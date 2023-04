Suomen valtiolippu ripustettiin katupylväisiin Etelä-Afrikassa – näin sisäministeriö kommentoi etikettivirhettä

Liputusvalinta on ristiriidassa myös kansainvälisen liputustavan kanssa.

Valtiolippu muistuttaa muutoin kansallislippua, mutta risti sakaroiden leikkauskohdassa on Suomen leijonavaakuna neliönmuotoisella pohjalla.

Presidentti Sauli Niinistö on valtiovierailulla Etelä-Afrikassa Pretoriassa tapaamassa valtion presidentti Cyril Ramaphosania. Vierailun kunniaksi hallituksen ja presidentin hallinto­rakennus Union Buildingsin edustan valaisinpylväät oli somistettu sekä Etelä-Afrikan että Suomen kansallistunnuksin.

Tarkimmat silmäparit saattoivat bongata, että suorakaiteinen valtiolippu oli sijoitettuna kummallisiin olosuhteisiin ja etiketin vastaisesti. Suomen lipun käytöstä on säädetty laissa ja varsinkin valtiolipun käyttö on hieman rajatumpaa valtiollisten toimijoiden käyttöön.

Valtiolippu muistuttaa muutoin kansallislippua, mutta risti sakaroiden leikkauskohdassa on Suomen leijonavaakuna neliönmuotoisella pohjalla.

Laissa Suomen lipusta on lueteltu tahot, jotka lain mukaan liputtavat käyttäen suorakaiteista valtiolippua. Ulkomailla sitä saavat lain mukaan käyttää vain diplomaattiset tai niihin rinnastettavat edustustot ja esimerkiksi lähetettyjen konsulien johtamat konsulinedustustot.

Sisäministeriön erityisasiantuntija Janne Juujärvi kertoo, että liputusvalinta on ristiriidassa myös kansainvälisen liputustavan kanssa, sillä tavallisesti liputuksissa käytetään kansallislippuja.

Suomen tapauksessa se olisi siis vain sininen risti valkoisella pohjalla.

– Kuvan perusteella samassa lippurivistössä näyttäisi olevan Etelä-Afrikan kansallislippu ja Suomen valtiolippu. Suomalaiseen liputuskulttuuriin ei kuulu myöskään se, että lipuilla liputettaisiin kuvan mukaisesti ns. pystysuunnassa vaan vaakatasossa, erityisasiantuntija kertoo.

Kansallissymbolien käyttö on kuitenkin venytettävissä hyvän maun rajoissa, sisäministeriöstä kerrotaan.

– Kansainvälisissä yhteyksissä silloin tällöin tulee tällaisia tilanteita, että liputuskulttuurista johtuvien erojen vuoksi liputus voi erota Suomessa noudatettavista käytännöistä, Juujärvi kertoo.

– Tällaisissa valtiovierailujen yhteydessä tapahtuvia liputuksia pidetään kuitenkin yleisesti kunnianosoituksena vierailevaa henkilöä ja maata kohtaan, eikä pieniä eroja liputuskulttuurissa katsota lipun häpäisemiseksi.

Suomen lipusta on käytössä myös kielekkeinen valtionlippu, jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on sini-keltainen vapaudenristi. Se on vain tasavallan presidentin käytössä.