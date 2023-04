Toimittajaa uhkaa 20 vuoden vankeus Venäjällä – sadat kollegat vaativat toimia

Venäjä pidätti The Wall Street Journalin toimittajan Evan Gershkovichin maaliskuussa syytettynä vakoilusta.

Yli 300 Moskovassa työskennellyttä ulkomaisten lehtien kirjeenvaihtajaa on allekirjoittanut Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville ja hallitukselle osoitetun kirjeen, jossa vaaditaan toimittaja Evan Gershkovichin vapauttamista.

Yhdysvaltalainen Gershkovich työskentelee Venäjällä The Wall Street Journalin kirjeenvaihtajana. Hänet pidätettiin viime kuussa Jekaterinburgissa syytettynä vakoilusta. Gershkovichia uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio.

– Olemme kaikki työskennelleet Venäjällä ulkomaankirjeenvaihtajina, jotkut muutaman kuukauden, toiset vuosikymmeniä. Olemme järkyttyneitä ja kauhistuneita kollegamme Evan Gershkovichin pidätyksestä ja häntä vastaan nostetuista syytteistä, kirjeessä sanotaan.

Kirjeessä sanotaan, että Gershkovichin pidätys kertoo Venäjän huolestuttavasta ja vaarallisesta asenteesta riippumattomia journalisteja kohtaan.

– Emme epäile hetkeäkään, etteikö hänen työnsä ainoa tarkoitus olisi kertoa lukijoilleen vallitsevasta todellisuudesta Venäjällä, kirjeessä sanotaan.

The Guardianin mukaan Gershkovich on ensimmäinen yhdysvaltalaistoimittaja, joka on saanut Venäjällä yhtä vakavat syytteet sitten kylmän sodan. Sekä Wall Street Journal että Yhdysvaltojen hallitus ovat kiistäneet, että Gershkovichin työ olisi millään tavalla liittynyt vakoiluun.

