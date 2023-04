Saudi-Arabian ja Iranin välit ovat lämmenneet – asiantuntija: tätä se tarkoittaa

Saudi-Arabia katkaisi suhteensa Iraniin sen jälkeen, kun iranilaiset mielenosoittajat hyökkäsivät saudiedustustoihin vuonna 2016.

Syyrian ja arabimaiden lähentymiselle luo osaltaan pohjaa myös Saudi-Arabian ja Iranin välien parantuminen, sanoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.

Iran on Venäjän ohella tukenut sisällissodassa Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa, Saudi-Arabia ja monet muut arabimaat puolestaan kapinallisia.

Saudi-Arabia katkaisi suhteensa Iraniin sen jälkeen, kun iranilaiset mielenosoittajat hyökkäsivät saudiedustustoihin vuonna 2016. Viime kuussa maat kertoivat palauttavansa diplomaattisuhteet ja avaavansa taas suurlähetystöt toistensa pääkaupunkeihin.

– Kummallakin maalla on toiveita siitä, että tämä rauhoittaisi sellaisia konflikteja, joissa ne ovat välillisesti vastakkain. Jemen on niistä yksi esimerkki, Syyria on toinen, Juusola sanoo.

Hän näkee molemmilla mailla konkreettisia ja poliittisia syitä lähentyä. Iranin kohdalla taustalla on eristyneisyyteen liittyviä taloudellisia syitä ja kansannousuun liittyviä sisäisiä ongelmia.

– Saudi-Arabian puolelta taas suurin yksittäinen kysymys on Jemenin sota, josta halutaan eroon.

Taustalla on myös Saudi-Arabian tietoisuus siitä, että Yhdysvallat on ollut vetäytymässä alueelta, eikä sen tuen varaan voi laskea.

– Sitten pyritään etsimään uusia liittolaisia ja vähentämään uhkakuvia, joista tärkein on Iranin masinoimat tai suoraan tekemät iskut Saudi-Arabiaan, Juusola sanoo.

Saudi-Arabian ja Iranin välit ovat viime vuosikymmeninä sahanneet ylös ja alas, Juusola kuvailee. Maiden lähentyminen ei tarkoita sitä, että ongelmat olisi ratkaistu ja valtataistelu loppuisi, hän korostaa.

– Kummallakin on ollut intressit esiintyä islamilaisen maailman johtajana tai vähintäänkin alueellisesti johtavassa asemassa Persianlahdella.

Maiden välillä on myös syvä epäluottamus: Saudi-Arabia pelkää Iranin pyrkivän kaatamaan maan johdon, ja toisin päin, Juusola sanoo.