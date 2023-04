Wagnerin johtajan hyytävää viestiä pidetään sotarikoksena – ”Haagiin Putinin seuraksi”

Ulkoministeri Pekka Haavisto toivoo Jevgeni Prigozhinin sanojen olevan vain ”tyhjää puhetta”.

Palkka-armeija Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin sanoi maanantaina, ettei Wagner enää ota vankeja, vaan jatkossa kaikki tapetaan. Prigozhin kertoi asiasta Telegram-kanavallaan julkaisemassaan ääniviestissä.

Prigozhinin mukaan vangeista pitäisi huolehtia, eikä heitä saa haavoittaa. Siksi Wagner aikoo Prigozhinin mukaan tappaa kaikki taistelukentälle.

Prigozhinin sanat tuomittiin kansainvälisesti heti hyvin painokkaasti. Kommenteissa painotettiin, että vangiksi antautuvan tai puolustuskyvyttömän vihollissotilaan tarpeeton tappaminen on sotarikos.

Samoin asian näki ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Ulkoministeri Pekka Haavisto muistutti, että sodankäynnissäkin on omat kansainväliset sääntönsä, joita pitää noudattaa.

– Erittäin huolestuttava uutinen, ja sehän rikkoo sodan kansainvälisiä pelisääntöjä. Ihmisten on joskus vaikea muistaa, että sotienkin menettelytavoista on sovittu Geneven sopimuksissa. Tietysti sotavankien kaltoinkohtelu – puhumattakaan siitä, että sotavankeja ammuttaisiin – on kansainvälisesti kiellettyä, Haavisto sanoi EU-maiden ulkoministerikokouksen yhteydessä pitämässään lehdistötilaisuudessa Luxemburgissa.

– Se lisää sotarikosten listaa venäläisten osalta, jos näin menetellään. Toivottavasti oli tällä kertaa tyhjää puhetta, mutta mikäli näin menetellään, silloin syyllistytään sotarikokseen, Haavisto lisäsi.

Ihmisoikeusaktivisti Kenneth Roth näki asian vieläkin vakavammin. Rothin mielestä jo asian kertominen julkisesti täyttää sotarikoksen tunnusmerkistön ennen ensimmäisenkään vangin surmaamista.

– Tämä on räikeä sotarikos, ei epäilystäkään. Jevgeni Prigozhin näyttää pyrkivän syytettyjen penkille Haagiin Putinin seuraksi, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchia 29 vuotta (1993–2022) johtanut Roth twiittasi.

