo olemassa olevien joukkojen uudelleen järjestelystä sekä lisärekrytoinneista niihin.

– Tämä on jokseenkin hyvä uutinen, koska se tarkoittaa, että uusien prikaatien ytimessä ovat yksiköt, joilla on taistelukokemusta, Ukrainska Pravda arvioi.

Pihlajamaan mukaan prikaateista puhuttaessa kyse on mahdollisesti jonkinlaisesta informaatiovaikuttamisesta Ukrainan taholta. Hän huomauttaa, että ukrainalaisen prikaatin vahvuus, noin 700 sotilasta, vastaa suomalaisittain käytännössä pataljoonaa.

– Jos se on hyvin koulutettu ja sillä on hyvä kalusto, niin sillä päästään kyllä ihan hyvään vaikutukseen. Mutta jos puhutaan prikaateista ilman että puhutaan siitä, mikä se todellinen vahvuus tai taistelevan osan koko on, niin silloin puhutaan vähän eri asioista. Se määrä on kuitenkin se merkittävä asia siinä. Jos hyökkäävien joukkojen määrän puhutaan olevan 20 000–40 000, niin onhan se huomattava määrä.

Ukrainalaissotilaat kuvattiin Britannian armeijan järjestämässä harjoituksessa Etelä-Englannissa helmikuun lopulla.

Julkisuudessa liikkuneiden lukujen perusteella Pihlajamaa arvioi, että Ukrainalla on joukkoja riittävästi hyökkäyksen käynnistymiseen. Operaation alettua odotettavissa on vielä lisää ulkomailta palaavia, koulutettuja sotilaita, sillä ukrainalaisten kouluttaminen jatkuu liittolaismaissa.

Tämä luo Pihlajamaan mukaan pohjaa hyökkäyksen jatkumiselle sen edetessä, sillä Ukrainan tappiot tulevat vääjäämättä kasvamaan.

– Kun Venäjä on hyökännyt, sen tappiot ovat olleet isommat, koska se hyökkää ja Ukraina puolustaa. Mutta sitten kuin Ukraina alkaa hyökätä, tappiosuhteet kääntyvät toisin päin. Kun lännen koulutus jatkuu, sieltä saadaan uusia hyvin koulutettuja joukkoja paikkaamaan näitä tappioita.

Puolustusministeri Reznikov sanoi torstaina, että julkiset odotukset Ukrainan vastahyökkäyksestä ovat pahasti ylikuumentuneet.

– Kaikki haluavat uuden voiton, se on ymmärrettävää, Reznikov sanoi.

Hän muistutti, ettei sota ole ”sprinttimatka”, vaan Ukraina juoksee maratonia.

– Kuinka kaukana maaliviivasta olemme, sitä en tiedä, hän totesi.

Ukrainalaissotilaat kuvattiin tankkeineen harjoitusalueella Zaporizzjan etulinjan tuntumassa huhtikuun alussa. Zaporizzjan suuntaa on pidetty todennäköisimpänä sijaintina vastahyökkäyksen käynnistymiselle.

Pihlajamaan mukaan vastahyökkäykseen kohdistuvat odotukset ovat niin kovat, että jossakin vaiheessa Ukrainan on vain otettava riski ja käynnistettävä se. Samalla sen on toivottava, että kaikki menee hyvin ja että lännen tuki jatkuu edelleen koulutuksen, kaluston ja ampumatarvikkeiden muodossa.

Täydelliseen yllätykseen Pihlajamaa ei usko Ukrainan kykenevän, sillä tilanne paljastuu Venäjälle väistämättä siinä vaiheessa, kun suuria joukkojen ja kaluston määriä aletaan siirrellä vastahyökkäyksen alkamisen alla.

Kevään aikana on puhuttu myös Venäjän suurhyökkäyksestä, joka näyttää kuitenkin kohdistuneen useille eri alueille itäisessä Ukrainassa. Ukrainan vastahyökkäys tulee näkymään maailmalle Pihlajamaan mukaan toisin.

– Voidaan varmuudella todeta, että kun Ukrainan vastahyökkäys alkaa, se tulee olemaan merkittävämpi kaikkine panostuksineen. Se ei jää keneltäkään huomaamatta.