Nainen kärähti lentokentällä laiton kultainen ase laukussaan

Yhdysvaltalaisnainen on pidätetty Australiassa kun hän yritti salakuljettaa kullatun aseen maahan.

Ase oli koristeltu 24 karaatin kultauksella.

Nainen lensi Los Angelesista Australiaan, missä hänen laukustaan löydettiin pistooli Sydneyn lentokentällä. Australian rajaviranomaiset kertoivat BBC:n mukaan, että naisella ei ollut aseenkantolupaa.

Aseen salakuljettanutta 28-vuotiasta naista uhkaa jopa 10 vuoden vankeustuomio.

Yhdysvalloissa maan sisäisillä lennoilla on sallittua kuljettaa matkalaukussa asetta, jos se ei ole ladattu ja on pakattu lukittavaan aselaukkuun sekä aseesta on kerrottu ennen koneeseen menoa.

Silti Yhdysvaltain lentokenttien tarkastuksissa takavarikoitiin viime vuonna ennätysmäärä aseita. Joulukuun puoliväliin mennessä lentomatkustajilta oli takavarikoitu peräti 6 301 ampuma-asetta.