Puolan oikeuslaitos tuomitsi Justynan avunannosta aborttiin, joka jäi aikomukseksi

Aktivisti Justyna Wydrzyńska aikoo rangaistuksesta huolimatta jatkaa taistelua aborttioikeuden puolesta. IS tavoitti hänet haastatteluun Varsovasta.

Puolan aborttilainsäädäntö on Euroopan tiukimpia. Aborttia ei saa, vaikka sikiöllä olisi vakava ja jopa kuolemaan johtava kehityshäiriö. Raskaus voidaan keskeyttää laillisesti vain silloin, kun se on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä, tai kun raskaus vaarantaa odottavan äidin hengen. Avunanto aborttiin muissa kuin lain sallimissa tapauksissa on kriminalisoitu.

Kansalliskonservatiivinen valtapuolue PiS sai aborttilain voimaan vuosikymmenen alussa Puolan perustuslakituomioistuimen avulla, kovan poliittisen väännön jälkeen.

Kiista aborttioikeudesta ei suinkaan ole ohi. Taistelu lainsäädännön liberalisoinnin puolesta jatkuu, ja sen keulakuvaksi on noussut naisten oikeuksien puolustaja Justyna Wydrzyńska. Hän työskentelee aborttineuvontaa antavassa ADT-kansalaisjärjestössä Varsovassa.

Alioikeus antoi Wydrzyńskalle maaliskuussa eurooppalaisittain täysin poikkeuksellisen tuomion. Oikeus katsoi Wydrzyńskan syyllistyneen rikokseen, kun hän toimitti kuriiripostilla aborttipillereitä väkivaltaisen, kontrolloivan miehen kanssa avioliitossa olleelle naiselle.

Raskauskomplikaatioista kärsinyt nainen ei ehtinyt ottaa pilleriä – aviomies huomasi lähetyksen ja teki ilmoituksen poliisille. Abortti ja avunanto aborttiin jäivät pelkiksi aikomuksiksi.

Tuomari langetti Wydrzyńskalle rangaistukseksi kahdeksan kuukautta yhdyskuntapalvelua, joka käytännössä merkitsee 30:a tuntia valvottua, palkatonta työtä kuukaudessa. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen – Wydrzyńska valittaa siitä vetoomustuomioistuimeen.

Justyna Wydrzyńska reagoi tuomioistuimen päätökseen oikeussalissa Varsovassa 14. maaliskuuta.

Tuomio herätti laajaa kohua Puolassa. Wydrzyńska tuntee yhä edelleen vihaa oikeuslaitosta kohtaan.

– Ymmärsin vuoden kestäneen oikeuskäsittelyn aikana, miten tärkeää meidän työmme on ja mitä tapahtuu, jos naiset jätetään yksin, Wydrzyńska sanoo IS:lle puhelimitse Varsovasta.

– He eivät luota kehenkään, eivät edes meihin. He ovat epätoivoisia ja valmiita tekemään mitä tahansa keskeyttääkseen raskauden – ja käyttämään jopa hyvin vaarallisia välineitä abortin tekemiseen.

Alioikeuden ratkaisun teki tuomari Agnieszka Brygidyr-Dorosz.

– Olen niin vihainen siitä, ettei tuomari ymmärtänyt, miten väkivallan kierre toimii ja siitä, että hän oli valmis tuomitsemaan minut ja tämän henkilön. Olen todella vihainen. Mielestäni hänen kaltaisensa ihmisen ei pitäisi toimia lainkaan tuomarina.

Brygidyr-Dorosz sai heti palkinnon PiS:ää edustavalta oikeusministeri Zbigniew Ziobrolta. Siirto Pragan kaupunginosan piirioikeudesta ylemmän tuomioistuimen tuomariksi toteutui sukkelasti.

Oikeusministeri Ziobro on niin sanottu katolilainen integralisti – hän uskoo, että kirkon arvojen pitäisi määrittää myös maallisen yhteiskunnan toimintaa ja lainkäyttöä. Ziobro on muun muassa esittänyt, että Puolan pitäisi vetäytyä Istanbulin yleissopimuksesta. Sopimus pyrkii ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa.

Puola valmistautuu syksyn parlamenttivaaleihin, joissa oppositio yrittää haastaa PiS:n valta-aseman. Aborttioikeus on nousemassa yhdeksi vaalien pääteemoista.

