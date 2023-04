Nasan johtaja kommentoi historiallisen ”hirviö­raketin” räjähdystä: ”This is the way”

Avaruusyhtiö SpaceX:n toimintatapoihin kuuluvat räjähdysonnettomuudet.

Verkossa esitetyssä suorassa lähetyksessä avaruusyhtiö SpaceX:n kuuluttaja selostaa yhtiön raketin testimatkaa kohti taivaankantta ja avaruutta. Samalla lähetyksen taustalla kuuluu kannustusta kuin maailmanluokan artistin stadionkeikalta.

Noin neljännen minuutin kohdalla raketti räjähtää ja taustalla kuuluu hetken aikaa voivottelua – sitten taas entistä kovempia, suuren joukon riemunhuutoja ja aplodeja.

Ulkopuoliselle tarkkailijalle asetelma tuntuu oudolta. Maailman suurin avaruusraketti räjähti vain minuutteja laukaisunsa jälkeen ja samalla tähtitieteellinen summa haihtui taivaan tuuliin 32 kilometrin korkeudessa.

Miksi avaruuskeskuksessa sitten juhlittiin?

SpaceX:n lentoa selostanut yhtiön työntekijä John Insprucker selittää lähetyksessä, että koelento antaa yhtiölle tärkeää dataa tulevaisuutta varten.

Samalla yhtiön omistaja, miljardööri Elon Musk kiiruhti omistamassaan Twitterissä kertomaan, että yhtiö on oppinut lennosta paljon ja että uusi koelento aiotaan järjestää jo muutaman kuukauden kuluessa.

Samalla hän onnitteli SpaceX:n tiimiä laukaisusta.

Torstain laukaisun odotushorisontti ei alkujaankaan ollut yltiömyönteinen, sillä Musk oli Business Insiderin mukaan aiemmin ennustanut raketilla olevan 50 prosentin mahdollisuus päästä kiertoradalleen saakka.

Avaruusyhtiölle on sattunut ennenkin räjähdysonnettomuuksia ja ne näyttävät omalla tavallaan olevan osa sen toimintakulttuuria.

Esimerkiksi SpaceX:n prototyyppiraketti räjähti tulipallon saatteleman vuoden 2021 helmikuussa testilennollaan. Joulukuussa 2020 Starship-kuljetusjärjestelmän edellinen prototyyppi koki samanlaisen kohtalon.

CNN on aiemmin kertonut, että valtavan mittaluokan kömmähdykset ja räjähdykset ovat yhtiölle osa sen kehitysprosessia.

Yhtiön mukaan tällaiset onnettomuudet ovat nopein ja tehokkain tapa hankkia tietoa. Lähestymistapa poikkeaa suuresti sen läheisestä yhteistyökumppani Nasasta, joka uskoo puolestaan hitaaseen testausprosessiin räjähdysten sijaan.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan johtaja Bill Nelson kuvailikin CNN:lle SpaceX:n lähestymistapaa laukaisuihinsa sanaparrella, joka on tuttu esimerkiksi Tähtien Sota -scifimaailmaan sijoittuvasta tv-sarjasta Mandalorian.

Mandalorialaisten mantrana tunnetaan lausahdus ”This is the Way” eli vapaasti suomennettuna ”Tämä on Tapamme”. Ei ole selvää, miten tarkoituksellinen sanavalinta oli.

– This is the way SpaceX goes about. (Tämä on SpaceX:n tapa)

– He testaavat näitä asioita. He ajavat niitä lujaa. Joskus se räjähtää käsiin, Nelson sanoi.

Nelsonin mukaan torstainen epäonnistuminen ei tarkoita takapakkia alkuperäisille tavoitteille lähettää ihmisiä lähivuosina takaisin Kuuhun.

Hänen mukaansa Starship-raketin laukaisu on "hyvä ensimmäinen askel".

– He vaikuttivat selviävän tämän hirviöraketin ensimmäisestä vaiheesta. Se on todellinen saavutus. Saamme vielä raportin, mitä toiselle vaiheelle tapahtui, mutta on rohkaisevaa, että he selvisivät näin pitkälle.

SpaceX:n Starship-kapselin ja Super Heavy -kantoraketista koostuvalla kokonaisuudella oli pituutta yli 120 metriä.

Torstaina laukaisussa kapselin oli tarkoitus irtautua lennon aikana kantoraketista, mutta tämä ei jostain syystä onnistunutkaan ja raketti räjähti.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa valitsi vuonna 2021 SpaceX:n rakentamaan kuumoduulin, joka vie yhdysvaltalaiset astronautit takaisin Kuun pinnalle osana Artemis-avaruusohjelmaa.

Tällä hetkellä Kuun pinnalle laskeutuvaa Artemis III -lentoa on suunniteltu jo vuodelle 2025. Ennen sitä SpaceX:n täytyy todistaa, että Starship pääsee Kuuhun asti.