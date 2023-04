Varapuolustusministeri Timur Ivanovin puolison estoton luksuselämä nousi jälleen esille ukrainalaislehden raportin myötä.

Svetlana Ivanovan aviomies Timur Ivanov vastaa Venäjän armeijan rakennusprojekteista. Pariskunta haki virallisesti avioeroa viime kesänä, mutta vuodettujen sähköpostien perusteella yhteiselo on jatkunut entiseen malliin.

Ukrainassa on käyty täysimittaista sotaa 14 kuukauden ajan, mutta se ei ole estänyt Venäjän varapuolustusministerin Timur Ivanovin puolisoa Svetlana Ivanovaa nauttimasta edelleen luksuselämästään Euroopassa.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin korruptionvastainen säätiö FBK paljasti 50-vuotiaan Ivanovan ylellisen elämän salat jo joulukuussa julkaisemassaan tutkimuksessa. Nyt varapuolustusministerin rouvan elämä on noussut jälleen tapetille Ukrainska Pravda -lehden aiemmin tässä kuussa julkaiseman videon myötä.

Ukrainalaislehden tutkiva toimittaja Myhailo Tkatsh lähestyi venäläisen eliitin jäseniä Ranskan Alpeilla sijaitsevassa Courchevelin hiihtokeskuksessa 8. maaliskuuta. Seurueesta tuolloin kuvatulla videolla nähdään useaan otteeseen myös Ivanova.

Hänet nähdään muun muassa juhlimassa venäläisen poplaulajan Valeri Meladzen kanssa sekä kiertelemässä hiihtokeskuksen luksusputiikkeja.

– Kuinka tämä on mahdollista? Ja miksi Venäjän hyökkäyssodan johtajiin kuuluvan miehen vaimo nauttii edelleen elämästä sivistyneessä maailmassa? kysyy Tkatsh raportissaan.

Svetlana Ivanova tallentui Ukrainska Pravda -lehden videolle Ranskan Alpeilla sijaitsevassa Courchevelin hiihtokeskuksessa 8. maaliskuuta.

Tkatshin raportti on nähtävissä kokonaisuudessaan alla olevalla videolla. Videossa on englanninkielinen tekstitys.

Vastauksen Tkatshin kysymykseen kertoi Navalnyin säätiö jo joulukuussa. Vaikka varapuolustusministeri Ivanov lisättiin EU:n pakotelistalle lokakuussa, säästyi hänen puolisonsa sanktioilta ”ennaltaehkäisevän” avioeron ansiosta.

Ivanovit jättivät avioerohakemuksen viime kesänä. Navalnyin säätiön käsiin vuodetut 8 000 Ivanovan sähköpostiviestiä eivät kuitenkaan tarjonneet viitteitä siitä, että parin yhteiselämä olisi todellisuudessa päättynyt.

– Avioeron ainoa käytännön seuraus on kuitenkin se, että hän jatkaa vapaata matkusteluaan Euroopassa, kun taas hänen ”ex-aviomiehensä” ei voi tehdä niin, summasi Latviassa toimiva itsenäinen venäläissivusto Meduza Navalnyin säätiön raportista uutisoidessaan.

Meduzan mukaan Ivanovaa saattaa auttaa pakotteiden kiertämisessä myös Israelin passi, jonka hänen uskotaan saaneen omistaessaan asunnon Tel Avivissa entisen aviomiehensä, liikemies Mihail Manjovitshin kanssa. Tosin FBK-säätiön mukaan passi olisi hankittu laittomasti.

Ivanovan luksuselämän estotonta jatkumista Euroopassa pidetään pöyristyttävänä erityisesti tämän ”ex-aviomiehen” aseman vuoksi. Vuonna 2016 varapuolustusministeriksi noussut Timur Ivanov, 47, on vastuussa Venäjän armeijan rakennusprojekteista.

Niihin kuuluu muun muassa pommituksilla lähes täysin tuhotun Mariupolin satamakaupungin jälleenrakennus Ukrainassa. Navalnyin säätiön mukaan vastaavat rakennusprojektit tarjoavat tilaisuuksia vetää välistä venäläisten veronmaksajien rahoja, ja tämän uskotaan myös selittävän Ivanovien kykyä rahoittaa pröystäilevää elämäntyyliään.

Venäjän varapuolustusministeri Timur Ivanov kuvattiin syyskuussa 2018 presidentti Vladimir Putinin kanssa tarkastelemassa asevoimille pyhitetyn katedraalin pienoismallia. Kuvassa taustalla Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill ja oikeassa laidassa puolustusministeri Sergei Shoigu.

Jopa 600 ihmisen arvioidaan kuolleen Venäjän armeijan iskussa Mariupolin draamateatteriin 16. maaliskuuta 2022. Seuraavana päivänä Venäjän varapuolustusministerin ”ex-vaimo” Svetlana Ivanova teki FBK-säätiön mukaan jalokiviostoksia Pariisissa.

Ivanov ilmoitti avioeron yhteydessä virallisesti kuukausituloikseen 112 000 ruplaa (tämänhetkisellä kurssilla noin 1 250 euroa). Tästä huolimatta pariskunnan ostoslistalla on ollut vuosien varrella muun muassa useita luksusautoja kuten kaksi Rolls Roycea ja Mercedes-Benz.

FBK:n selvityksen mukaan Ivanoveilta upposi vuosina 2013–2018 yli miljoona euroa pelkästään huvijahtien sekä Ranskan Rivieralla sijaitsevien luksushuviloiden vuokriin. Koruihin, vaatteisiin ja sisustukseen mieltyneen rouva Ivanovan arvioidaan käyttäneen elämäntyylinsä rahoittamiseen noin 1,5 miljoonaa euroa pelkästään vuoden 2020 aikana.

FBK paljasti raportissaan myös sen, että monet Ivanovan laskuista on kuitannut joku muu kuin hän itse. Maksajien joukossa on muun muassa moskovalainen rakennusyritys Olimpsitistroi, joka on mukana Mariupolin uusien asuinkorttelien rakennustöissä.

Ukrainska Pravdan raportin myötä Ivanovan on nostanut tikun nokkaan jälleen myös Navalnyin säätiö.

– Pakotteet eivät vaikuta häneen. Hän saa pitää pankkitilinsä, talletuksensa ja shoppailulomansa siitä huolimatta, että jokainen euro, jonka hän tuhlaa Hermesin ja Cartierin liikkeissä Pariisissa, on verellä tahrittu. Hän saa jopa pitää Pariisin-asuntonsa, jota hän vuokraa perheelleen, kirjoitti FBK:n johtaja Maria Pevtshih keskiviikkona Twitterissä.

Svetlana Ivanova on esiintynyt julkisuudessa myös entisen aviomiehensä sukunimellä Manjovitsh. Hänen alkuperäinen sukunimensä on Zaharova.

Pevtshih vaati Ranskan viranomaisia kieltämään Ivanovalta maahantulon sekä kehotti maassa asuvia ottamaan yhteyttä kansanedustajiin asiassa.

– Me emme ole kuulleet mitään Ranskan viranomaisista. Eikä mitään ole kuulunut myöskään EU:sta. Onko tämä kaikki niille OK? Koska minulle ei ole. Joten miksi emme korjaisi asiaa yhdessä? Pevtshih kyseli.

Hän kehotti säätiön tukijoita saapumaan tulevana sunnuntaina iltapäivällä mielenosoitukseen Pariisin ydinkeskustan Babylone -kadulle, jossa Ivanovan vuokraama asunto sijaitsee.