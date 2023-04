Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on tiennyt iskun suunnittelijan kuolemasta jo huhtikuun alusta alkaen.

Afganistania hallitseva, islamistinen ääriliike Taleban on tappanut henkilön, joka suunnitteli vuoden 2021 tuhoisan pommi-iskun Kabulin lentokentälle. Asiasta kertovat Yhdysvaltain viranomaiset.

Valkoisen talon tiedottaja John Kirbyn mukaan surmattu henkilö oli Isis-K:n merkittävä jäsen ja suoraan osallisena Abbey Gate -iskua vastaavien operaatioiden suunnittelussa, Reuters uutisoi.

Elokuisessa pommi-iskussa kuoli 170 siviiliä ja 13 yhdysvaltalaista sotilasta, kun ihmiset pyrkivät pakenemaan maasta talebanien ottaessa sitä hallintaansa. Pommi räjähti lähellä lentokentän Abbey Gate -sisäänkäyntiä ja toinen läheisen Baron-hotellin liepeillä.

Äärijärjestö Isis otti tapahtuman jälkeen pian vastuun teosta. Se antoi lausunnon, jonka mukaan yksi sen itsemurhapommittajista oli ottanut kohteekseen Yhdysvallat ja sen tukijat. Isku kohdistui myös Talebanin jäseniin.

Isis-K eli Isis-Khorasan on terroristijärjestön pienempi haara, joka on terrorisoinut Afganistania ja Pakistania. Se astui ensi kerran kuvioihin Itä-Afganistaniin vuonna 2014, tunkeutuen myöhemmin muille alueille. Järjestö on Talebanin vihollinen.

BBC kertoo, että hiljattain tapetun iskujen suunnittelijan kuolemasta on kulunut viikkoja, mutta asian varmistamisessa kesti. Yhdysvaltojen tiedot perustuvat tiedustelutietoihin sekä alueelliseen tarkkailuun.

– Hallituksen asiantuntijat luottavat vahvasti siihen, että tämä henkilö todella oli keskeinen avainhenkilö (iskussa), nimetön yhdysvaltalaisvirkamies oli kertonut CBS:lle.

Kuolleen ”avainhenkilön” nimeä ei kuitenkaan ole julkisuuteen kerrottu. On myös epäselvää, missä olosuhteissa hän kuoli. New York Timesin mukaan Yhdysvallat sai tietää kyseisen henkilön kuolemasta jo huhtikuun alussa.