Poikkeuksellinen helleaalto korventaa Espanjaa – uhkana maastopalot ja sadon kuivuminen

Satokausi on vaarassa, monet viljelijät ovat jättäneet kylvötyöt kokonaan väliin.

Espanjassa hikoiltiin maanantaina poikkeuksellisen aikaisen helleaallon kourissa. Pätsihelle oli niin kova, että lämpötilojen odotettiin paikoin nousevan jopa 15–20 astetta korkeammalle kuin ajankohdan keskiarvo, kertoi Espanjan ilmatieteen laitos Aemet.

Kuumuus tuo mukanaan myös vaaran maastopaloista, jotka jo viime vuonna tekivät maassa pahaa tuhoa. Tänä vuonna ensimmäiset maastopalot koettiin jo maaliskuussa. Paloissa on jo nyt tuhoutunut liki 54 000 hehtaaria maastoa, kun vastaava luku viime vuonna tähän aikaan oli 17 000 hehtaaria.

Espanjassa on myös erittäin kuivaa, mikä ei tiedä hyvää tulevalle satokaudelle. Monet viljelijät ovat jättäneet kylvötyöt kokonaan väliin, koska vettä ei kuitenkaan riitä kasteluun. Pahin tilanne on Kataloniassa, missä vesivarastoista on jäljellä vain neljännes. Muun muassa Barcelonassa ja sen ympäristössä asukkaita on kielletty täyttämästä uima-altaita vesipulan vuoksi.