Suora lähetys Sudanista: Taisteluissa jo yli 400 kuollutta – joukossa lapsia

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan kuolleiden joukossa on ainakin yhdeksän lasta. Haavoittuneita lapsia on yli viisikymmentä.

Sudanin taisteluissa on vajaan viikon aikana saanut surmansa yli 400 ihmistä ja yli 3 500 on haavoittunut, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO.

Yllä olevalla videolla suoraa videokuvaa Sudanin Khartoumista.

YK:n lastenjärjestön Unicefin mukaan kuolleiden joukossa on ainakin yhdeksän lasta. Haavoittuneita lapsia on yli viisikymmentä.

Taistelut armeijan ja niitä vastaan nousseiden RSF-joukkojen välillä alkoivat lauantaina. Taisteluita on kolmesti yritetty saada lakkaamaan tulitauolla, mutta turhaan.