NRK: Jens Stoltenberg saattaa jatkaa Naton johdossa – pitänyt väistyä jo kolme kertaa aiemmin

Stoltenbergin kausi pääsihteerinä päättyy syksyllä. NRK:n mukaan jäsenmaat eivät ole lähelläkään yhteisymmärrystä seuraavasta pääsihteeristä.

Lähteet Natossa ja Norjan ulkoministeriössä kertovat Norjan NRK:lle, että Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg saattaa jatkaa virassaan ensi kevääseen. Stoltenbergin kausi pääsihteerinä päättyy lokakuussa, mutta NRK:n mukaan hän saattaa jatkaa tehtävässä ensi kevääseen asti.

– Korvaajan löytyminen syksyyn mennessä alkaa näyttää epätodennäköiseltä, yksi lähde sanoo NRK:lle.

Stoltenberg on sanonut monta kertaa, että ei aio jatkaa pääsihteerinä.

– Minulla ei ole muita suunnitelmia kuin lopettaa työskentely Natossa syksyllä, kuten olen suunnitellut. Olen ollut tehtävässä kaksi kertaa kauemmin kuin oli tarkoitus, hän sanoi perjantaina.

Nato-lähteet kertovat NRK:lle, että ainakin Yhdysvallat ja Saksa haluavat Stoltenbergin jatkavan kevääseen asti.

– Stoltenberg saa jatkokauden, jos haluaa, yksi lähde sanoo.

Naton jäsenmaiden pitää olla yksimielisiä pääsihteerivalinnassa. NRK:n mukaan vielä ei ole merkkejä, että jäsenmaat olisivat lähelläkään yhteisymmärrystä Stoltenbergin seuraajasta. Norwegian Atlantic Committee -ajatushautomon pääsihteeri Kate Hansen Bundt uskoo Stoltenbergin jatkavan pääsihteerinä.

– On paljon näyttöä siitä, että Jens Stoltenberg jatkaa ensi kesään asti. Ukrainan sodalle ei näy loppua. Nato takaa, että sota ei leviä muualle Eurooppaan.

Stoltenberg on toiminut virassa vuodesta 2014 lähtien. Hän pääsihteerikauttaan on jatkettu kolme kertaa aiemminkin. Vain alankomaalainen Joseph Luns on toiminut Naton pääsihteerinä kauemmin kuin Stoltenberg. Luns hoiti virkaa vuosina 1971–1984.

Länsimaisissa lehdissä on arvuuteltu pitkään, kuka on Stoltenbergin seuraaja. Tehtävään on yhdistetty muun muassa Viron pääministeri Kaja Kallas, Iso-Britannian puolustusministeri Ben Wallace, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez, Suomen pääministeri Sanna Marin ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, jonka on arvioitu olevan vahvoilla seuraavaksi pääsihteeriksi.

Von der Leyenin kausi puheenjohtajana päättyy kesällä 2024.