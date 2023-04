Pekka Haavisto STT:lle: Sudanissa on myös suomalaisia lapsia, evakuointia selvitetään lähitunteina

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on kerrottu olevan noin kymmenen suomalaista. Haaviston mukaan heidän joukossaan on myös lapsia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi STT:lle sunnuntai-iltana, että Sudanissa olevien suomalaisten evakuointeihin liittyviä asioita pyrittiin sunnuntai-iltana ratkaisemaan ”tuntien sisällä”, mutta asiaan liittyy paljon epävarmuutta.

Sudanissa RSF-joukot ovat taistelleet toista viikkoa kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamaa Sudanin armeijaa vastaan. Konfliktissa on kuollut jo satoja ihmisiä ja tuhansia on haavoittunut.

– Voi sanoa, että turvallisuustilanne on vaihtunut tunti tunnilta. Joitain reittejä, jotka aikaisemmin näyttivät turvallisilta, on saattanut muutamien tuntien aikana vaihtua turvattomiksi.

Töitä turvallisten reittien löytämiseksi kokoontumispaikoille ja niistä eteenpäin etsitään hänen mukaansa koko ajan.

Haavisto kertoi, että evakuoitavat suomalaiset ovat eri puolilla pääkaupunki Khartumia ja turvalliset reitit pitää löytää jokaiselle. Tulitaisteluja on ollut kaupungin eri osissa, myös lähetystöjen lähellä. Lisäksi sähköjä ja puhelinyhteyksiä on poikki.

Haaviston mukaan suomalaisten joukossa on myös lapsia.

Evakuoinneissa tehdään yhteistyötä mahdollisesti usean maan kanssa

Evakuoinneissa tehdään Haaviston mukaan todennäköisesti yhteistyötä eri maiden ja toimijoiden kanssa.

– Suomella ei ole lähetystöä siellä Khartumissa, Norjalla ja Ruotsilla esimerkiksi on. Ja sen takia yhteistyö on heidän kanssaan luontevaa. Mutta siellä on myös eurooppalaisia maita, joilla on suuri määrä omia kansalaisiaan (Sudanissa), esimerkiksi Ranska ja Italia. Ja näihinkin maihin on oltu yhteydessä. Kun evakuoinnit turvallisesti saadaan liikkeelle, niin kaikki on mahdollista tässä, Haavisto sanoi.

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on käyty ankaria taisteluita.

Ruotsi kertoi sunnuntaina lähettävänsä sotilaita avustamaan evakuoinnissa. Haavisto huomautti, että Ruotsin tilanne poikkeaa Suomen tilanteesta paljon, sillä Sudanissa on satakunta ruotsalaista ja heillä on myös lähetystö evakuoitavanaan.

– Mutta pyrimme tekemään mahdollisimman läheistä yhteistyötä heidän ja muiden kanssa.

"Tilanne on erittäin hämmentävä"

Haavisto sanoi keskustelleensa tilanteesta myös tuntemiensa sudanilaisten, Khartumin eri ryhmien johtajien ja rauhanneuvotteluissa mukana olleiden kanssa. Myös heidän näkökulmastaan tilanne on erittäin hämmentävä.

– Ei pystytä ennustamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mitä tapahtumia on.

Haavisto huomauttaa, että kaduilla ammutaan, eikä yhteyksien katkeamisen vuoksi tiedetä, mitä naapurikorttelissa tai naapurikaupunginosassa tapahtuu.

– Tämä muodostaa sellaisen hyvin suuren epävarmuuden myös sudanilaisille itselleen, puhumattakaan nyt ulkomaalaisista tällä alueella.

Useat maat evakuoineet kansalaisiaan

Useat maat vahvistivat sunnuntaina aloittaneensa kansalaistensa evakuointioperaatiot pois Sudanista.

Ainakin Britannia, Saksa, Ranska ja Yhdysvallat ovat jo onnistuneet lennättämään kansalaisiaan pois Sudanista osapuolten välisten taistelujen jatkuessa pääkaupungissa Khartumissa. Lisäksi ainakin Hollanti, Turkki ja Japani ilmoittivat sunnuntaina aloittaneensa kansalaistensa evakuoinnin Sudanista.

Sudanin pääkaupungista Khartumista on paennut runsaasti ihmisiä.

Konfliktin osapuolten mukaan Ranskan kansalainen haavoittui ampumisessa Ranskan evakuointioperaation aikana tänä aamuna pakottaen saattueen kääntymään takaisin, kertovat muiden muassa BBC sekä Sky News -uutiskanava sudanilaisiin lähteisiin nojaten. Ranska ei kuitenkaan vahvistanut väitettä.

Medioiden mukaan Sudanin konfliktin osapuolet syyttivät toisiaan ampumisesta Ranskan evakuointisaattuetta kohti tänä aamuna pääkaupunki Khartumissa. Puolisotilaalliset RSF-joukot julkaisivat lausunnon, jossa he sanovat maan armeijan joukkojen tulittaneen saattuetta lentokoneestaan.

Ranska on vahvistanut evakuointioperaationsa käynnistyneen, mutta maan viranomaiset ovat kieltäytyneet kommentoimasta sitä, onko saattuetta vastaan hyökätty, BBC kertoi.

Britannian ulkoministeri: Kaikkien evakuoimiseksi tarvitaan tulitauko

Ihmisten evakuoiminen taistelujen jatkuessa oli haastavaa. Britannian pääministerin Rishi Sunakin mukaan Britannian operaatio diplomaattien ja heidän perheidensä turvaan saattamiseksi oli ”monimutkainen”, koska suurlähetystö sijaitsee konfliktin osapuolten päämajojen välissä.

Puolustusministeri Ben Wallacen mukaan brittievakuoidut vietiin pääkaupunki Khartumin ulkopuolella sijaitsevalle lentokentälle, josta heidät lennätettiin pois maasta yön aikana.

Sudaniin jouduttiin kuitenkin jättämään Britannian kansalaisia. Ulkoministeri James Cleverlyn mukaan diplomaatteihin oli kohdistunut uhkauksia, minkä vuoksi heidät oli evakuoitava kiireellisesti. Lisäksi evakuoitujen joukossa oli pieniä lapsia, hän sanoi. Ministerin mukaan muiden brittikansalaisten evakuoimiseksi tarvitaan tulitauko.

Perjantaina muslimien juhlapyhän vuoksi julistettu tulitauko rikkoontui kuitenkin jo lauantaiaamuna – kyseessä oli jo kolmas yritys.