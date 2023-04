Natsit vaihtuivat Venäjällä don Quijoteen – näin Putinin propagandan perusta on horjumassa

Brittitiedustelu arvioi tuoreessa raportissaan lauantaina, että Venäjän on vaikea saada propagandaansa enää näyttämään uskottavalta ja perustella kansalaisilleen hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith näkee asian samoin.

Smith sanoo, että Venäjän sotapropaganda on muuttunut paljon siitä, mitä se oli viime vuoden helmikuussa sodan alkaessa. Alkuun Venäjä perusteli hyökkäystään Ukrainaan sillä, että Kiovassa vallassa olivat natsit.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

– Venäjän retoriikassa sana natsi ei viittaa kansallis­sosialistiseen natsi­-Saksaan, vaan natsi on vihollinen, joka toimii Venäjän valtion vastaisesti. Alkuun Venäjän propagandassa lähdettiin poistamaan niitä ihmisiä, jotka vievät sukulais­kansa Ukrainaa ja viattomia ukraina­laisia huonoon suuntaan tyyliin Venäjä tulee ja auttaa, Smith sanoi.

– Se upposi ihmisiin aluksi. Venäjän ”apu” näyttäytyi toiveikkaana. Aika nopeasti alettiin kuitenkin huomata, ettei se ihan niin ollutkaan. Kaikki ukraina­laiset taistelivat venäläisiä vastaan, eivät vain ukraina­laiset natsit, Smith jatkaa.

Kun natsi­kortti menetti tehonsa, kertomusta oli muutettava.

– Nyt on alettu puhua, että taistellaankin länttä, Natoa ja Yhdys­valtoja vastaan, jotka kaikki tukevat Ukrainaa, Smith kuvaa.

Smithin mukaan Venäjällä on meneillään erään­lainen propagandan evoluutio: kansalle syötettävään tarinaan etsitään koko ajan uusia kulmia.

– Länttä on muun muassa alettu esittää surullisen hahmon ritarina kuten don Quijotena, Smith sanoo.

Vladimir Putinin hallinnon propagandapuheet vaihtuvat sitä mukaa kuin tilanne muuttuu. Yksi asia pysyy yhteisenä tekijänä: länsi on vihollinen.

Jos vanhan valheen päälle lyödään aina vain uusia sepustuksia, voiko Vladimir Putinin hallinnon korttitalo pysyä mitenkään pystyssä?

Ainakin Kreml toivoo niin. Smithin mukaan siellä tiedostetaan, että pinnan alla tyytymättömyys kytee.

– Venäjä toivoo, että kun on monta erilaista viestiä liikkeellä, tilanne näyttäytyisi kansalaisille tosi sekavana. Ja että ne jotka eivät jaksa seurata informaatiota aktiivisesti, alkaisivat sulkea asioilta silmänsä ja eivät hirveästi haluaisi keskustella näistä asioista edes keskenään. Kansalaisyhteiskuntaa yritetään työntää apatiaan ja passiivisuuteen. Sitä Kreml toivoo, Smith sanoo.

Se on osittain onnistunutkin. Smith sanoo, että yhteiskunta oli vireämpi viime vuoden puolella: oli muutamia näkyviä sodanvastaisia mielenosoituksia.

Smith korostaa, että kansalaisten aktivismiin vaikuttavat myös mielivaltaisen kovat rangaistukset.

Mielen osoittamisesta voi Venäjällä saada kovan rangaistuksen.

On kuitenkin yksi pohjaton kaivo, josta Venäjä voi propagandaansa ammentaa: länsivastaisuus ja kauna lännen kanssa.

Venäjällä on sukupolvelle toisensa perään luotu lännestä tiettyä mielikuvaa ja annettu harhaan johtavaa tietoa. Kansalaiset on aivopesty pikkulapsesta alkaen siihen, että länsi on paha, länteen ei voi luottaa, länsi katsoo Venäjää alaspäin ja haluaa vain tuhota Venäjän.

Sen johdosta venäläinen ei usko länsimaiden uutisia, ettei lännellä ole pahoja aikomuksia Venäjän suhteen.

Vertauskuvallisesti tilanne on sama kuin jos Suomessa alettaisiin yhtäkkiä toitottaa, että Pohjois-Korea on itse asiassa unelmavaltio ja maan johtaja Kim Jong-un tosi hyvä jätkä. Sitä ei uskoisi täällä kukaan.

