Tällaista sotakalustoa Suomi on toimittanut Ukrainalle. Virallisesti tiedot ovat salaisia, mutta somekuvat paljastavat.

Ukraina valmistautuu tulevaan vastahyökkäykseensä venäläismiehittäjiä vastaan myös Suomelta saadulla sotakalustolla.

Suomi ei turvallisuussyistä ole paljastanut annetun avun yksityiskohtia, mutta tietoja on ollut kerättävissä avoimista lähteistä, kuten sosiaalisessa mediassa julkaistuista kuvista ja viranomaisten lausunnoista.

IS kävi sotilaskaluston asiantuntijan Petri Mäkelän kanssa läpi tietoja suomalaisavusta.

Merkittävin Suomi-apu on samalla ainoa, josta on julkisesti kerrottu.

Mikäli Ukraina mielii onnistua keväthyökkäyksessään vahvasti linnoitettuja venäläisasemia vastaan, niiden edestä pitää raivata pois miinat ja esteet.

Tehtävään sopivat Mäkelän mukaan erinomaisesti kuusi Suomen antamaa Leopard 2A4 -rungolle tehtyä raivauspanssarivaunua.

Leopard 2R -nimellä tunnettu raivauspanssarivaunu on iso apu Ukrainan hyökkäysjoukoille. Vastaavaa raivauskalustoa ovat antaneet myös muut maat, mutta suomalais-Leopardit ovat poikkeuksellisen hyvin suojattuja.

Niiden eteen on asennettu Britanniassa valmistettuja raivaustyökaluja tai puskuteriä, joilla miinakenttä avataan tai esteet työnnetään syrjään takana tulevien varsinaisten panssarijoukkojen edestä.

Suomen oloihin kyseiset vaunut ovat huonommin sopivia maaston metsäisyyden takia. Ukrainan peltosodassa ne sen sijaan ovat elementissään.

– Ne ovat niin raskaasti panssaroituja, että sellaisia ei ole liikaa Ukrainalla käytettävissä. Vastaavaahan ei ole kenelläkään, Mäkelä toteaa.

Raivaus-Leopardin pohjaan on esimerkiksi asennettu lisäpanssarointi suojaamaan miehistöä miinan räjähdykseltä.

Pasit isossa roolissa

Ukrainan vastahyökkäyksen onnistumisessa olennaisen tärkeitä ovat myös jalkaväen panssaroidut ajoneuvot.

Tässä roolissa ovat todennäköisesti myös suomalaiset Panssari-Sisut, eli tuttavallisemmin Pasit, joita on nähty Ukrainassa jo alkusyksystä lähtien.

Sisu XA-180/185 -kuljetuspanssariajoneuvo sopii hyvin jalkaväen etenemiseen ja suojaamiseen, koska se on nopea ja tulivoimainen. Se ei ole erityisen hyvin panssaroitu, mutta juuri siksi Pasi ui, eli ylittää tarvittaessa vesistöjä.

Alla olevalla videolla näkyy Pasi tulittamassa venäläisasemia.

Paseja on jo ehditty menettääkin Ukrainassa ainakin neljä. Niitä on ilmeisesti käytetty raskaamman panssarikaluston korvaajana liian uskaliaasti.

Helsingin Sanomat kertoi vastikään, että amerikkalaisten tietovuodossa paljastuneiden asiakirjojen mukaan suomalaisilla Paseilla olisi tarkoitus varustaa Ukrainan 117. mekanisoitua prikaatia. Asiakirjoissa puhuttiin jopa 20 Pasista.

Panssari-Sisu suojaa etenevää jalkaväkeä.

Petri Mäkelä uskoo, että Suomen antamat Pasit riittäisivät parin komppanian varustamiseen.

Pasien lopullista osoitetta on kuitenkin vaikea arvioida, koska hämäyssyistä Ukraina muuttelee joukko-osastojaan koko ajan. Paseja on ollut kuvien perusteella myös Ukrainan merijalkaväen käytössä.

Suoraan rintamalle

Mäkelän mukaan lähteiden perusteella voi päätellä, että Ukraina on ottanut suomalaiskalustoa suoraan rintamakäyttöön. Se kertoo siitä, että kalusto on ollut uusille omistajille tuttua.

Merkittävä raskas apu ovat 152-milliset suomalaistykit, joista yksi esiintyi viime viikolla videoilla tositoimissa suositulla Ukraine Weapons Tracker -tilillä Twitterissä:

Suomella on ollut kyseisiä Giatsint-B-nimellä tunnettuja tykkejä 24 kappaletta. On todennäköistä, että kaikki kyseisen kaliiperin tykit ja niiden ampumatarvikkeet on annettu Ukrainalle, koska Suomen on tarkoitus jatkossa keskittyä yleisempään 155-milliseen kalustoon.

