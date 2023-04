Seksuaalirikoksista syytetyn miljonäärin poika vahvisti Helsingin Sanomille purkutöiden käynnistyneen Bahamasaarilla.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuluneella viikolla Bahamasaarilla otettuja kuvia, jotka osoittavat purkutöiden alkaneen seksuaalirikoksista syytetyn kanadansuomalaisen miljonäärin Peter Nygårdin luksushuvilalla.

Kuvissa kaivinkone rouhii hajalle Nygårdin tiluksilla olevia rakennelmia Lyford Cayn saarella, joka on tunnettu rikkaiden suljettuna ja yksityisenä asuinyhteisönä.

Nygårdin poika Kai vahvisti purkutöiden alkamisen asiasta ensimmäisenä uutisoineelle Helsingin Sanomille.

– Minulla on sekavat tuntemukset asiasta. Yksi osa minusta inhoaa nähdä, että se tuhotaan. Ja toinen puoli on onnellinen, että se revitään alas, saarella nuoruudessaan aikaa viettänyt Kai kertoi lehdelle.

Hänellä ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, kuinka laajoista purkutöistä on kysymys ja miksi ne on käynnistetty. Hänen käsityksensä mukaan alue on mahdollisesti myyty hiljattain sijoittajille.

Nygårdin luksushuvilalla on vuosien varrella nähty vieraana lukuisia maailmantähtiä sekä myös suomalaisia julkisuuden henkilöitä. Myös osan Nygårdin epäillyistä rikoksista on raportoitu tapahtuneen saarella.

Nygård, 81, odottaa parhaillaan Kanadan Torontossa oikeuskäsittelyjen alkamista. Kun häntä vastaan Kanadassa nostetut syytteet on käsitelty, hänet aiotaan luovuttaa Yhdysvaltoihin.

Nygårdia vastaan on nostettu ainakin 11 syytettä seksuaalirikoksesta sekä kolme syytettä vapaudenriistosta. Rikosten epäillään tapahtuneen 1980-luvun lopun ja 2000-luvun puolivälin välisenä aikana. Miljonääriä vastaan on myös nostettu Quebecissa yksi syyte seksuaalirikoksesta ja yksi syyte vapaudenriistosta.

Kuvassa oikeussalipiirtäjän näkemys Peter Nygårdista oikeuden kuulemisessa tammikuussa 2022.

Lisäksi Nygårdia odottavat Yhdysvalloissa erilliset syytteet sekä 120 hengen ryhmäkanne, jossa vastaajaksi on hänen lisäkseen nimetty myös hänen yhtiönsä.

Syytteiden sekä ryhmäkanteen mukaan Nygård on raiskannut vuosikymmenien aikana kymmeniä naisia, joista nuorimpien on kerrottu olleen 14-vuotiaita lapsia.

Isänsä syyllisyydestä vakuuttunut Kai on pyrkinyt edistämään tämän vastuuseen saattamista muun muassa uhreja auttamalla.