Naton pääsihteeri on sanonut, että Ukrainan tulevaisuus on Natossa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi ensimmäisellä vierailullaan Ukrainassa, että kaikki Nato-maat olivat sitä mieltä, että Ukrainan tulevaisuus on Natossa.

Ilmeisesti täyttä yksimielisyyttä asiasta ei välttämättä ole, päätellen Unkarin pääministerin Viktor Orbanin reaktiosta. Orban jakoi Twitterissä Politicon artikkelin.

– Paikkanne on Natossa, liittouman johtaja kertoo Ukrainalle ensimmäisen sodanaikaisen vierailun aikana, Politico kirjoitti.

– Mitä?! Orban kommentoi juttua.

Stoltenberg vieraili torstaina Ukrainassa ensimmäistä kertaa Venäjän aloittaman sodan alettua.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Stoltenbergin kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa, että on tullut aika kutsua Ukraina Naton jäseneksi. Zelenskyin mukaan enemmistö Nato-maiden ja Ukrainan kansalaisista tukee maan jäsenyyttä.

Zelenskyi kehotti niin ikään Stoltenbergia taivuttelemaan niitä jäsenmaita, jotka vastustavat pitkän kantaman aseiden antamista Ukrainalle.

Stoltenbergin mukaan Ukrainan mahdollisesta tiestä sotilasliiton jäseneksi keskustellaan Naton huippukokouksessa Vilnassa heinäkuussa.

– Ukrainan tulevaisuus on euroatlanttisessa perheessä, Ukrainan tulevaisuus on Natossa, kaikki liittolaiset ovat siitä samaa mieltä, Stoltenberg sanoi tiedotustilaisuudessa.

Stoltenberg on aikaisemmin sanonut, että Ukrainan Nato-jäsenyys on ajankohtainen sodan jälkeen. Hän on korostanut sotilaallisen ja muun tuen tärkeyttä Ukrainalle, jotta maa säilyy itsenäisenä ja siten pystyy liittymään Natoon.

Nato laajentui 4. huhtikuuta, kun Suomen jäsenyys vahvistettiin lopulta. Ruotsin jäsenyysprosessi on kesken, sillä Unkari ja Turkki ovat kieltäytyneet ratifioimasta maan jäsenyyttä.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin tosin vakuutti keskiviikkona, että Ruotsi olisi Naton jäsen Liettuan Vilnassa 11.–12. heinäkuuta järjestettävään huippukokoukseen mennessä.