Sama Venäjällä, siellä pidettäisiin länsimyönteistä uutisointia samanlaisena humpuukina kuin Pohjois-Korean ihannointia Suomessa.

– Natsit Ukrainassa ei ole yhtä menestyksekäs tarina kuin se, että länsi on paha ja epäluotettava. Moni venäläinen on kokenut sen henkilökohtaisestikin. Se uppoaa Venäjällä, ja siihen uskotaan, vaikka ei haluttaisikaan uskoa, Smith sanoo.

Sodan propagandajulisteita moskovalaisen kaupan ovessa.

Smith sanoo, että Venäjällä on aste-eroja siinä, miten syvää epäluuloa ja -luottamusta länttä kohtaan koetaan.

– Toisessa päässä ovat salaliittoteoreetikot, jotka katsovat lännen haluavan tuhota Venäjän. Sitten on toinen ääripää, jotka toivoisivat yhteistyötä lännen kanssa ja haluaisivat nähdä Venäjän tasavertaisena kumppanina lännen kanssa – sitten he ovat ärtyneitä ja pettyneitä, kun se ei toteudu, Smith kuvaa.

– Jokaisella tasolla negatiiviset tunteet vahvistuvat, ja kaikilla tasoilla tulee esiin se, ettei länsi aiokaan olla tasavertaisesti kunnioittava kumppani. Historian tuomasta epäluottamuksesta on hirveän vaikea päästä eroon, Smith jatkaa.

Juuri tämä on äärimmäisen hedelmällinen maaperä kaikelle Kremlin propagandalle.

Ja sitä käytetään myös härskisti hyväksi. Tapa selittää kaikki ongelmat länsimaiden teoista johtuviksi on Venäjällä niin syvällä, että sen piikkiin voi panna aivan kaiken mahdollisen.

– Se että länsi voisi tukea Venäjää tai luottaa Venäjään tai alkaisi kunnioittaa ja kohdella Venäjää tasavertaisesti... Sellaista argumenttia ei Venäjällä saa mitenkään läpi eikä sellaiseen mitenkään uskottaisi, Smith kuvaa.

Smith uskoo kuitenkin, että jossakin kohdassa kansan paisuntasäiliö täyttyy.

Propaganda – myös Kremlin harjoittama – on aina sen verran paksua, että ainakin osa ihmisistä alkaa huomata, että se mitä toitotetaan virallisista lähteistä ja mitä kuulee muualta, on ristiriidassa keskenään.

– Propagandaan tulee aina säröjä, ja totuus alkaa päästä niistä säröistä läpi.

Milloin ”iso pamaus” voisi tapahtua? Sitä on Smithin mukaan mahdotonta ennustaa.

Hän muistuttaa, että Neuvostoliitto kesti 70 vuotta ennen kuin se luhistui. Ja nyky-Venäjä on ollut olemassa nyt jo reilut 30 vuotta.

– Kaikki riippuu siitä, miten hyvin valtaryhmät pystyvät pitämään paketin kasassa. Siihen vaikuttavat monet tekijät: miten sota sujuu, miten taloustilanne etenee, mitä tapahtuu maailmanpolitiikan isommassa kokonaiskuvassa esimerkiksi Kiinan ympärillä ja löytyykö valovoimainen henkilö, joka onnistuisi kehittymään nykyisen valtaryhmän vastavoimaksi.

Sodan sujuminen ratkaisee osaltaan, miten Kremlin suoltama propaganda uppoaa kansalaisiin. Kuvassa Ukrainan joukkojen sotilasajoneuvo lähellä Bahmutin kaupunkia.

– Jos Venäjän nykymeno saa elää omaa elämäänsä, muutoksessa voi kestää hyvinkin pitkään, mutta se tulee läpi jossakin kohtaa.

Tällöin on Smithin mukaan ehdottoman tärkeää, että Venäjä käy oman historiansa avoimesti ja kriittisesti läpi – samaan tapaan kuin Saksa sotamenneisyytensä ja Etelä-Afrikka apartheid-politiikkansa.

– Venäjän täytyy käydä se läpi sekä ulkoisesti suhteessa länteen että sisäisesti muun muassa ankarien lakien ja epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien perkaamisena ja naapurikyttäämisenä. On oleellista, että Venäjä käy asiat itse läpi. Ettei sitä käydä läpi esimerkiksi Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa, Smith korostaa.