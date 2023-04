Main ContentPlaceholder

Venäjän voiton­päivän juhlat on pilalla, YK:n turvallisuus­neuvostossa virtahepo ja Putinin natsi­kortti revitty – suorassa lähetyksessä tutkija Jussi Lassila kello 12

Venäjän voitonpäivä on jo ovella, mutta juhlatunnelma on kuollut. Kun Putinin natsipropaganda ei enää pure, mikä perustelisi sodan jatkamisen? Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus on skandaali, mutta miten se nähdään Venäjällä? Spekulaatiot Putinin kaksoisolennoista lähtivät taas lentoon.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila analysoi ISTV:n Ukraina-studiossa sodan ajankohtaisia taustoja kello 12 alkaen. Toimittaja on ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolainen. Voitonpäivän makaaberi paraati järjestetään Punaisella torilla 9. toukokuuta, mutta tankit joudutaan tuomaan sinne sotamuseosta. Putin on löytänyt Ukrainasta natsien jälkeen uuden perivihollisen. Oliko väärä Putin oikeassa Ukrainassa, vai oikea Putin väärässä Ukrainassa? Kreml julisti, että Putin ei käytä kaksoisolentoja, joten epäilykset lähtivät heti laukalle. Yhdysvaltain YK-lähettilään Linda Thomas-Greenfieldin mukaan YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa on jättimäinen virtahepo: Venäjä. Se repii tilanteesta irti maksimaalisen hyödyn. Sodan jatkon kannalta on kriittistä onnistuuko Venäjä 400 000 uuden sotilaan rekrytoinnissa. Estääkö sähköinen kutsuntakirje asevelvollisuuden välttelyn? Suoraa lähetystä ISTV:n Ukraina-studiosta voi seurata tästä artikkelista. Tallenne studiohaastattelusta julkaistaan myöhemmin keskiviikkona is.fi:ssä.