Länsimaat evakuoivat kiireellä kansalaisiaan Sudanista – pakolaisten määrä voi nousta jopa satoihintuhansiin

YK arvioi, että yli neljännesmiljoona ihmistä voi paeta taisteluita naapurimaihin.

Sudanin tulitauko näytti tiistaina pääosin pitävän ainakin maan pääkaupungin Khartumin alueella, vaikka silminnäkijät kertoivatkin yksittäisistä kahakoista armeijan ja niitä vastaan nousseiden RSF-joukkojen välillä. Kolmen päivän tulitauosta kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tiistain vastaisena yönä.

Länsimaat ovat evakuoineet kovalla kiireellä kansalaisiaan maasta. Britannia, jolla on paljon kansalaisia Sudanissa, kertoi tiistaina laajasta evakuoinnista. Ulkoministeriön lausunnon mukaan maan asevoimien lennot on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja iäkkäille sekä heidän kanssaan matkustaville sekä terveysongelmista kärsiville.

Saksa kertoi niin ikään tiistaina, että sen viimeisen evakuointilennon Sudanista oli määrä lähteä tiistaina illalla Jordaniaan.

Myös suomalaisia on evakuoitu. Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantaina, että Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia. Sudanissa on edelleen muutamia suomalaisia. Haavisto arvioi heitä olevan alle viisi.

YK arvioi tiistaina, että jopa 270 000 ihmistä voi paeta Sudanista naapurimaihin Etelä-Sudaniin ja Tshadiin. Tshadiin on jo saapunut noin 20 000 pakolaista ja määrä voi nousta pahimmassa tapauksessa 100 000:een, sanoo YK:n pakolaisjärjestön edustaja Tshadissa, Laura Lo Castro.

Järjestön edustaja Etelä-Sudanissa, Marie-Helene Verney pitää todennäköisimpänä, että Etelä-Sudaniin tulee 45 000 pakolaista sekä 125 000 maahan palaavaa eteläsudanilaista pakolaista.

Sudanin taistelut alkoivat puolitoista viikkoa sitten, kun armeijan komentajan Abdel Fattah al-Burhanin ja hänen varamiehensä, kenraali Mohamed Hamdan Daglon pitkään jatkuneet erimielisyydet Daglon komentamien RSF-joukkojen sulauttamisesta Sudanin armeijaan kärjistyivät avoimeksi yhteenotoksi.

YK:n järjestöjen mukaan Sudanin taisteluissa on kuollut ainakin 427 ja haavoittunut yli 3 700 ihmistä.