– Se kuulostaisi järkevältä, koska Ukrainan on helppo ottaa ne käyttöön. Meidän ei ehkä olisi ollut järkevä säilöä viimeistä 24:ä tykkiä siinä kaliiperissa, Mäkelä sanoo.

152-millisiä venäläisvalmisteisia Giatsint-B-tykkejä on myös vastapuolella. Venäläisjoukot ampuivat kyseisellä aseella viime syyskuussa Donetskin alueella.

Suomesta on kuvien perusteella toimitettu Ukrainaan myös 120-millisiä kranaatinheittimiä ja niiden ammuksia, jotka ovat jalkaväen apu hyökkäyksessä ja niiden torjunnassa.

Oheiset kuvat tulivat julki jo viime elokuussa.

Viime viikolla kerrottiin Ukrainan saaneen Suomesta myös Apilas-nimellä tunnettuja raskaita kertasinkoja, jotka ovat tuttuja suomalaisille panssarintorjuntakoulutuksen saaneille varusmiehille jo vuosikymmenien ajalta.

Mäkelän mukaan ne ovat yllättävänkin tehokas ase panssareita ja linnoitteita vastaan ja sopivat siksi hyvin hyökkäävälle ukrainalaisjoukolle.

Suomessa käytöstä poistetun raskaan Apilas-kertasingon käyttöä ei ole enää tällä vuosikymmenellä koulutettu suomalaisvarusmiehille. Kuva on vuodelta 2008 Sodankylästä.

Ukrainassa on nähty myös kevyempää ja harvinaisempaa Suomi-apua käsikranaattien muodossa. Kyseessä ovat Mäkelän mukaan uniikit kranaatinheittimien ammuksista valmistetut kranaatit.

Mystinen ilmatorjunta-apu

Suomen avusta Ukrainalle on myös lausuntoja, jotka ovat omiaan aiheuttamaan arvailuja avun sisällöstä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin avustaja Myhailo Podoljak kertoi helmikuussa Ilta-Sanomien haastattelussa Ukrainan saaneen Suomelta myös ilmatorjuntajärjestelmiä.

Lue lisää: Zelenskyin luotettu neuvon­antaja paljastaa IS:lle sodan ikonisen videon taustat

Ainoa varsinainen ilmatorjuntajärjestelmä Suomessa on tällä hetkellä norjalaisamerikkalainen Nasams-ohjusjärjestelmä, jollainen suojaa myös Helsinkiä.

Petri Mäkelä ei usko Suomen antaneen sellaisia Ukrainalle, vaan epäilee, että lausunto saattaisi liittyä esimerkiksi Ukrainasta bongattuihin Sergei-kanuunoihin, joista Suomella on ollut myös ilmatorjuntaan sopiva päivitetty versio.

23-millinen kanuuna on vanha, mutta yhä toimiva ase joukkojen lähi-ilmatorjuntaan. Se ei kuitenkaan ole varsinaisesti it-järjestelmä, joten Podoljakin lausunnolle ei löydy selkeää selitystä.

Yksi mahdollisuus on, että Suomella olisi ollut yhä varastoissa käytöstä poistettujen venäläisten Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien osia, joita ukrainalaiset olisivat voineet käyttää oman Buk-kalustonsa täydentämiseen. Tällaisesta ei kuitenkaan ole mitään vahvistettuja tietoja.

Mitä vielä?

Mitä Ukrainalle sopivaa kalustoa Suomella vielä olisi? Suomella on ollut johdonmukainen linja siinä, että apu ei saa heikentää omaa puolustuskykyä.

Mäkelän mukaan Suomella on esimerkiksi runsaasti 122-millisiä haupitseja, jotka ovat jo vanhoja. Viro on antanut Ukrainalle kyseisiä tykkejä, jotka se oli alun perin ostanut Suomelta. Mäkelä pohtii kuitenkin avun järkevyyttä.

– Siinä kalustossa ampumatarvikkeiden saaminen alkaa olla jo aika heikkoa, hän sanoo.

Mäkelä pohtii, että Suomi voisi antaa Ukrainalle Itä-Saksasta ja Kiinasta hankittuja rynnäkkökivääreitään – ellei ole jo antanutkin. Tietoja niistä ei kuitenkaan ole, koska suomalaistunnuksia on mahdoton havaita kuvista.

– Jos varastoissa on vielä raskaita Musti-sinkoja, niin niitä voisi Ukrainaan mennä, Mäkelä pohtii lisäapua.

Kyseisen pyörillä kulkevan panssarintorjuntaohjuksen ovat Suomessa korvanneet NLAW-olkapääohjukset.

Lisäksi Mäkelä mainitsee mahdollisena tulevaisuuden apuna Suomen vanhat meritorjuntaohjukset, joille on tulossa korvaava järjestelmä.

Myös Hornet-keskusteluun Mäkelä heittää lopuksi oman näkökantansa.

– Kyllähän ne joutaisivat, kunhan tulisi vaan heti tilalle F-35:a.