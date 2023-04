Raabista on tehty useita valituksia, joissa hänen on väitetty kiusanneen kollegoitaan.

Britannian varapääministeri Dominic Raab eroaa. Raab kertoo Twitterissä julkaisemassaan ilmoituksessa, että hänen velvollisuutensa on hyväksyä selvitys ja erota.

Raabista on tehty useita valituksia, joissa hänen on väitetty kiusanneen kollegoitaan. Raabin mukaan selvityksessä todettiin kahta lukuun ottamatta kaikki valitukset aiheettomiksi, mutta hän koki silti, että hänen on erottava.