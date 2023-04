Haavisto: Sudanista on saatu evakuoitua 10 suomalaista

Evakuoimatta on yhä viisi tai alle viisi suomalaista.

Pekka Haaviston mukaan enemmistö suomalaisista on saatu evakuoitua Sudanista.

Sudanista on saatu maan rajojen ulkopuolelle 10 suomalaista eli enemmistö suomalaisista, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantaina.

Evakuoimatta on yhä viisi tai alle viisi suomalaista.

Haavisto kertoi jo sunnuntai-iltana, että ensimmäiset evakuoidut suomalaiset ovat päässeet turvaan Sudanin rajojen ulkopuolelle.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi aiemmin STT:lle, että evakuointeja Sudanista päästiin jatkamaan yöllä.

Tannerin mukaan suurin haaste oli siirtyminen kokoontumispaikkaan pääkaupungin Khartumin sisällä. Hän alleviivasi tilanteen olevan hyvin erilainen eri osissa kaupunkia. Myös suomalaisten tilanne on erilainen sen mukaan, missä osassa kaupunkia he ovat olleet suojassa.

Evakuoinnit lentoteitse ovat tällä hetkellä mahdollisia Sudanista, mutta tiedossa ei ole, miten kauan evakuointi-ikkuna pysyy avoimena.

– Se on vaarallinen ympäristö edelleen, ja kukaan ei tiedä, miten kauan se (evakuointi) on mahdollista, mutta tällä hetkellä sieltä on mahdollista päästä pois, Tanner sanoi.

Sudanissa RSF-joukot ovat taistelleet toista viikkoa kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamaa Sudanin armeijaa vastaan. Konfliktissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on haavoittunut.

Ulkoministeriön tietojen mukaan suomalaisia on ollut maassa kaikkiaan viitisentoista, ja kaikkiin heistä on saatu yhteys. Osa on ollut maassa töissä ja osa vapaa-ajan matkalla.

– Osa on kaksoiskansalaisia, ja osa vain Suomen kansalaisia. Hyvin erilaisia profiileja, on töissä pidempiaikaisilla ja lyhyempiaikaisilla keikoilla myös, Tanner sanoi.

Suomi tukeutuu evakuoinneissa pääsiallisesti kumppanimaiden apuun. Isompien maiden, joilla on Sudanissa omat suurlähetystöt ja isot operaatiot, Tanner kuvaili.

– Pyritään tekemään yhteistyötä ja tukemaan myös sitten näitä muita maita omalta osaltamme, mutta suomalaisten tilanne näyttää nyt suhteellisen hyvältä.

Evakuointien osalta on tehty yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja muiden pohjoismaiden sekä Ranskan ja Saksan kanssa.