Viime vuoden lopulla tehdyn Ipsos-mielipidekyselyn mukaan jopa 70 prosenttia puolalaisista olisi valmis laillistamaan abortin ennen 12. raskausviikkoa.

– Poliitikkojen on pakko ilmaista kantansa aborttiin ja sen saatavuuteen Puolassa. Toivon, että kansalaiset ja toimittajat pakottavat heidät sanomaan, mitä he ajattelevat abortin laillistamisesta, Wydrzyńska sanoo.

Wydrzyńska ei kuitenkaan odota vaaleista muutosta, joka parantaisi naisten oikeuksia.

– Joka kerta ennen vaaleja uskomme muutokseen. En kuitenkaan elättele kovin suurta toivoa. Vaikka hallitus vaihtuisi ja muuttuisi linjaltaan entistä liberaalimmaksi, presidentti olisi yhä sama. Hän on virassaan vielä kaksi vuotta, Wydrzyńska pohtii.

Presidentti Andrzej Duda on ilmoittanut vastustavansa aborttioikeuden laajentamista. Wydrzyńska on varma siitä, että Duda torjuisi mahdolliset yritykset liberalisoida aborttilainsäädäntöä.

Keskustelua käydään myös kansanäänestyksestä, jossa puolalaiset saisivat päättää aborttioikeuden laajentamisesta. Kaksi oppositiopuoluetta on luvannut järjestää kansanäänestyksen, jos PiS:n hallitus kaatuu.

Wydrzyńskalle kansanäänestys olisi kauhistus. Hän toivoo, ettei sitä järjestetä koskaan.

– En halua kenenkään äänestävän kyllä tai ei minun kehostani tai minun päätöksistäni. Hyväksyn vain sen kansanäänestyksen, jonka voin pitää itse vessassa saatuani positiivisen tuloksen raskaustestistä, Wydrzyńska sanoo.

– Lainsäädäntö ei ole este ihmiselle, joka haluaa tehdä abortin. Abortteja tehdään rajoituksista huolimatta, koska niille on tarvetta. Mikään laki ei pysty säätelemään sitä.

Puolan katolisella kirkolla on Wydrzyńskan mukaan yhä suuri vaikutus kansalaismielipiteeseen – ei kuitenkaan yhtä suuri kuin vielä viisi vuotta sitten.

– Olen iloinen siitä, että yhä useammat nuoret eroavat kirkosta. On eri asia olla katolilainen kuin käydä kirkossa kuuntelemassa puolalaisten pappien puheita, ja nuoret näkevät tämän eron.

Katolisella kirkolla on suuri vaikutus puolalaisten elämään ja asenteisiin. Puolalainen paavi Johannes Paavali II (1920–2005) julistettiin pyhimykseksi vuonna 2014.

Nuori nainen, jolle Wydrzyńska toimitti aborttipillerin, voi tällä hetkellä hyvin. Hän on kertonut tarinansa The Nation -lehdelle salanimellä ”Ania”.

Oikeusjuttuun johtanut Anian raskaus keskeytettiin sairaalassa sen jälkeen, kun aviomies oli estänyt tätä ottamasta aborttipilleriä.

– Tapauksesta on kulunut jo kolme vuotta. Hän jätti aviomiehensä ja asuu yhdessä lastensa kanssa. Toivon, että hänellä on mahdollisuus elää onnellista ja itsenäistä elämää.

Abortti muutti Wydrzyńskan oman elämän kauan sitten.

– Myös minä elin väkivaltaisen kumppanin kanssa. Aborttia tehdessäni ymmärsin, etten halua jatkaa sellaista elämää. Tajusin myös, että minulla on oikeus hallita omaa kehoani, Wydrzyńska kertoo.

– Ymmärsin, miten yksin me olemme ja kuinka paljon tukea me tarvitsemme silloin, kun abortti tehdään. Halusin jakaa tuon tiedon ja auttaa muita naisia, olla heidän kanssaan verkon välityksellä heidän ottaessaan pillerin. Siksi ryhdyin aktivistiksi.

Wydrzyńskan oma 18-vuotias tytär suorittaa parhaillaan lukion loppukokeita.

– Hän tukee minua täysillä ja tekee tästä aiheesta paljon TikTok-videoita.

