Virossa asuvat suomalaiset kehuivat maata paremmaksi kuin Suomi – paikallisilta tyly vastaus

Suomalaisten ylistävät kommentit naapurimaastamme herättävät katkeria kommentteja virolaisissa.

Ilta-Sanomat kirjoitti maanantaina kolmesta Virossa asuvasta suomalaisesta, jotka kertovat miksi elämä Virossa on parempaa kuin Suomessa.

IS:n artikkeli on herättänyt huomiota myös meren takana Virossa.

Viron toinen päälehti Postimees julkaisi maanantaina verkkosivuillaan jutun, jossa se kävi läpi suomalaisten IS:lle kertomia ajatuksia Virossa elämisestä.

”Suomalaisnaiset avoimina: Virossa on selvästi parempi asua kuin Suomessa”, jutun otsikossa todettiin.

Postimeehen jutun tarkoituksena ei ole kommentoida sitä, mitä mieltä suomalaiset ovat Virosta – siitä puolesta ovat pitäneet huolen virolaiset itse.

Ainakin Postimeehen Facebook-sivuilla IS:n juttu on herättänyt kuumaa keskustelua lehden lukijoissa.

Somekommentoijien kirjoituksissa piirtyy vahvana vastakkainasettelu kahden naapurimaan välillä, etenkin mitä tulee Suomen ja Viron palkkatasoon ja eläkkeisiin.

Kaikki kolme IS:n haastattelemista suomalaisista ovat eläkeläisiä.

Jos suomalainen on ansainnut työeläkkeensä kotimaassaan, maksaa Suomen valtio hänelle eläkkeen myös ulkomaille muuttaessa.

Suomessa keskimääräinen eläke on noin 1 800 euroa. Virolaisittain katsottuna summa on korkea, sillä se on 100–200 euroa enemmän kuin mitä työssä käyvä virolainen tienaa keskimäärin kuukaudessa.

Lisäksi se on noin kolme kertaa enemmän virolaisten keskimääräiseen eläkkeeseen nähden.

Virossa ja etenkin maan pääkaupunki Tallinnassa hinnat ovat osaltaan jo jopa kalliimmat kuin Suomessa.

Postimeehen Facebook-kommenteissa moni virolainen lähettääkin tylyt terveiset Viroon muuttaneille suomalaisille.

”Virossa asuminen suomalaisella eläkkeellä on juhlaa, mutta kokeilepa asua täällä virolaisilla palkoilla tai eläkkeellä.”

”Yrittäköön suomalaiset pärjätä täällä 300–500 € eläkkeellä.”

”Mutta tulkaa rakkaat suomalaiset ja asukaa kurjassa Virossa meidän keskivertopalkalla, eläkkeellä ja ilman autoa. Katsotaan sitten, mitä teidän "paratiisista" on jäljellä.”

”Virossa asuminen Suomen valtioneläkkeellä on erittäin mukavaa.”

Kommentoijat muistuttavat myös siitä, miten Viron rajusti noussut hintataso on kansalaisten tulotasoon nähden kalliimpi kuin Suomeen verrattuna.

Etenkin maan pääkaupunki Tallinnassa esimerkiksi ruoka saattaa maksaa jo jopa enemmän kuin Suomessa.

”Asunnon vuokrahinnat ovat Suomessa suhteellisen samaa luokkaa kuin Virossa, mutta palkkaero on moninkertainen.”, eräs lehden lukijoista lausuu.

Antavatpa kommentoijat osansa myös suomalaiselle ruoalle, jota IS:n jututtamat suomalaiset kertovat hakevansa entisestä asuinmaastaan.

”Suomalaisia makkaroita? Suokaa anteeksi. Ja karjalanpiirakoita – ei ikinä!”, yksi heistä huudahtaa.

Osa kommentoijista muistuttaa, ettei kahden maan vertailua tulisi perustaa liikaan kateellisuuteen, ja toivottaa suomalaiset tervetulleeksi Suomeen.

”Minusta meidän tulisi olla iloisia, että suomalaiset jättävät eläkkeensä ja veronsa Viron talouteen ja nostavat sitä tavallaan. Mutta minkäs teet, jos et osaa kuin kurkistaa naapurin lompakkoon ja huutaa”, eräs lukija kirjoittaa.