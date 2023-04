Voitonpäivän juhlista peruttiin Putinille keskeinen osa – tästä se kertoo

Sotilasparaateja on peruttu Venäjän alueilla kokonaan. Moskovastakin peruttiin suurta suosiota saavuttanut yleisötapahtuma ”Kuolemattoman rykmentin” marssi.

Venäjä juhlii jälleen 9. toukokuuta perinteistä voitonpäivää, jota vietetään natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saavutetun voiton kunniaksi.

Viime vuonna voitonpäivän paraatit ja juhlallisuudet palasivat normaaleiksi koronavuosien jälkeen ja huolimatta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tänä vuonna kaikki on taas toisin.

Ukrainaa lähellä olevilla alueilla sotilasparaatit on peruttu kokonaan. Pietarissakaan ei mediatietojen mukaan järjestetä ilmavoimien ylilentoa.

Moskovan pääparaati on ainakin Kremlin vakuutteluiden mukaan tarkoitus viedä läpi normaalisti – mutta yksi on poissa sieltäkin.

Sotilaskalustoa esittelevän paraatin jälkeen iltapäivällä on perinteisesti järjestetty ”Kuolemattoman rykmentin” marssi. Siinä venäläiset kantavat toiseen maailmansotaan osallistuneiden omaistensa kuvia valtavassa, hartaassa yleisötapahtumassa.

Moskovan viime vuoden kulkueen kärjessä asteli ensimmäistä kertaa itse presidentti Vladimir Putin, joka kantoi sodassa haavoittuneen isänsä kuvaa. Ele saavutti laajaa huomiota ja toimi tärkeänä julkisuustempauksena Putinille kesken Ukrainan taisteluiden.

Vastaavaa ei tänä vuonna nähdä, sillä tapahtuma on peruttu koko Venäjällä.

Syy on sama kuin muissakin perumisissa: turvallisuus. Ukrainan rajojen läheisyydessä syy on sinänsä perusteltu, mutta venäläisviranomaiset eivät ole eritelleet syitä, miksi Moskovankin yleisötapahtuma on peruttu.

Marssin sijaan ”Kuolematon rykmentti” esiintyy tänä vuonna virtuaalisesti, kuten koronavuosina. Ihmisiä on kehotettu postaamaan omaistensa kuvia sosiaaliseen mediaan ja tapahtuman nettisivuille tai kiinnittämään niitä esimerkiksi vaatteisiinsa tai autojensa ikkunoihin.

– Muotokuvat ovat vierellämme ja ympärillämme koko päivän ajan … Olen varma, että siitä tulee kaunista, kommentoi tapahtuman apulaisjohtaja, kansanedustaja Jelena Tsunajeva Tassille.

Turvallisuussyihin vetoaminen voi marssin kohdalla liittyä myös siihen, että isoa, suorassa lähetyksessä näytettävää yleisötapahtumaa kaduilla olisi vaikea sisäisesti kontrolloida, ja se voisi tarjota mahdollisuuden protestoida Ukrainan sotaa vastaan.

Venäläissotilaita on kuollut tai haavoittunut Ukrainassa arviolta jopa 200 000, joten sotilaiden muisteleminen voisi nostaa esille myös nykyiset tappiot, joita Kreml haluaa piilotella.

Paraati järjestetään, mutta miten?

Moskovan näyttävimmästä voitonpäivän tapahtumasta, Venäjän eri aselajeja esittelevästä sotilasparaatista, ei toistaiseksi ole juurikaan tietoja. Oletus on, että Punaiselle torille vyöryvät ainakin paraatitankit ja -sotilaat sekä strategisten ydinohjusten kuljetusajoneuvot.

Venäläissotilaat harjoittelivat viime vuoden paraatia varten Moskovassa.

– Valmistelut ovat käynnissä, se järjestetään, kommentoi Putinin lehdistöedustaja Dmitri Peskov viikonloppuna.

– Kyseessä on erittäin tärkeä tapahtuma, perinteinen 9. toukokuuta. Kerromme aikanaan, mitä elementtejä se sisältää, mutta sitä ennen on liian aikaista puhua siitä, Peskov totesi.

Viranomaisten ilmoituksilla ei sinänsä ole merkitystä, koska viime hetkelläkin voi tulla muutoksia.

Viime vuonna paraatin ylilento-osuudessa oli määrä esiintyä ydinsodan varalle rakennettu ”tuomiopäivän lentokone” Iljushin Il-80, mutta vain hetkeä ennen paraatia koko ylilento peruttiin.

Virallisena syynä oli huono sää, vaikka paraatin aikana aurinko pilkahteli pilvien välistä. Mahdollista muuta syytä saatettiin vain arvailla.

Punaisella torilla nähtiin viime toukokuussa normaali kattaus esimerkiksi BMP-taisteluajoneuvoja (kuvassa) ja Armata-tankkeja, mutta ylilento peruttiin viime hetkellä.

Takavuosina Moskovan paraati oli myös tärkeä näyttäytymispaikka Venäjän liittolaismaiden päämiehille. Tänä vuonna Putin saa vieraakseen tiettävästi vain yhden valtionpäämiehen, kun Kirgisian presidentti Sadyr Japarov saapuu Moskovaan.

”Erityisen noloa”

Yleisesti on arvioitu, että Venäjällä olisi vaikeuksia saada paraateihin liikkeelle riittävästi kalustoa, erityisesti panssarivaunuja, koska hyökkäys Ukrainaan on syönyt sitä niin paljon.

Sotilasparaatit on peruttu ainakin Ukrainaan rajautuvilta Kurskin ja Belgorodin alueilta sekä Krimillä. Kurskissa syyksi kerrottiin ”terrorisminvastaiset toimet”, Belgorodissa selitys oli ”provokaation välttäminen”.

– Sotilasparaatia ei järjestetä, jotta vihollista ei provosoida suurella kalusto- ja miehistömäärällä keskellä Belgorodia, kuvernööri Vjatsheslav Gladkov muotoili.

Ukrainan uskotaan iskeneen Belgorodin alueelle sodan aikana useita kertoja lennokeilla, vaikka virallisesti se ei ole myöntänyt iskuja.

Voitonpäivän juhlinnan typistämisen arvioidaan olevan katkera pala purtavaksi Putinille. Päivä on piirtynyt Venäjän kansalliseen identiteettiin vahvasti, ja se on myös kansalaisille tärkeä loma-aika.

– Tämän vuoden paraatien perumiset ovat erityisen noloja, kirjoitti Atlantic Councilin asiantuntija Peter Dickinson äskettäin.

– Muita julkisia juhlia voidaan huoletta lykätä tai perua, mutta voitonpäivän kohdalla sellainen kertoo vakavista ongelmista, joita ei kyetä peittelemään edes Venäjän tiukasti kontrolloidussa informaatioympäristössä. Vaikka Kremlin propagandistit väittävät hyökkäyksen Ukrainaan sujuvan suunnitelmien mukaan, viranomaisten kyvyttömyys taata Venäjän sisäinen turvallisuus tärkeänä loma-aikana kertoo muusta.

– Koko Putin valtakauden ajan voitonpäivä on symboloinut Venäjän voimaa. Tämä voitonpäivä saattaa symboloida hänen hallintonsa heikentymistä, Dickinson totesi.