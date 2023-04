Australian syrjäisessä kolkassa ällisteltiin harvinaista ilmiötä

Aurinko pimeni muuallakin Oseaniassa, mutta vain osittain.

Syrjäisessä Exmouthin kaupungissa Australian länsiosassa koettiin varhain torstaina täydellinen auringon­pimennys, joka kesti vajaan minuutin.

Kaupunkiin oli saapunut runsaasti tutkijoita ja auringon­pimennys­turisteja seuraamaan ohikiitävää hetkeä.

– Monet addiktoituvat tästä aavemaisesta tuon­puoleisuudesta niin, että he matkustavat ympäri maailmaa toistaakseen elämyksen. Heistä tulee pimennyksien jahtaajia, kiteytti Australian astronomi­yhdistyksen edustaja John Lattanzio.

Aurinko pimeni muuallakin Oseaniassa, mutta vain osittain. Tällaisessa hybridi­auringon­pimennyksessä Kuu ei peitä Aurinkoa kokonaan.

Pimennysturisteille Australia on tulevaisuudessakin oiva paikka, sillä Sydneyssä on luvassa täydellinen auringonpimennys heinäkuussa 2028. Yhteensä Australiassa on tulevien 15 vuoden aikana nähtävissä viisi auringonpimennystä.