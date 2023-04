Venäjän valtiollisessa mediassa on uutisoitu tarkastusiskuista muun muassa Moskovan poliisiin.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB suorittaa laajaa sisäistä turvallisuuspalveluiden puhdistusta, kertoo yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo ISW.

Uutistoimisto Tass kertoi torstaina, että FSB ja sisäministeriön turvallisuuspalvelu ovat tehneet laajoja tarkastusiskuja muun muassa Moskovan poliisia kohtaan viime viikkoina.

Tarkastusten syynä kerrotaan olevan Venäjän turvallisuuspalvelun tietovuodot ukrainalaisille.

Venäläislähteen mukaan useita poliiseja olisi pidätetty tutkinnan vuoksi.

Myös Rosgvardian, eli Venäjän kansalliskaartin johdon merkittäviä jäseniä on väitetysti erotettu tai pidätetty.

Kremlin arvellaan tutkimuksilla ja pidätyksillä pyrkivän sisäisen turvakoneiston uudistukseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnosta irtautuneiden virkamiesten syrjäyttämiseksi.