Taisteluissa on kuollut satoja ja haavoittunut tuhansia ihmisiä.

Sudanin konfliktin osapuolet ovat suostuneet 72 tunnin tulitaukoon, kertoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken. Tulitauon sovittiin alkavan, kun vuorokausi vaihtui tiistaiksi Sudanissa eli Suomen aikaa kello yhdeltä yöllä.

Konfliktin osapuolet, Sudanin asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot vahvistivat molemmat myöhemmin sitoutuvansa kolmen päivän tulitaukoon. Osapuolet ovat sopineet tulitauoista aiemminkin, mutta ne eivät ole kestäneet.

Tulitaukosopimuksesta kerrottiin sen jälkeen kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres oli sanonut maanantaina Sudanin tilanteen uhkaavan levitä koko lähialueelle. Taisteluita on käyty Sudanissa pääkaupunki Khartumin lisäksi muuallakin pinta-alaltaan Afrikan kolmanneksi suurimman valtion alueella.

Blinken kertoi myös, että Yhdysvallat on työskennellyt alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa perustaakseen komitean, joka voisi neuvotella pysyvän tulitauon saamisesta maahan.

YK:n järjestöjen mukaan Sudanin kymmenen päivää kestäneissä taisteluissa on kuollut ainakin 427 ja haavoittunut yli 3 700 ihmistä.

Pakolaisia saapui Sudanista Keniaan sotilaskoneilla. He odottivat viranomaisia 24. huhtikuuta.

Suomalaisia evakuoitu 10, myös lapsia

Egyptin ulkoministeriö kertoi maanantaina diplomaattinsa kuolleen Khartumissa, kun tämä oli matkalla seuraamaan Egyptin suurlähetystön evakuointia. Sudanista on lauantaista lähtien evakuoitu yli 4 000 ulkomaalaista.

Myös suomalaisia on evakuoitu. Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantaina, että Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia. Sudanissa on edelleen muutamia suomalaisia. Haavisto arvioi heitä olevan alle viisi.

YK:n autosaattueessa evakuoitiin 700 ihmistä Sudanin pääkaupungista Khartumista Punaisenmeren rannalle Port Sudaniin. Saattueen matka kesti YK:n operaatiota johtaneen Volker Perthesin mukaan 35 tuntia.

Sen sijaan miljoonat sudanilaiset eivät ole päässeet pakenemaan maasta. He yrittävät selviytyä akuutista vesi-, ruoka-, lääke- ja polttoainepulasta. Lisäksi maassa on sähkö- ja tietoverkkokatkoksia.

YK:n järjestöt ovat kertoneet, että joitakin sudanilaisia siviilejä on kuitenkin onnistunut pakenemaan maasta taisteluita Sudanin naapurimaihin Tshadiin, Egyptiin ja Etelä-Sudaniin.